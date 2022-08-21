移民專頁／綠卡過期 去加蓋ADIT章 證明身分可工作和出入境

讀者問：去年3月遞交更換綠卡 申請。今天去USCIS (United States Citizenship and Immigration Services，美國公民 及移民服務局)查詢，說「being actively reviewed」，要到8月才能要求查詢。想問問，綠卡過期期間能換工作嗎？

答：

目前，移民局 官網上顯示去年3月遞交的綠卡更新(I-90 Renewal)申請，可以遞交查詢（inquiry）的最早時間為2022年9月，比你之前查詢所需等待的時間更長。在等待申請獲批期間，你的綠卡身分會被自動延期，所以理論上在此期間你仍可自由更換工作。

但如果新雇主要你出具可以合法工作的證據，而能證明你的舊綠卡已被自動延期一年的I-90收據也已因為超過了一年期限，如無法證明你目前可以合法工作，你可以向移民局預約一個InfoPass Appointment，赴移民局在你的護照上加蓋一個ADIT章（Alien Documentation, Identification and Telecommunication systems stamp），也叫I-551章。

只要帶上護照和你的過期綠卡及I-90收據，移民局就會給你加蓋ADIT章。憑此章，你就可以證明你目前還是美國永久居民身分（綠卡身分），可以合法工作和出入境。