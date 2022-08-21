美國現象／羅訴韋德案遭推翻後 男性忙著結紮

爭取墮胎權的抗議者，在最高法院前集會。（Getty Images）

泌尿科醫師表示，羅訴韋德案(Roe v. Wade)遭最高法院推翻後，要求接受輸精管結紮手術 的案例激增。因倡導該手術而有「結紮大王」稱號的佛羅里達州泌尿科醫師斯坦因(Doug Stein)表示，以前他的診所平均每天有四或五人要求結紮；最高法院宣布裁決後，要求結紮者飆升至每天12到18人。

醫師：諮詢飆2-4倍

斯坦因向華盛頓郵報表示，「24日當天數字就非常顯目了，周末提出要求的人數更是爆增，後來持續提出要求的人數遠超過我們過去的經歷。許多人說他們考慮輸精管結紮術已有一段時間，羅訴韋德案的裁定無疑是臨門一腳，讓他們決定上網註冊要求結紮。」

洛杉磯泌尿科醫師沃思曼(Philip Werthman)也指出，找他進行輸精管結紮諮詢的次數增加了300%到400%。曾接受過斯坦因培訓、專攻輸精管結紮手術的愛荷華州泌尿科醫師奎林(Esgar Guarín)則說，他的官網提供有關輸精管結紮術專門資訊的流量，增加了200%到250%。

現年27歲、住在佛州坦帕(Tampa)的菲格羅亞(Thomas Figueroa)日前就上網註冊找斯坦因結紮。他說，他一直知道自己不想要小孩，眼看有同學在中學時就懷孕，這幾年一直考慮結紮。他坦承：「直到最近最高法院做出裁決，我才認真考慮這件事；它觸發我做出決定：『好吧，我真的不想要孩子。我現在就要去結紮。』」

斯坦因說，他的診所預約做結紮手術的行程已排到8月底，現在他必須騰出更多天數來容納最近登記的患者。

30歲以下 動手術激增

30歲以下沒有孩子的男性要求進結紮的人數比以前多。斯坦因的同事柯琳頓(John Curington)表示，「至少有六、七成的人提到了最高法院的裁定。他們有些人甚至開始關切湯馬斯大法官可能會要求重新考量『避孕措施』的觀點；這令人震驚，畢竟我們才剛開始討論這些問題。」

事實上，在「後羅訴韋德案」時代，部分醫師開始感到困惑和恐懼。過去幾天，美國婦產科學院 (American College of Obstetricians and Gynecologists，ACOG) 等專業組織及醫學 期刊都警告，此裁決將影響墮胎以外的醫療保健，為患者帶來新風險，還可能增加孕產婦死亡率。醫師也擔心它對流產和人工受精等情況的影響。ACOG表示，醫學實踐將因此重塑，甚至會被「缺乏科學依據或缺乏證據的法律」所抵觸。

與女性避孕藥被視為「預防性服務」不同，平價醫療法案(Affordable Care Act)並不要求保險公司承擔結紮的免賠額。沒有醫療保險 的人在斯坦因和柯琳頓的診所自付結紮費，花費約在600元以下。