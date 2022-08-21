醫藥短波／肝臟移植 要等多久？

肝臟是一個非常神奇的器官，因為它有再生的能力。換句話說，移植部分的肝臟可以在幾個月之內生長到正常大小。因此健康人可以將一部分肝臟捐獻給需要移植的人。有時醫師也會將一個肝臟在成人和兒童患者之間各取一部分。一般所說的移植是從捐獻者身上取出肝臟，以外科手術 移植到病患身上來挽救生命。

美國第一個肝臟移植的病例是在1967年，那麼到現在，40多年以來，到底肝臟移植手術是什麼樣的情況呢？

根據「美國肝臟學會」的數據，一年約有近8000個肝臟的移植手術。

那麼到底要等多久呢？

等待供體肝臟的時間依照全國性的肝移植等候名單而定，可能依照迫切需要的時間，年齡、位置、血型和健康情況等因素而不同。有些人等待數天，而另一些人則等待數月，或者可能永遠不會收到供體肝臟。

是否有情況會上喪失接受肝移植的資格呢？

是的，包括酗酒、使用毒品、嚴重的感染病、肝癌、嚴重的心臟或肺部疾病的人。

在不同的州等待的時間會不同嗎？

等待時間最少的州，根據全國性肝移植等候名單，前幾名分別為加州、密西西比州、北卡羅來納州 、亞利桑納州、伊利諾州、密蘇里州和俄亥俄州 等。