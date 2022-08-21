旅遊／福建土樓群 客家文化瑰寶名揚四海

振成樓的樓主是清末秀才林遜之，曾與孫中山、黎元洪參加辛亥革命。（圖皆由作者提供）

20世紀60年代中美冷戰期間，美國衛星每天環繞地球，拍到中國南方有大而圓的建築物；80年代中美關係恢復，美國派人到中國，才明白那些圓形建築是一座座土樓民居。自此，福建土樓在世界出了名，成為著名旅遊景點。2018年我回廣州，決心去看福建土樓，排定兩天行程，希望能看到所有的土樓。

震後修復 日本 人想學

到達福建永定縣當晚下榻客棧，是間兩層的小土樓。福建土樓始建於宋朝，到明、清朝時期逐漸完善，並一直使用至今。

福建土樓是客家人所建，客家人是逃避戰亂遷徙至當地的中原人，主要集中在贛南、閩南和粵北地區生活。早先，客家人到這三省交界地區，是一片荒涼的原始地帶，有野獸蟲蛇出沒，且常常遭遇土著「佘族」的襲擊。

客家人於是搭起茅寮木屋棲身，然後建圍牆，以生土製造坯磚。他們就地挖取泥土，加入配料，一是用黏土、竹枝、木條、碎瓦礫、石塊，以增強牆的韌度；後期用三合土──黃泥、石灰、沙來築牆，建成1至1.5公尺厚的圓形圍牆。圍牆建成後，以同心圓分層次，內建四、五層高樓。每層間隔30到60個房間，大小不同的土樓可住200到400人，一塊地就可以建一座土樓，大量節約了空間。牆建成後，還用厚木造門，門後用橫槓抵固，門上放置防火的水櫃。

牆的底層。（圖皆由作者提供）

贛南、閩南和粵北地區天氣驟晴驟雨，室外乾濕度變化很大。而土樓厚牆保持著適宜人體的濕度，空氣太乾時，能自然釋放水分；空氣太濕時，能吸收水分，使土牆內冬暖夏涼。一座土樓，兼顧防衛、防雨等功能。土樓內有水井、糧倉，存放油鹽、乾菜、柴草等，還養了雞，關起門來也可以生活幾個月。

土樓還有特殊的抗震功能，幾百年來經歷多次地震 。曾有一座土樓，樓頂的磚瓦幾乎全被震落，厚牆被震裂出長3公尺、寛20公分的裂縫。地震過後，由於圓樓的向心力和架構牽引作用，裂縫竟奇蹟般地慢慢合攏，僅留下一條細長的裂痕，整個樓體安然無恙。有日本遊客說，日本就應該建土樓民居。

福建土樓是體積巨大的單體建築，每座土樓為同姓的宗族聚居，是世界上獨一無二、自成體系的民居。福建土樓原來有很多，在南部的永定縣和南靖縣、華安縣最為集中，共有3000多座。

訪振成樓 黎元洪贈匾

隔天一早出發，先看最近的振成樓。走出石板街，遠遠看見一座又高又大又圓的龐然大物。右側立了一塊大石，刻有兩行字，上一行 「福建土樓」，中間有世界遺產的標誌符號，下一行是上了紅漆的正楷石刻：「永定客家土樓」。這座堡壘般的土樓，門口的左右有對聯：「振綱立紀，成德立材」，門匾就是「振成樓」。

振成樓的樓主是林遜之，是清末秀才，曾與孫中山、黎元洪參加辛亥革命，門匾就是黎元洪所贈。門匾起源於漢魏時期，用來顯示功績或身分，東晉以後被客家先民帶到南方，雖經歷千百年，至今仍在福建土樓保留。每個土樓大門上都有門匾，兩邊貼了對聯。

福建土樓門戶都有對聯，對仗工整。（圖皆由作者提供）

客家人居住山區卻文風昌盛，土樓設有祠堂或祖堂，每戶的門口大小高度一致，門邊都貼有對聯，對仗工整。對聯的文字水準很高，聽說土樓人才輩出，一座土樓出了幾個秀才，歷代當官的不少。

我站在門邊，抬頭看樓頂，有四層高，底層和第二層封閉，三、四層才開窗。我們被邀請到樓裡喝茶，看到大門頂上放了防火防盜機關，土牆的牆壁厚度超過1公尺，真是一間易守難攻的城堡。進入裡面看樓，環形的大樓是同心圓結構，上面每層加蓋，樓下一層外圍是走廊，之間有小拱門，房門之間的外牆是細木條作的柵欄。

四層高的圓形土樓，每層有幾十個房間，可以住200到300人，通過迴廊戶戶相連。（圖皆由作者提供）

中間是四層住戶大樓，四個圓環相套，直徑約60公尺，樓高13至16公尺，每層有幾十個房間，可住200到300人，通過迴廊戶戶相連。門內有門，樓中有樓，有中軸線，前低後高，左右對稱，走廊側有堅實的木樓梯。中央的一片圓形露天空地，使土樓各層通風採光。

土樓居民每年按照氣節舉行活動，常在春節、元宵、清明、立夏、驚蟄，演出擂大鼓、吊木偶、舞龍舞獅、採高蹺等，傳統節目一直保留了幾百年。導遊說，如果能在春節來，可以看到慶典「做大福」，那是土樓居民最隆重的節日。幾百村民一起舉辦宴席，在一塊空地上整齊擺放幾十張長方形木桌，放上自製菜式，每桌相隔幾尺，不設椅子，讓人走動站著品嘗。這個大規模、氣派的宴席，可是世界第一。

田螺坑土樓群 誤當核設施

我們接著參觀了幾座北面較集中的土樓，建於16到18世紀，如福裕樓、如升樓、承啟樓等，在中心位置的承啟樓，是環形六層相扣的土樓，規模最大，被稱為「福建土樓王」。在河邊的五鳯樓，是一座長方形土樓，我走過一道石橋，橋邊鋪了竹蓆，曬著秋收的果實；門口的竹架上晾著豆角，一派農家風景。當天看了土樓的三種屋形：圓形、方形、及縱向排列的土樓，其中圓形土樓最為完美，據說福建土樓有上萬座，經典的20座獲選登上名信片，特色各異。

長方型土樓。（圖皆由作者提供）

第二天，導遊開車帶我們到南靖縣看田螺坑土樓群，就是美國人從衛星看到、以為是核反應堆的地方。田螺坑土樓群位於福建的東南面，為黃氏家族聚居地。土樓群坐落在海拔近780多公尺的山坡上，距南靖縣城60公里，由方形的步雲樓，以及圓形的振昌樓、瑞雲樓、和昌樓，還有橢圓形的文昌樓組成。

田螺坑土樓群按「金木水火土」五行次序建造，是福建客家土樓群的典範。因停車場客滿，不能下去逐一參觀，但導遊帶我們上山看了五座著名土樓，真是見識了龐然大物，難怪美國人要來看明白。

福建土樓的聯楹加起來有上萬對，對仗工整，意境高深，反映了客家人的社會道德觀、文化觀，以及家族傳統意識。土樓講究風水、八卦 、五行布局，證實客家人原是中國的漢民族，文學功底深厚。我喜歡的對聯不少，當時沒有時間抄下，後來在小書店裡發現一本「土樓聯楹」，喜出望外，珍藏至今。

福建土樓於2008年入選世界文化遺產，由福建省永定、南靖、華安三縣的六群四樓，共46座土樓組成。方便參觀的土樓只在福建，大家有機會去看看這個世界唯一的土風景，比洋風景還稀罕好看。

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