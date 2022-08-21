生肖／農曆8月運勢 鼠福星照臨 蛇桃花暢旺

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆8月，12生肖運勢如何？

鼠

好運指數 ★★★★

貴人運強勁的月分，可望得到眾人鼎力相助，有助拓展業務，執行事業發展的關鍵決定。有伴的人易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者則會有意想不到的桃花。這個月福星照臨，正財、偏財運都很強，不過不要太貪心，守好本分，才能享受賺錢時光。

牛

好運指數★★★★★

穩定的事業發展態勢可以讓你暫時性的放鬆，有時間不妨開始計畫下一步，別等著被安排。本月在感情相處上要柔和一些，不要處處強調自尊心或誰擁有主導權，否則話不投機半句多。被財神眷顧的一個月，意想中的投資 項目有賺錢機會，但要保持耐性、多做功課，才能讓錢財落袋。

虎

好運指數★★★★

工作表現佳、易受到囑目，但在與長官同事互動時要懷著謙虛心態，才能得到眾人真誠鼓勵。有伴者感情會相對融洽，少見重大爭執。至於單身者談戀愛慾望較低，感情偏向原地踏步。人脈通錢脈，這個月的你要多製造與親友一同出遊或是相聚的機會，只要拉近人脈就能有好財運。

兔

好運指數★

本月職場運勢卡卡，有許多事務需不斷來回修正，考驗用心與耐心，把心靜下來才能釐清重點。戀愛之路不甚平順，無論是親友反對或者是觀念南轅北轍，現階段想要發展或維持關係不容易。財運起落較大的一個月，有很多突如其來的開支，若平時沒有儲蓄 ，會令你有措手不及的感覺。

龍

好運指數★★★★★

本月遇貴人及好機運，前提是打開心門不設限，有一顆勇於跳脫現況的心，就有嶄新開始。面對爛桃花的誘惑，容易守不住，切記要理智以對，過度放縱必須付出金錢與身敗名裂等慘痛代價。財運走勢不錯，但不要盲目跟風，自己做好前期的分析和調研再去跟進，否則容易虧損。

蛇

好運指數★★★★★

當機立斷並保持彈性是本月面對工作的基本態度，不公平之事不需忍耐，該反擊的就要主動。桃花暢旺、人見人愛。但是若不小心踩了紅線，後續會很棘手，一定要想清楚，勿衝動行事。做好財目計畫表，宜將大筆資金存進銀行，等有需時再領出運用，節約金錢又可儲蓄，一舉兩得。

馬

好運指數★★★

工作雖逐漸穩定，但可能面臨團隊默契問題，甚至有誠信疑慮等狀況發生。直接溝通才是解決之道。單身者與心儀對象相處愉快，心靈契合的你們走向戀愛中。有伴者則要多用心溝通，找回默契。本月偏財運不錯，但是即使知道自己運好，也不要亂花錢或有賭一把的投機心態，以免過度花費。

羊

好運指數★★

礙於職場人情，你可能會要幫忙很多事情，能力所及當然沒關係，但可別照單全收累壞自己。先從朋友做起，在相處過程中好好觀察是否合拍，把握謹慎原則，才能避開真心換絕情的窘境。此月財運低落，有財務問題層出不窮的狀況，投資與支出都不要情緒化決定，否則難以收拾。

猴

好運指數★★★

本月要以大局為重、遵守職場規定，才可以避免因個人喜好，把小事變成不易收拾的大事。有桃花運，也有桃花劫，單身者急於求成反而功虧一簣；有伴者則要潔身自愛，把握好分寸。投資理財不能走隨意路線，本月金錢雷達敏銳，理財能力也不差，謹慎考慮就能選擇合理方向。

雞

好運指數★

對於老闆主管交辦任務，要以積極態度回應，不可打馬虎眼，工作態度對於職場運勢也有影響。感情運勢烏雲密布，雖然彼此都有各自立場，仍要把事情攤開講清，等到情緒過去，便能相互體諒。本月財運暗藏危機，明哲保身為上。若要防止錢財外流，一定不能無緣無故替別人做擔保。

狗

好運指數★★

在職場上需清楚自己的立場，才不會被他人左右而失了方向，當你夠堅定而非固執時，就能實現重要目標。

本月心力較多投入工作，感情相處容易因為不耐煩而語氣不佳，幸好伴侶能體諒，不至於爭吵。財路可能有所緊縮，本月要先將重點放在守財，不要做保、避免借貸，同時不要有任何貸款事項。

豬

好運指數★★★

工作上要勇於打破框架，例如和不同背景的人合作、向不同世代的同儕學習，提升自我競爭力。這個月容易口拙、多說多錯，做不到或沒把握的承諾千萬不要說出口，少說多努力才會得人疼愛。控制好自己的消費欲望，量力而行，可別打腫臉充胖子，過分追求與目前收入不符的奢侈生活。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)