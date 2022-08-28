每周一書／不失智的29個好習慣 健康走到人生盡頭

「不失智的29個好習慣！」封面。

在日本「平成30年（2018年）版高齡社會白皮書」中，公布老年人需要照護的主要原因，其中第一名就是失智 症。每個人應該希望自己可以健康地走到人生盡頭吧！

「不失智的29個好習慣！」一書的作者已72歲，偶爾會苦思不出人名或物品名稱，在說話時說出「那個、那個」的頻率也增加了。他開始努力改變生活習慣，都能過著充滿活力的生活。

作者鎌田實（Minoru Kamata）著有多本暢銷書籍：《別努力》（暫譯）、《鎌田式「深蹲」與「抬腳跟」》（暫譯）等。在這本「不失智的29個好習慣！」一書中，他特別想要強調下列這五點。

1、「變得經常忘東忘西」，就是必須重新檢視生活習慣的訊號

從前大家對於失智症的印象都是「早期發現、早期絕望」，因為就算早期發現，也會被貼上「失智症」的標籤，只會令人備感絕望。不過，現在已經不一樣了，如果能在還沒發展到失智症之前的輕度認知障礙階段，就著手處理，有半數人的認知功能都能恢復到健康狀態。所以，「變得經常忘東忘西」絕對不是絕望的徵兆，而應該當作是重新檢視生活習慣的訊號，以正面積極的心態看待。

2、維持年輕的身體，就能常保年輕的頭腦

會加速老化的「慢性發炎」與「老年衰弱症」（虛弱症），目前備受矚目。為了避免這兩種症狀纏身，必須預防隨著年齡增長而容易罹患的高血壓、糖尿病、動脈硬化、腦中風、癌症、憂鬱症等疾病，這麼做除了讓自己不至於長期需要別人照護之外，也跟預防失智症有密切的關連。藉由預防慢性發炎與老年衰弱症，讓身體變得更年輕有活力，就能常保年輕的頭腦。

3、每天運動提升認知功能

在全世界的多篇醫學論文中都顯示，運動能有效預防失智症。尤其像是健走等有氧運動、同時搭配深蹲等可以刺激肌肉 的運動，更有提升認知功能的效果。

此書中介紹的鎌田式深蹲、抬腳跟運動，以及快走及慢走交替的「快慢交替步行」，即使是平常沒有運動習慣的人也能輕鬆實踐。

4、攝取大量蔬菜 ，多吃魚

想要解決會加速老化的慢性發炎問題，大量攝取蔬菜非常重要，因為蔬菜中的天然色素具備抗氧化力，能抑制慢性發炎。此外，魚含有豐富的DHA與EPA等多元不飽和脂肪酸Omega-3，能加速腦部血液循環，同時也含有豐富的蛋白質，可促使肌肉生長，達到預防老年衰弱症的功效。

5、享受人生就能活化大腦

雖然預防罹患失智症很重要，但人生並不是為了預防失智症而活。若是因為要維持健康而耐著性子勉強持續做討厭的事，那就跟修苦行沒有兩樣。只要是做自己喜歡、覺得有趣的事，大腦就能變得積極樂觀、達到活化效果。尤其是與別人一起分享快樂、將自己的能力發揮在社會上的喜悅，更能成為人生的原動力。擁有能讓自己投入的趣事，絕對是預防失智症的重要關鍵。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）