美國現象／墮胎禁令不影響試管嬰兒？ 醫師憂丟棄後觸法

民主黨女性候選人把墮胎列入競選政綱，圖為女性維權人士舉牌宣稱「我的身體我作主，我的未來我發聲」。(美聯社)

阿肯色州墮胎 禁令6月24日生效，該條文規定受精(fertilization)後都屬於「未出生的小孩」(unborn child)，這讓阿肯色州唯一提供體外人工受精(In vitro fertilization，俗稱試管嬰兒)的婦產科醫師穆托斯(Dean Moutos)相當頭痛。

阿肯色州法律並未提及體外人工受精或試管嬰兒，但穆托斯很快意識到，病患的冷凍胚胎是否也依法屬於「未出生的小孩」？此外，丟棄這些胚胎是否屬於墮胎？

穆托斯說：「我不知道撰寫法律的人們，是否完全了解影響所及，舉國上下都關切這個可能性。」

阿肯色州檢察長萊絲莉‧羅勒奇(Leslie Rutledge)告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)說，這項禁令「不適用體外人工受精療法」。阿拉巴馬州與奧克拉荷馬州 檢察長辦公室也做出同樣表述。

在其他尚未說明墮胎禁令範圍的州，墮胎法律一般通常不會直接涵蓋冷凍胚胎，但部分律師與生殖診所對於新禁令是否完全排除試管嬰兒並不放心。

喬治城的歐尼爾國家與全球健康法研究所(O'Neill Institute for National and Global Health Law)法律學者蘇珊‧克羅金(Susan Crockin)說：「採用體外人工受精，暫存於冷凍室但尚未植入子宮的胚胎會如何，伴侶或病患能否決定丟棄受精卵？」

克羅金說：「魔鬼藏在細節裡，這有賴州與檢察官如何詮釋條文措辭。」

體外人工受精在實驗室環境中讓精子與卵子結合以打造胚胎，接著再將一個或多個胚胎植入子宮。

大多數既有和即將上路的各州墮胎禁令特別指明終止妊娠，不適用體外人工授精，但部分律師擔心「人格」(personhood)法律會將冷凍胚胎視為人。

耶魯大學法學院生殖權利研究計畫(Program for the Study of Reproductive Justice)主任史密斯(Priscilla Smith)說：「如果成文法認為受精卵或胚胎有人格特質，那麼丟棄胚胎就是違法，視同謀殺。」