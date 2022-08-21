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娛樂／今夏翻紅3星 怪奇物語包辦兩名

蘇詠智
「怪奇物語4」讓約瑟夫昆恩（左）、莎蒂辛克（中）大暴紅，而「貓王艾維斯」也讓奧斯汀巴特勒（右）氣勢大增。（Getty Images）
「怪奇物語4」讓約瑟夫昆恩（左）、莎蒂辛克（中）大暴紅，而「貓王艾維斯」也讓奧斯汀巴特勒（右）氣勢大增。（Getty Images）

今夏在串流平台上締造驚人收視的「怪奇物語」（Stranger Things）第4季，讓從第2季起加入的莎蒂辛克（Sadie Sink）綻放光芒，變成最搶眼的人物；本季才出現的新成員約瑟夫昆恩（Joseph Quinn）也吸引不少觀眾目光，連樂壇紅星蜜桃貓朵佳（Doja Cat）都想私訊他求愛。美國票房將破1億美元的「貓王艾維斯」則讓男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler）聲勢看漲，各方爭搶。

每年暑期都會有新秀靠著在強片或大戲中的亮眼表現崛起，本季小螢幕首推「怪奇物語」莎蒂辛克，她雖然早在第2季就加入，卻直到第4季才終於有精彩情節發展，配合演技製造了第4季的大高潮，尤其她為了躲過惡魔索命的狂奔，更讓觀眾為她的命運捏了好幾把冷汗，公認她在第4季的演出亮眼過女主角蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。

莎蒂辛克在「怪奇物語4」中為了躲過惡魔索命狂奔，讓觀眾為她的命運捏了好幾把冷汗。...
莎蒂辛克在「怪奇物語4」中為了躲過惡魔索命狂奔，讓觀眾為她的命運捏了好幾把冷汗。（取材自IMDb）

莎蒂辛克之前已經是時尚界的寵兒，被認為有「名模般的厭世臉」，因此時常受邀出席精品活動，「怪奇物語」裡的要角之一薇諾娜瑞德（Winona Ryder），盛讚她將成為下一個梅莉史翠普（Meryl Streep）。早前公布的艾美獎提名名單，莎蒂成了最佳戲劇影集女配角的遺珠，不僅劇迷高分貝抗議，也有娛樂記者為她抱屈。

同樣是「怪奇物語」第4季亮點的約瑟夫昆恩，扮演被各方誤會是邪教殺人魔的「地獄火俱樂部」創辦人，戲裡遭遇高潮迭起，演出後人氣暴漲，甚至連歌手蜜桃貓朵佳都對他充滿興趣，私訊「怪奇物語」主演之一的諾亞許納普（Noah Schnapp）幫忙介紹、打聽他有沒有女朋友，種種新聞都使約瑟夫昆恩的話題熱度一直沒退燒。

約瑟夫昆恩在「怪奇物語4」中扮演被各方誤會是邪教殺人魔的「地獄火俱樂部」創辦人，...
約瑟夫昆恩在「怪奇物語4」中扮演被各方誤會是邪教殺人魔的「地獄火俱樂部」創辦人，演技備受關注。（取材自IMDb）

已經在大小銀幕苦熬多年、直到主演「貓王艾維斯」才聲譽鵲起的奧斯汀巴特勒，隨著該片在北美締造出色票房與絕佳口碑，被預期有望角逐明年奧斯卡影帝，新片邀約不斷。此外，他也成為無數女性眼中的新一代性感小生，傳出被辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的愛女凱亞葛柏（Kaia Gerber）看上，兩人正在交往。

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