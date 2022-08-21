娛樂／「非常律師禹英禑」4特點 療癒你心

「非常律師禹英禑」男配角鄭明錫（左）因為專業又聰明的特質，獲得廣大觀眾喜愛。（取材自豆瓣電影）

朴恩斌飾演的天才自閉症律師「禹英禑」非常喜歡鯨魚，劇中常出現超大鯨魚漂浮於空中的療癒畫面。（取材自豆瓣電影）

韓劇 「非常律師 禹英禑」近來成了熱門話題，劇情描述天才自閉症律師「禹英禑」從學生時期遭遇霸凌、排擠，一路磕磕碰碰，以第一名成績從首爾大學法學院畢業後，進入律師事務所工作，然而成年人的世界裡依舊存在各種異樣眼光，隱藏在成熟包裝下的歧視 更令人受傷。

這不是第一部關於天才型自閉症的韓劇，2013年周元主演的「Good Doctor」、去年的「Move to Heaven：我是遺物整理師」皆是描述自閉症，前者則是天才型醫生，後者則為普通自閉症患者的故事。

「非常律師禹英禑」在同類型題材中，憑藉哪些看點引觀眾入勝，造就空降Netflix全球非英語類影集冠軍，甚至吸引美國製作公司打算翻拍？

特點一：溫暖為主 弱化案件張力

「非常律師禹英禑」主角人設簡潔好懂：喜歡鯨魚的天才型自閉症律師禹英禑，和開設小吃店的父親相依為命，首集就是她第一天上班，將會遇到什麼困境、事務所以什麼條件錄取她，是觀眾心中第一個疑問。劇情很快地揭露答案，隨之帶出相對單純的周邊角色，讓人迅速進入劇情。

而作為一部療癒劇，編劇以主角喜歡的鯨魚串起整體故事，可愛輕鬆的畫面確實有療癒人心的效果，開頭像是翻開繪本，一隻巨大鯨魚躍然眼前，跟著搭電車的禹英禑一樣，自由沉浸在自己的世界。據韓媒報導，劇組砸了韓幣200億元（約1522萬美元）的製作費，相對而言，案件本身的劇情張力較弱，多是智慧財產權、名譽賠償等更為貼近生活的案例，傳達人心的溫暖成為故事的重點。

「非常律師禹英禑」劇集海報。（取材自豆瓣電影）

特點二：暖男之爭 男一男二都很好

故事男主角李濬浩的設定有點微妙，他和禹英禑同公司卻不同部門，他看得出禹英禑患有自閉症，對待她一視同仁、耐心引導她以跳華爾滋的方式學會走旋轉門，都讓人對這角色加分不少，然而畢竟不是天天合作的同事，這時男配角鄭明錫的戲份就出來了，男配角是禹英禑的頂頭上司，原本對她的工作能力抱持懷疑態度，甚至讓人一度覺得可能是本劇反派角色，但他就事論事、客觀理性，尤其當他看到禹英禑的實力，便主動反省並向她道歉認錯，之後還一再給予她肯定和誇獎，讓男二增添了不少觀眾緣。

看劇後不禁思考：究竟是男一的天生暖男魅力較吸引人，還是男二先有刻板印象、再反省並理解自閉症人群的行為比較貼近真實人性？其實相當有意思，網路上對於禹英禑到底要配對男一還是男二，也各有擁護者。

「非常律師禹英禑」男主角擁有溫暖的外表，但不仗著自身人氣才是他真正的魅力。（取材自豆瓣電影）

特點三：沒有反派 女配洗白變暖陽

女配角崔秀妍是禹英禑的大學同學，比禹英禑先進入事務所，在開頭幾集中，她身為最理解禹英禑狀況的人，卻似乎不想伸出援手，加上她對男主角有意思，觀眾理所當然地把她當成可能的反派角色；然而當禹英禑被旋轉門困住時，她本想無視走過，卻還是折回幫忙，雖然一臉不耐問「你是笨蛋嗎？」，但她的潛台詞是「你明明在學校都考第一名，我怎麼都贏不了你，難道你會是笨蛋嗎」，又氣又心疼的感受就很明顯了。愈到後面，觀眾也愈能發現崔秀妍其實是「春日暖陽」，適時提醒禹英禑要注意心機重的同事、幫喜歡吃紫菜包飯的禹英禑留意公司食堂的菜單、總是帥氣地幫禹英禑扭開水瓶的蓋子，她的種種細心，都被禹英禑以「開朗溫暖親切的春日暖陽崔秀妍」這麼記在心上了。

女配角崔秀妍（右）一開始不討喜，但個性其實是「春日暖陽」。（取材自豆瓣電影）

特點四：回應批評 並非美化自閉症

事實上，現實生活中大部分自閉症都沒有禹英禑這樣的成就，因此在劇開播時，有部分網友討論到韓劇是否太美化自閉症，劇情也太過理想化。不過就在第3集，出現了一位自閉症案主「朋秀」，智商只有6到10歲，生活無法自理。編劇安排了如此「自打臉」的劇情，也正巧回應了網友討論的「美化自閉症」爭議。

面對這樣的案主，禹英禑的上司請禹英禑去和「朋秀」聊聊，理由是「我想不管怎麼樣，你都應該比我了解他吧」，身為高知識分子的他，仍免不了被刻板印象影響，也讓人發省：為什麼我們就覺得自閉症者能跟自閉症者溝通呢？果然，禹英禑和「朋秀」的首次溝通失敗，她回家請教了父親，問他這麼多年來到底怎麼和自己相處的，取經後才抓到訣竅。

朴恩斌飾演天才自閉症律師「禹英禑」，在劇中用唱歌的方式接近同為自閉症患者。（取材自豆瓣電影）

「非常律師禹英禑」韓文原名直譯過來是「奇怪的律師禹英禑」，換掉「奇怪」兩字，改以「非常」取代，又是不是真的在心中對某一群體剔除了「怪」的標籤，值得讓人深思。

（取材自聯合新聞網噓！星聞）