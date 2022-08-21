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移民專頁／搬家後 會重新安排入籍面談

耿婷律師主答

讀者問：公司派我去其他國家出差，我覺得拿著綠卡比較麻煩，因此遞交了入籍申請。我最近搬家到別的州，搬家最後一天發現USCIS (United States Citizenship and Immigration Services，美國公民及移民服務局) 已經安排了Interview。我無奈，最後只能換地址，幾天後interview取消。在這樣情況下，我的file需要多久才會被review，重新Schedule Interview？我能催催嗎?

答：

如果在入籍申請面談期間更改住址，移民局在取消你已預訂的面談的同時，需要將你的檔案轉去你的新住址所在地的移民辦公室。收到檔案的移民辦公室會將你的申請歸入已完成審理等待面談的類別，按照收到你檔案的時間來排隊等待安排新面談日期。

需要等待的具體時間很難預測，通常可能會需要2至3個月甚至更久，取決於新地址的移民辦公室的同類案件的積壓量。

你可以在移民局官網查詢審理進度(processing time)，如果超過了正常審理時間，可以通過發送 inquiry催問，但並不能保證對你這種情況能起到真正的催促作用，因為你的這種轉換地址的案件在新的移民辦公室並沒有優先權，需要在同類申請中按先後順序等待安排面談。

移民局 綠卡 美國公民

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