我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

醫藥／牙周病 竟是口腔的癌症

丘宇琦

「醫生，我晚上吃螃蟹，牙齒居然掉出來了。」

李大叔今年60多歲，作為40多年的老菸民，身體還算硬朗，既沒有傳統的三高，也沒有同齡人常見的冠心病脂肪肝等病史。唯一困擾他的一件小事，就是口臭以及牙齒日漸鬆動，和家人聚餐吃螃蟹時居然整顆牙齒隨著螃蟹殼吐了出來。

「早知如此，我就應該每日補鈣！」李大叔忿忿不平。

其實掉牙齒，絕大部分情況並不是因為缺鈣。當我為李大叔拍了X光片，拿起牙周探針做一個全面的牙周檢查，就明顯看到李大叔患有嚴重的牙周病—— 一種牙周組織的慢性炎性疾病。我們的牙齒是由牙周組織固定住的，這些組織分別是：牙齦、牙周膜(牙周韌帶)、牙槽骨、牙骨質。當口腔習慣不良或者沒有及時清潔時，牙菌斑會形成一種緊緊地包裹著牙齒的薄膜，吸引細菌吸附。細菌的積累會刺激人體免疫系統反應，導致牙齦組織受到破壞、以及牙槽骨的吸收。

這些牙菌斑也會同時硬化，導致牙結石的產生，因此利用平常的家用清潔產品，無法進行有效清潔。隨著時間推移，牙結石與牙菌斑會分布於牙齦上並聚集與牙齦下的牙齒根部，破壞牙周組織，導致牙齒鬆動。

牙周病其實是牙周疾病的統稱，疾病初期稱為牙齦炎，常見的症狀是牙刷時或者牙齦的自發性出血、紅腫、疼痛，許多患者誤以為是上火，往往採用「喝涼茶」、西瓜霜等方式自行治療。隨著疾病進展，牙齦炎往往會不可避免地發展稱為牙周炎：除了牙齦炎外，還合併牙槽骨的損失。當牙周病發展成為牙周炎時候，便是不可逆轉、不能根治只能控制的疾病。因此預防勝於治療，除了保持口腔衛生外，還需要定期到牙醫進行專業的牙周檢查與治療。

牙周病如何治療？輕度的牙周病一般可以通過專業的潔牙療程來治療。潔牙一般分為普通洗牙與Scaling and Root Planning（華人俗稱深度洗牙），後者又稱齦下刮治，主要目的是深入牙齦下方來移除肉眼不能看到的細菌與牙結石。

一般情況下，牙菌斑以及輕微的牙結石被清潔移除後，牙齦的自我修復功能可以使出血、紅腫等症狀改善。但如果進展成重度牙周病，患者往往需要牙周翻瓣手術（也就是打開牙齦組織來到底牙齒根部來有效去除刺激物、細菌、炎性肉芽組織，再給予特殊的抗生素殺菌）、骨修正手術、牙周再生術等等治療手段來盡力防止疾病進展，盡量避免牙齒脫落。隨著科技進步，激光牙周治療等治療手段也取得了非常不錯的效果。

然而不幸的是，由於牙周病的特性，如果牙齒鬆動已經到達最嚴重的程度，經過醫生的專業判斷沒有治療意義的話，可能就會建議患者拔除。因為牙周病的牙齒會加劇牙槽骨的吸收與損失，以後無論是種植牙或義齒修復都會增添更大的難度。所以許多人牙齒「能用多久用多久」的認知，有可能會造成後期更複雜的狀況，甚至會有誤吸入呼吸道的風險。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected]

手術 三高 華人

上一則

醫藥／淋巴水腫 超顯微手術助退腫

下一則

醫藥／猛男床戰無力 輸尿管結石作怪

延伸閱讀

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所
莊淑貞醫師談牙齦病因及治療

莊淑貞醫師談牙齦病因及治療
年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身

年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身

熱門新聞

居家量血壓時，勿穿厚重衣物，也不要運動，不要吃刺激性食物。(Getty Images)

養生／量血壓「最佳時機」 最好在起床後或早餐前

2022-08-14 02:20
開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

2022-08-14 13:45
房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

2022-08-14 02:30
張愛玲的祖母與她的子女。後排左為張愛玲的父親，前排女孩就是與張後來相依為命的「姑姑」。(作者翻拍自皇冠出版《對照記》)

翻讀《對照記》發現祕密 張愛玲是我表姊…

2022-08-14 02:24
「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

2022-08-14 02:03
艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

2022-08-14 14:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰