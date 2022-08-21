大仁說財經／「股票回購」盛行 你該擔心嗎？

摩根大通在7月停止股票回購計畫，公司強調隨著經濟陷入衰退，前景更加謹慎；暫停回購得努力籌集更多資金。(Getty Images)

美國人可能很想知道，為什麼當能源公司達成創紀錄獲利的同時，消費者卻被迫仍須加油超過每加侖4元。

更糟的是：埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)上月宣布，將花費數十億元的獲利回購自家股票 ，從而增加投資 人的錢包。

不是只有石油公司在回購股票(Share buyback／Share repurchase)，但它們卻成為聚光燈焦點。關於股票回購的爭論已經持續了四年，民主黨 正試圖控制這種作法。

但最近來自兩黨智庫的一篇論文顯示，回購對市場上沒有錢的普通投資人而言，可能不像批評者所說的那麼有害。

回購增加股票價值

回購可以提高公司股票的價值並立即獎勵股東和高管，自1982年合法化以來一直是一個熱門的政治問題。當時美國證券交易委員會(SEC)通過一項規則，允許公司購買自家股票，而無需被控操縱股票。

這種作法也是稀鬆平常。去年，史坦普500指數企業回購了創紀錄的8820億元的自家股票。SEC數據顯示，在企業宣布回購股票後的八天內，高管們賣出的股票比以往任何時候都多。

近年來，隨著美國企業在二戰以來最大的擴張時期取得巨額收益和超額獲利，回購數量也同步激增。在前總統川普將公司稅率從35%降至21%之後，華府的民主黨人也重新關注了對這種做法的審查；這種變化導致回購快速增加。根據參議院財政委員會的數據，2019年，美國大型企業花費7280億元購買自家股票，比2018年增加55%。

批評者：高管操縱市場

批評者和立法者認為，「回購股票」允許超級富有的高管操縱市場，同時將企業獲利匯入自己的口袋而不是整體經濟。企業股票主要由富有的美國人擁有：美國財富排名前10%的家庭擁有約90%的企業股權。他們說，把錢花在公司長期成長和員工身上會更好。

俄亥俄州的布朗(Sherrod Brown)和俄勒岡州的維登(Ron Wyden)等參議院民主黨員當時提議對回購徵收2%的稅。

現在，隨著美國經濟在衰退邊緣搖搖欲墜，並面臨著歷史性的高通膨率，股票回購再度重新成為人們關注的焦點。

政策制訂者擔心企業將資金用於幫助股東，而非對消費者和勞工有利，因此建議加強對這種做法的監督。

白宮提出遏制股票回購的新規則，作為其2023年5.8兆元預算法案的部分內容。該方案將要求企業高管須持有公司股票一定年限，並禁止他們在回購後的一定時間內出售股票。白宮沒有具體說明確切的年數。

該新規定指出，不鼓勵股票回購「將使高管的利益與股東、勞工和經濟的長期利益保持一致」，這與民主黨長期以來的立場相呼應，即回購會操縱股價並從將資金從企業成長和創新中轉移。

SEC還提議要求披露有關回購的詳細資訊，包括股票回購的目標或理由以及用於確定回購金額的流程或標準。

支持者：分配過剩資本

企業對此反駁指出，使用回購是有效分配過剩資本的一種方式。

這麼說是因為它們提出了一個觀點。兩黨政策中心7月底發布一份白皮書，質疑SEC規則的必要性，並得出結論認為「股票回購為社會提供了重大的經濟利益」。

它的論點絕大幅度取決於股東對社會其他人的涓滴效應。它們寫道：「回購為投資人提供了額外的財務資源，包括那些在股市投資的401k和年金受益人，否則他們不會擁有這些資源。」「這些額外的資源反過來可能會被再投資或儲存起來，這可以為小公司和其他公司提供所需的資金，以促進創新和成長。」

哈佛法學院教授佛里德(Jesse Fried)說，關於回購減損其他形式投資的說法也是有缺陷的。

他發現，在2007年至2016年期間，史指企業透過回購和分紅分配了7兆元，占其總淨利的96%以上，從而凸顯了「短期主義」的說法。但他也發現，在那10年中，即使現金餘額激增，對其業務的投資也大幅增加。

他寫道，「簡而言之，史指的股東配息數據無法為短期主義剝奪上市公司所需資本的觀點提供太多依據。」

首季下降 回購正在減少

今年年初，高盛估計2022年將出現創紀錄的1兆元回購。但在看來已不太可能。根據史坦普道瓊指數的資深指數分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)的數據，至今有58%的企業在第二季財報中宣告回購股票，較第一季下降了12.9%，但仍較去年上漲約7%。