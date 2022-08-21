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移民專頁／NIW中國申請人 3個月難拿到綠卡

耿婷律師主答

讀者問：我最近看到一個視頻，主持人講一個移民美國最快的通道，就是申請NIW，說三個月就能拿到綠卡，但是對學歷有要求。我是一名中國留學生，也想快點移民美國。請問，我能夠申請這個NIW移民嗎？

答：

國家利益豁免移民(National Interest Waive，NIW)是美國職業移民第二優先的一個特例，申請人無需美國雇主就可以自己提出申請。但是，申請人必須在科學、技術、教育、藝術和商務等方面擁有比較高的技能，使得移民局認為申請人能夠為美國帶來重大的國家利益。

如果你符合以上條件，可以申請NIW，申請本身可以加急，如果一切順利，申請遞交後15天內可以獲批，之後就要看移民排期的情況了。如果你是中國大陸出生，那麼排期大約是四年左右。排期排到以後，你便可以在美國境內遞交綠卡申請，或者在境外開始移民簽證的申請，獲批後即可獲得美國綠卡。如果你出生的國家沒有排期，那麼你的綠卡申請可以跟著NIW一起遞交，綠卡申請的平均審理速度是一年左右。

總之，如果你在科學、技術、教育、藝術和商務等方面擁有比較高的技能，可諮詢移民律師進行NIW的申請準備。但是要三個月拿到綠卡的可能性並不大。

移民局 綠卡 教育

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