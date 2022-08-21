醫藥短波／試管嬰兒 媽媽壓力大

古人有言「不孝有三，無後為大。」現代的婦女，在職業和家庭之外若是還有不孕的問題，可想而知在精神上所受的壓力有多大。

好在「輔助生育技術」(Assisted reproductive technology)發展迅速，使得過去無法產子的婦女也能喜獲麟兒了。

根據美國疾病防治中心 在2019年的數據報導，全年一共做了33萬件輔助生殖技術，其中99%是試管嬰兒，一共生下8萬3900名健康嬰兒。

在如此令人眼花繚亂的數字之下，到底試管嬰兒治療期間的婦女都有什麼樣的心路歷程呢？

首先試管嬰兒的媽媽受到的壓力是多方面的，包括婚姻、身體、財務、情感、社會以及宗教的因素。時間方面的壓力，試管嬰兒的過程中會打亂家庭、工作和社交活動。還有因為需要而減少的性接觸可能影響婚姻關係。另外試管嬰兒治療費用相當高，在沒有保證會成功的情況下，這種經濟壓力使人喘不過氣來。

對婦女來說，在治療周期中，可能會出現混亂、困惑和焦慮。因為這是一種全新的體驗，高劑量的激素藥物和緊張的治療方案，都會在身體和生理上產生變化。治療過程包括監測、取卵、受精、胚胎移植、等待受孕和妊娠分娩。所有產生的壓力、焦慮和期待的水平也會隨之增加。其實產後抑鬱症的風險也高達25%。主要由於試管嬰兒過程中每一個步驟的結果都是無法保證的，每一次失望的時候，很容易引起憤怒、內疚和失敗的頹喪感覺，令人非常痛苦。

應該如何安慰試管嬰兒的天使 媽媽呢？

1，給予強大的朋友和家人情感支持。

2，考慮與心理健康 或有經驗的人交談諮詢。

3，為天使媽媽們留出一些空間，多多的陪伴和聆聽。

4，建議以日記、冥想和愛好等方式，來轉移天使媽媽的不愉快心情。

5，對試管嬰兒失敗的可能性做一個準備。預先的準備和了解，將會幫忙擺脫悲傷過程中的心傷、失落和失望。

6，運動是緩解壓力、焦慮和抑鬱情緒的最佳方法之一，盡量保持每日的規律和適量的運動。