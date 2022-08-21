娛樂／「乘風破浪3」熱度延續3公式

「乘風破浪」參賽者都是在演藝圈打滾數十年的老練藝人，左起張歆藝、唐詩逸、鄭秀妍、吳謹言、毛俊傑。（取材自微博）

中國芒果TV推出的女團競演真人秀「乘風破浪」第3季總決賽日前播出決賽結果，10人成團名單包括王心凌 、鄭秀妍（Jessica）、于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌 ）、蔡卓妍（阿Sa）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸、張天愛，許多觀眾惋惜吳謹言排名11沒能擠進10人之列。不過，作為一個「浪姐」的忠實觀眾，看完這幾季下來的心得，似乎沒成團也沒那麼可惜，更不一定就是翻紅保證。

畢竟和青春選秀節目不同，成團後還能以團為名活動兩年。「乘風破浪」作為一個30歲以上女星的人生第二舞台，來的都是在演藝圈打滾數十年的老練藝人，即使演藝事業不見得大紅大紫，但一定有其他的副業在背後撐腰，比如這一季的毛俊傑、上一季的阿蘭、第一季的張萌，她們有的開公司、有的當製片、有的早已經財富自由，換言之，成不成團、曝光度夠不夠，對她們來說參與的樂趣恐怕才是重點，即便最後真的成團，眾人的時間難以湊齊，頂多再多做一檔團綜，觀眾對這季「浪姐」的興趣也就漸漸消失殆盡了。

王心凌在「乘風破浪」中表現優異。（取材自微博）

吳謹言最終未能成團。（取材自微博）

個人認為，「乘風破浪」重點不在成不成團，它吸引人的地方在於長達3個多月、5次公演的過程中，看到每個人的喜怒哀樂，就算是刻意製造出來的也無所謂，身為一個娛樂節目，不管真假，它確實是達到娛樂觀眾的目的。而綜觀這類節目的看點，不脫以下公式：

一、師姐拉抬 節目聲勢

「浪姐」第一季為了衝起聲勢，找來被譽為是鞏俐接班人的寧靜鎮場，第二季找來了那英，第三季更絕，乾脆把這兩個人都找回來，作為師姐分成兩大陣營，光是第一集寧靜和那英首次見面的較勁，誰也不讓誰，彼此對話字字都想佔上風，讓不少觀眾津津樂道，到了節目後期，更找回一、二季的人氣成員李斯丹妮、金晨、吉克雋逸等人，拉抬第三季聲勢的目的十分明顯。

寧靜在第三季「乘風破浪」中回鍋當師姐。（取材自微博）

那英在第三季「乘風破浪」中回鍋當師姐。（取材自微博）

二、情懷滿滿寶刀未老

既然標榜是選女團的節目，光是名氣沒有實力是撐不下去的，所以本季的王心凌、TWINS、鄭秀妍就是水準保證，且最重要的是能夠用情懷讓觀眾埋單，上一季找來張柏芝、楊丞琳也是同樣道理，第一季的孟佳、王霏霏更不用說，南韓女團出身，實力和情懷兼具。

三、尷尬爭議挖黑歷史

這是節目維持熱度的關鍵，讓觀眾除了看到那些名氣滿滿的參賽者，也能繼續在茶餘飯後討論某些參賽者的操作，比如第一季的伊能靜，一開始眾人嫌她太自以為是，爭議不斷，不過到了後期她反而開始吸粉；第二季則是容祖兒跟陳小紜檯面上的衝突，一路延燒到總決賽，陳小紜被網友罵到連她自己都難以想像的地步。這一季則由趙櫻子擔任這個招罵角色，從選歌、演出到和阿嬌的尷尬對話，寧靜跳出來當和事佬，明示暗示之下，讓節目更有張力。

趙櫻子在「乘風破浪3」從選歌、演出和其他姐姐的互動話題不斷。（取材自微博）

阿嬌被選進「乘風破浪」10人名單。（取材自微博）

除了這三大公式，還有更多細節可挖，比如阿嬌曾和鄭秀妍男友交往、第二季時主持人黃曉明 和前女友李菲兒同台等，這些都是成團之外的吃瓜樂趣。

第一季「浪姐」有個相當不錯的衍生節目叫「定義」，由知名主持人深度訪談參賽者，一集就是一個人的人生故事，令人看得相當過癮，不過第二、三季沒有延續下去，這可能是比沒有成團更令人覺得可惜的事了。