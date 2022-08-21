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料理功夫／涼拌爽脆大白菜2款

劉若華
醋溜大白菜
醋溜大白菜

以下分享兩道涼拌爽脆大白菜，作法簡單快速上菜。

涼拌大白菜

材料：

小型大白菜1顆、中型豆乾3片、蔥2根、香菜10根、白醋6大匙、麻油3大匙、糖3大匙、鹽適量、去衣辣味花生3/4杯。

醋溜大白菜食材
醋溜大白菜食材

作法：

1.大白菜切絲；豆乾在沸水中煮3分鐘，夾出後待不燙手時切絲；蔥切絲；香菜只取葉。

將醋溜大白菜的所有食材皆切絲。
將醋溜大白菜的所有食材皆切絲。

2.準備好調理盆，將大白菜絲倒入，再放入花生以外的其餘材料，調拌均勻。

加入調味料拌勻。
加入調味料拌勻。

3.調拌均勻後，覆蓋調理盆，移入冰箱冰鎮數小時至充分入味。

4.裝盤，拌入花生，可以放些紅辣椒絲綴飾，一道爽脆開胃的涼拌大白菜就大功告成完成。

小叮嚀：

1.清洗好的大白菜一片片的泡冰水片刻，口感會更脆。

2.主食材如何切，其他需切的食材切法也盡量相同，如此視覺上不僅一致好看，入味度也會較一致、均勻。

大白菜泡菜

大白菜泡菜
大白菜泡菜

材料：

小型大白菜1顆、鹽2茶匙、蒜4瓣、辣椒1條、白醋2.5大匙、糖1.5大匙。

作法：

1.大白菜切成2公分寬的片狀，放入調理盆內；蒜瓣磨成泥；辣椒切末。

2.將鹽撒在調理盆內的大白菜上，輕輕抓拌至嫩菜葉的部分變軟，瀝除鹽水。

3.均勻拌入蒜泥、辣椒末、白醋和糖。

4.覆蓋調理盆，置入冰箱直至醃漬入味。

小叮嚀：

辛香料和調味料的比例可於調拌時依自己的喜好斟酌加減、調整。

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