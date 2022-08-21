料理功夫／烤桃子芝麻菜沙拉

烤桃子芝麻菜沙拉

夏天是桃子盛產的季節，而烘烤過的桃子香氣濃郁、口感甜糯，搭配略帶苦味的芝麻菜，是一道風味非常獨特的沙拉。

材料：

桃子1～2個、義大利 熏火腿（prosciutto，又稱帕瑪火腿）數片、芝麻菜（arugula）1把、細香蔥（chive）少許、帕馬森起司1湯匙、核桃 （或杏仁等堅果）切碎少許。

調味料：

橄欖油1湯匙、巴薩米克黑醋（Balsamic vinegar）1湯匙、蜂蜜1湯匙、芥末醬1/2湯匙。

烤桃子芝麻菜沙拉

作法：

1.烤箱預熱400℉，桃子切片，用橄欖油塗抹，放進烤箱大約7～8分鐘，取出待涼。

2.烤好已涼的桃子，加入芝麻菜，熏火腿撕片，細香蔥切碎，再加入核桃等堅果，最後，淋上調味醬攪拌均勻即可。

小叮嚀：

桃子也可以切薄片做成沙拉，但烤過的桃子更甜糯，搭配鹹味熏火腿，和略帶苦味的芝麻菜，衝撞的味覺，令人驚豔。

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