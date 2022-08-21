我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

美國現象／墮胎議題討論開始採中性語言 「婦女」一詞消失

編譯郭宣含

紐約時報報導，支持墮胎權組織、市府和州健康機構和年輕維權人士近年討論墮胎和懷孕時，比較少使用「婦女」(women)一詞。許多跨性別、醫界、政府和進步派團體人士開始採用性別中性語言，減少婦女、跨性別男性等身分之間的差異。

美國公民自由聯盟(ACLU)支持生殖權逾半世紀，最近在推特提醒合法墮胎權岌岌可危時指出：「禁墮胎將造成不成比例的傷害：非裔、原住民和其他有色族裔；LGBTQ同志族群、移民、年輕人、入不敷出的勞工、殘疾人士。保護墮胎權是種族與經濟正義的迫切議題。」

紐時指出，ACLU這篇推文涉及對象廣泛，但唯獨沒提到與墮胎有關的人口統計學對象：婦女。

這並非推文出錯，也不是ACLU獨特用語。

從支持墮胎權「計畫生育協會」(Planned Parenthood)、地方與州健康機構，再到年輕維權人士，越來越多人在這幾年來討論墮胎和懷孕時減少使用「婦女」一詞；「懷孕人士」和「待產者」的說法漸增，排擠「孕婦」一詞。

改變速度之快，全國墮胎及生育權利行動聯盟(NARAL)2020年發布一篇有關墮胎的指南，並強調應該討論「婦女的選擇」；兩年後，同一份指南則強調要注意「性別中性用語」。

墮胎和生產的用詞改變引發不同看法。83歲的女權主義者提-葛蕾絲．阿特金森(Ti-Grace Atkinson)自認是激進女權人士，她1960年代因拒絕激進推動墮胎權而辭去全國婦女組織(NOW)的職位；她擔心性別語言戰會淡化婦女最迫切需求。

阿特金森表示：「我想看到實質改變，奪走我們的生殖權只會激化這場戰爭，事關婦女與我們的權益，這不該是場語言戰。」

ACLU法律副主任路易斯．美玲(Louise Melling)則認為，語言是種有力工具，有助確定政治意識，語言會演化，可以排除或涵蓋不同面向。她指出：「不是只有女性能生產，也不是只有女性才能墮胎。」

墮胎 跨性別 原住民

上一則

美國現象／墮胎禁令不影響試管嬰兒？ 醫師憂丟棄後觸法

下一則

美國現象／羅訴韋德案遭推翻後 男性忙著結紮

延伸閱讀

保障墮胎權 紐約市簽署法案包 全方位保障安全可負擔墮胎服務

保障墮胎權 紐約市簽署法案包 全方位保障安全可負擔墮胎服務
紐約市長簽「歷史性創舉」六項立法 維護墮胎權

紐約市長簽「歷史性創舉」六項立法 維護墮胎權
德州多數選民：性侵和亂倫情況下 應允許墮胎

德州多數選民：性侵和亂倫情況下 應允許墮胎
能否墮胎？加州等4州看期中公投

能否墮胎？加州等4州看期中公投

熱門新聞

居家量血壓時，勿穿厚重衣物，也不要運動，不要吃刺激性食物。(Getty Images)

養生／量血壓「最佳時機」 最好在起床後或早餐前

2022-08-14 02:20
開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

2022-08-14 13:45
房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

2022-08-14 02:30
張愛玲的祖母與她的子女。後排左為張愛玲的父親，前排女孩就是與張後來相依為命的「姑姑」。(作者翻拍自皇冠出版《對照記》)

翻讀《對照記》發現祕密 張愛玲是我表姊…

2022-08-14 02:24
「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

2022-08-14 02:03
艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

2022-08-14 14:20

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰