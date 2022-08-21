我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

星座／8月21日至8月27日運勢 處女務實較佳 摩羯迎接好運

科技紫微網

8月21日至8月27日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★☆

整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙子座

 

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：蘋果

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座

 

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 蘋果 投資

上一則

娛樂／軍事影集「終極名單」 太寫實成箭靶

下一則

生肖／農曆8月運勢 鼠福星照臨 蛇桃花暢旺

延伸閱讀

星座／8月14日至8月20日 牡羊座桃花增多 射手座戀情明朗

星座／8月14日至8月20日 牡羊座桃花增多 射手座戀情明朗
星座／8月7日至8月13日 處女座財運傲人雙魚座自信受挫

星座／8月7日至8月13日 處女座財運傲人雙魚座自信受挫
星座／7月31至8月6日運勢 雙子座投資有成 摩羯座享受生活

星座／7月31至8月6日運勢 雙子座投資有成 摩羯座享受生活
星座／7月24日至7月30日運勢 金牛心想事成 天蠍充滿能量

星座／7月24日至7月30日運勢 金牛心想事成 天蠍充滿能量

熱門新聞

居家量血壓時，勿穿厚重衣物，也不要運動，不要吃刺激性食物。(Getty Images)

養生／量血壓「最佳時機」 最好在起床後或早餐前

2022-08-14 02:20
開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

2022-08-14 13:45
房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

2022-08-14 02:30
張愛玲的祖母與她的子女。後排左為張愛玲的父親，前排女孩就是與張後來相依為命的「姑姑」。(作者翻拍自皇冠出版《對照記》)

翻讀《對照記》發現祕密 張愛玲是我表姊…

2022-08-14 02:24
「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

2022-08-14 02:03
艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

2022-08-14 14:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰