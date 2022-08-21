醫藥／牙周病 竟是口腔的癌症

「醫生，我晚上吃螃蟹，牙齒居然掉出來了。」

李大叔今年60多歲，作為40多年的老菸民，身體還算硬朗，既沒有傳統的三高 ，也沒有同齡人常見的冠心病脂肪肝等病史。唯一困擾他的一件小事，就是口臭以及牙齒日漸鬆動，和家人聚餐吃螃蟹時居然整顆牙齒隨著螃蟹殼吐了出來。

「早知如此，我就應該每日補鈣！」李大叔忿忿不平。

其實掉牙齒，絕大部分情況並不是因為缺鈣。當我為李大叔拍了X光片，拿起牙周探針做一個全面的牙周檢查，就明顯看到李大叔患有嚴重的牙周病—— 一種牙周組織的慢性炎性疾病。我們的牙齒是由牙周組織固定住的，這些組織分別是：牙齦、牙周膜(牙周韌帶)、牙槽骨、牙骨質。當口腔習慣不良或者沒有及時清潔時，牙菌斑會形成一種緊緊地包裹著牙齒的薄膜，吸引細菌吸附。細菌的積累會刺激人體免疫系統反應，導致牙齦組織受到破壞、以及牙槽骨的吸收。

這些牙菌斑也會同時硬化，導致牙結石的產生，因此利用平常的家用清潔產品，無法進行有效清潔。隨著時間推移，牙結石與牙菌斑會分布於牙齦上並聚集與牙齦下的牙齒根部，破壞牙周組織，導致牙齒鬆動。

牙周病其實是牙周疾病的統稱，疾病初期稱為牙齦炎，常見的症狀是牙刷時或者牙齦的自發性出血、紅腫、疼痛，許多患者誤以為是上火，往往採用「喝涼茶」、西瓜霜等方式自行治療。隨著疾病進展，牙齦炎往往會不可避免地發展稱為牙周炎：除了牙齦炎外，還合併牙槽骨的損失。當牙周病發展成為牙周炎時候，便是不可逆轉、不能根治只能控制的疾病。因此預防勝於治療，除了保持口腔衛生外，還需要定期到牙醫進行專業的牙周檢查與治療。

牙周病如何治療？輕度的牙周病一般可以通過專業的潔牙療程來治療。潔牙一般分為普通洗牙與Scaling and Root Planning（華人 俗稱深度洗牙），後者又稱齦下刮治，主要目的是深入牙齦下方來移除肉眼不能看到的細菌與牙結石。

一般情況下，牙菌斑以及輕微的牙結石被清潔移除後，牙齦的自我修復功能可以使出血、紅腫等症狀改善。但如果進展成重度牙周病，患者往往需要牙周翻瓣手術 （也就是打開牙齦組織來到底牙齒根部來有效去除刺激物、細菌、炎性肉芽組織，再給予特殊的抗生素殺菌）、骨修正手術、牙周再生術等等治療手段來盡力防止疾病進展，盡量避免牙齒脫落。隨著科技進步，激光牙周治療等治療手段也取得了非常不錯的效果。

然而不幸的是，由於牙周病的特性，如果牙齒鬆動已經到達最嚴重的程度，經過醫生的專業判斷沒有治療意義的話，可能就會建議患者拔除。因為牙周病的牙齒會加劇牙槽骨的吸收與損失，以後無論是種植牙或義齒修復都會增添更大的難度。所以許多人牙齒「能用多久用多久」的認知，有可能會造成後期更複雜的狀況，甚至會有誤吸入呼吸道的風險。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected]）