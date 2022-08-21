美國現象／墮胎議題討論開始採中性語言 「婦女」一詞消失

紐約時報報導，支持墮胎 權組織、市府和州健康機構和年輕維權人士近年討論墮胎和懷孕時，比較少使用「婦女」(women)一詞。許多跨性別 、醫界、政府和進步派團體人士開始採用性別中性語言，減少婦女、跨性別男性等身分之間的差異。

美國公民自由聯盟(ACLU)支持生殖權逾半世紀，最近在推特提醒合法墮胎權岌岌可危時指出：「禁墮胎將造成不成比例的傷害：非裔、原住民 和其他有色族裔；LGBTQ同志族群、移民、年輕人、入不敷出的勞工、殘疾人士。保護墮胎權是種族與經濟正義的迫切議題。」

紐時指出，ACLU這篇推文涉及對象廣泛，但唯獨沒提到與墮胎有關的人口統計學對象：婦女。

這並非推文出錯，也不是ACLU獨特用語。

從支持墮胎權「計畫生育協會」(Planned Parenthood)、地方與州健康機構，再到年輕維權人士，越來越多人在這幾年來討論墮胎和懷孕時減少使用「婦女」一詞；「懷孕人士」和「待產者」的說法漸增，排擠「孕婦」一詞。

改變速度之快，全國墮胎及生育權利行動聯盟(NARAL)2020年發布一篇有關墮胎的指南，並強調應該討論「婦女的選擇」；兩年後，同一份指南則強調要注意「性別中性用語」。

墮胎和生產的用詞改變引發不同看法。83歲的女權主義者提-葛蕾絲．阿特金森(Ti-Grace Atkinson)自認是激進女權人士，她1960年代因拒絕激進推動墮胎權而辭去全國婦女組織(NOW)的職位；她擔心性別語言戰會淡化婦女最迫切需求。

阿特金森表示：「我想看到實質改變，奪走我們的生殖權只會激化這場戰爭，事關婦女與我們的權益，這不該是場語言戰。」

ACLU法律副主任路易斯．美玲(Louise Melling)則認為，語言是種有力工具，有助確定政治意識，語言會演化，可以排除或涵蓋不同面向。她指出：「不是只有女性能生產，也不是只有女性才能墮胎。」