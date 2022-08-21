星座／8月21日至8月27日運勢 處女務實較佳 摩羯迎接好運

8月21日至8月27日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★☆

整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資 可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

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