我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

移民專頁／綠卡過期 去加蓋ADIT章 證明身分可工作和出入境

耿婷律師主答

讀者問：去年3月遞交更換綠卡申請。今天去USCIS (United States Citizenship and Immigration Services，美國公民及移民服務局)查詢，說「being actively reviewed」，要到8月才能要求查詢。想問問，綠卡過期期間能換工作嗎？

答：

目前，移民局官網上顯示去年3月遞交的綠卡更新(I-90 Renewal)申請，可以遞交查詢（inquiry）的最早時間為2022年9月，比你之前查詢所需等待的時間更長。在等待申請獲批期間，你的綠卡身分會被自動延期，所以理論上在此期間你仍可自由更換工作。

但如果新雇主要你出具可以合法工作的證據，而能證明你的舊綠卡已被自動延期一年的I-90收據也已因為超過了一年期限，如無法證明你目前可以合法工作，你可以向移民局預約一個InfoPass Appointment，赴移民局在你的護照上加蓋一個ADIT章（Alien Documentation, Identification and Telecommunication systems stamp），也叫I-551章。

只要帶上護照和你的過期綠卡及I-90收據，移民局就會給你加蓋ADIT章。憑此章，你就可以證明你目前還是美國永久居民身分（綠卡身分），可以合法工作和出入境。

移民局 綠卡 美國公民

上一則

移民專頁／F-1學生(c)(3)類別 平均處理速度是2個月

下一則

移民專頁／NIW中國申請人 3個月難拿到綠卡

延伸閱讀

紐約客談／非法移民安置無解 市民承擔後果

紐約客談／非法移民安置無解 市民承擔後果
移民專頁／綠卡換新申請收據 可作為有效證據

移民專頁／綠卡換新申請收據 可作為有效證據
移民專頁／若已申請綠卡 持B2入境要如實交代

移民專頁／若已申請綠卡 持B2入境要如實交代
移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

熱門新聞

居家量血壓時，勿穿厚重衣物，也不要運動，不要吃刺激性食物。(Getty Images)

養生／量血壓「最佳時機」 最好在起床後或早餐前

2022-08-14 02:20
開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

2022-08-14 13:45
房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

2022-08-14 02:30
張愛玲的祖母與她的子女。後排左為張愛玲的父親，前排女孩就是與張後來相依為命的「姑姑」。(作者翻拍自皇冠出版《對照記》)

翻讀《對照記》發現祕密 張愛玲是我表姊…

2022-08-14 02:24
「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

2022-08-14 02:03
艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

2022-08-14 14:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰