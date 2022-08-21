我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

娛樂／「非常律師禹英禑」4特點 療癒你心

梅衍儂
「非常律師禹英禑」男配角鄭明錫（左）因為專業又聰明的特質，獲得廣大觀眾喜愛。（取材自豆瓣電影）
「非常律師禹英禑」男配角鄭明錫（左）因為專業又聰明的特質，獲得廣大觀眾喜愛。（取材自豆瓣電影）

朴恩斌飾演的天才自閉症律師「禹英禑」非常喜歡鯨魚，劇中常出現超大鯨魚漂浮於空中的...
朴恩斌飾演的天才自閉症律師「禹英禑」非常喜歡鯨魚，劇中常出現超大鯨魚漂浮於空中的療癒畫面。（取材自豆瓣電影）

韓劇非常律師禹英禑」近來成了熱門話題，劇情描述天才自閉症律師「禹英禑」從學生時期遭遇霸凌、排擠，一路磕磕碰碰，以第一名成績從首爾大學法學院畢業後，進入律師事務所工作，然而成年人的世界裡依舊存在各種異樣眼光，隱藏在成熟包裝下的歧視更令人受傷。

這不是第一部關於天才型自閉症的韓劇，2013年周元主演的「Good Doctor」、去年的「Move to Heaven：我是遺物整理師」皆是描述自閉症，前者則是天才型醫生，後者則為普通自閉症患者的故事。

「非常律師禹英禑」在同類型題材中，憑藉哪些看點引觀眾入勝，造就空降Netflix全球非英語類影集冠軍，甚至吸引美國製作公司打算翻拍？

特點一：溫暖為主 弱化案件張力

「非常律師禹英禑」主角人設簡潔好懂：喜歡鯨魚的天才型自閉症律師禹英禑，和開設小吃店的父親相依為命，首集就是她第一天上班，將會遇到什麼困境、事務所以什麼條件錄取她，是觀眾心中第一個疑問。劇情很快地揭露答案，隨之帶出相對單純的周邊角色，讓人迅速進入劇情。

而作為一部療癒劇，編劇以主角喜歡的鯨魚串起整體故事，可愛輕鬆的畫面確實有療癒人心的效果，開頭像是翻開繪本，一隻巨大鯨魚躍然眼前，跟著搭電車的禹英禑一樣，自由沉浸在自己的世界。據韓媒報導，劇組砸了韓幣200億元（約1522萬美元）的製作費，相對而言，案件本身的劇情張力較弱，多是智慧財產權、名譽賠償等更為貼近生活的案例，傳達人心的溫暖成為故事的重點。

「非常律師禹英禑」劇集海報。（取材自豆瓣電影）
「非常律師禹英禑」劇集海報。（取材自豆瓣電影）

特點二：暖男之爭 男一男二都很好

故事男主角李濬浩的設定有點微妙，他和禹英禑同公司卻不同部門，他看得出禹英禑患有自閉症，對待她一視同仁、耐心引導她以跳華爾滋的方式學會走旋轉門，都讓人對這角色加分不少，然而畢竟不是天天合作的同事，這時男配角鄭明錫的戲份就出來了，男配角是禹英禑的頂頭上司，原本對她的工作能力抱持懷疑態度，甚至讓人一度覺得可能是本劇反派角色，但他就事論事、客觀理性，尤其當他看到禹英禑的實力，便主動反省並向她道歉認錯，之後還一再給予她肯定和誇獎，讓男二增添了不少觀眾緣。

看劇後不禁思考：究竟是男一的天生暖男魅力較吸引人，還是男二先有刻板印象、再反省並理解自閉症人群的行為比較貼近真實人性？其實相當有意思，網路上對於禹英禑到底要配對男一還是男二，也各有擁護者。

「非常律師禹英禑」男主角擁有溫暖的外表，但不仗著自身人氣才是他真正的魅力。（取材...
「非常律師禹英禑」男主角擁有溫暖的外表，但不仗著自身人氣才是他真正的魅力。（取材自豆瓣電影）

特點三：沒有反派 女配洗白變暖陽

女配角崔秀妍是禹英禑的大學同學，比禹英禑先進入事務所，在開頭幾集中，她身為最理解禹英禑狀況的人，卻似乎不想伸出援手，加上她對男主角有意思，觀眾理所當然地把她當成可能的反派角色；然而當禹英禑被旋轉門困住時，她本想無視走過，卻還是折回幫忙，雖然一臉不耐問「你是笨蛋嗎？」，但她的潛台詞是「你明明在學校都考第一名，我怎麼都贏不了你，難道你會是笨蛋嗎」，又氣又心疼的感受就很明顯了。愈到後面，觀眾也愈能發現崔秀妍其實是「春日暖陽」，適時提醒禹英禑要注意心機重的同事、幫喜歡吃紫菜包飯的禹英禑留意公司食堂的菜單、總是帥氣地幫禹英禑扭開水瓶的蓋子，她的種種細心，都被禹英禑以「開朗溫暖親切的春日暖陽崔秀妍」這麼記在心上了。

女配角崔秀妍（右）一開始不討喜，但個性其實是「春日暖陽」。（取材自豆瓣電影）
女配角崔秀妍（右）一開始不討喜，但個性其實是「春日暖陽」。（取材自豆瓣電影）

特點四：回應批評 並非美化自閉症

事實上，現實生活中大部分自閉症都沒有禹英禑這樣的成就，因此在劇開播時，有部分網友討論到韓劇是否太美化自閉症，劇情也太過理想化。不過就在第3集，出現了一位自閉症案主「朋秀」，智商只有6到10歲，生活無法自理。編劇安排了如此「自打臉」的劇情，也正巧回應了網友討論的「美化自閉症」爭議。

面對這樣的案主，禹英禑的上司請禹英禑去和「朋秀」聊聊，理由是「我想不管怎麼樣，你都應該比我了解他吧」，身為高知識分子的他，仍免不了被刻板印象影響，也讓人發省：為什麼我們就覺得自閉症者能跟自閉症者溝通呢？果然，禹英禑和「朋秀」的首次溝通失敗，她回家請教了父親，問他這麼多年來到底怎麼和自己相處的，取經後才抓到訣竅。

朴恩斌飾演天才自閉症律師「禹英禑」，在劇中用唱歌的方式接近同為自閉症患者。（取材...
朴恩斌飾演天才自閉症律師「禹英禑」，在劇中用唱歌的方式接近同為自閉症患者。（取材自豆瓣電影）

「非常律師禹英禑」韓文原名直譯過來是「奇怪的律師禹英禑」，換掉「奇怪」兩字，改以「非常」取代，又是不是真的在心中對某一群體剔除了「怪」的標籤，值得讓人深思。

（取材自聯合新聞網噓！星聞）

非常律師 韓劇 歧視

上一則

旅遊／福建土樓群 客家文化瑰寶名揚四海

下一則

地產投資／租客保護法 房東寧空房

延伸閱讀

Netflix韓劇效應 西方女性赴韓國找真愛

Netflix韓劇效應 西方女性赴韓國找真愛
邁阿密泳裝周 華裔音樂人劉良子表演原創曲放光彩

邁阿密泳裝周 華裔音樂人劉良子表演原創曲放光彩
泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩

泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩
宥勝砲轟編劇 曝被逼演「機智校園生活」

宥勝砲轟編劇 曝被逼演「機智校園生活」

熱門新聞

居家量血壓時，勿穿厚重衣物，也不要運動，不要吃刺激性食物。(Getty Images)

養生／量血壓「最佳時機」 最好在起床後或早餐前

2022-08-14 02:20
開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

2022-08-14 13:45
房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

2022-08-14 02:30
張愛玲的祖母與她的子女。後排左為張愛玲的父親，前排女孩就是與張後來相依為命的「姑姑」。(作者翻拍自皇冠出版《對照記》)

翻讀《對照記》發現祕密 張愛玲是我表姊…

2022-08-14 02:24
「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

2022-08-14 02:03
艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

2022-08-14 14:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰