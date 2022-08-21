料理功夫／涼拌爽脆大白菜2款
以下分享兩道涼拌爽脆大白菜，作法簡單快速上菜。
涼拌大白菜
材料：
小型大白菜1顆、中型豆乾3片、蔥2根、香菜10根、白醋6大匙、麻油3大匙、糖3大匙、鹽適量、去衣辣味花生3/4杯。
作法：
1.大白菜切絲；豆乾在沸水中煮3分鐘，夾出後待不燙手時切絲；蔥切絲；香菜只取葉。
2.準備好調理盆，將大白菜絲倒入，再放入花生以外的其餘材料，調拌均勻。
3.調拌均勻後，覆蓋調理盆，移入冰箱冰鎮數小時至充分入味。
4.裝盤，拌入花生，可以放些紅辣椒絲綴飾，一道爽脆開胃的涼拌大白菜就大功告成完成。
小叮嚀：
1.清洗好的大白菜一片片的泡冰水片刻，口感會更脆。
2.主食材如何切，其他需切的食材切法也盡量相同，如此視覺上不僅一致好看，入味度也會較一致、均勻。
大白菜泡菜
材料：
小型大白菜1顆、鹽2茶匙、蒜4瓣、辣椒1條、白醋2.5大匙、糖1.5大匙。
作法：
1.大白菜切成2公分寬的片狀，放入調理盆內；蒜瓣磨成泥；辣椒切末。
2.將鹽撒在調理盆內的大白菜上，輕輕抓拌至嫩菜葉的部分變軟，瀝除鹽水。
3.均勻拌入蒜泥、辣椒末、白醋和糖。
4.覆蓋調理盆，置入冰箱直至醃漬入味。
小叮嚀：
辛香料和調味料的比例可於調拌時依自己的喜好斟酌加減、調整。
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