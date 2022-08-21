稅務漫談／降通膨法過關後 別「稅」著了

挑燈夜戰 8月7日參議員們通宵審案，參院趕工通過「降通膨法案」。(Getty Images)

由於民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchi，西維州)及席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)兩人改變了立場，民主黨人在11月期中選舉之前完成最為關鍵的一項經濟法案，即《2022降通膨法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)。該擬案包含降低處方藥價格、延長1300萬美國人的醫療保險；透過為能源項目減免稅收和投資 來改善能源安全，並解決氣候危機；加強減少赤字，對抗通貨膨脹等。曼欽已幫助推動該法案在參院通過，眾議院可能在8月中旬簽署該法案。

8月7日參院趕工通過「降通膨法案」，工作人員忙著送披蕯給通宵審案的議員們。(Getty Images)

確保富人合理繳稅

法案中與稅務相關的方面如下：

1、從2023年開始，對連續三年收入超過10億元的公司徵收15%的「替代最低稅」 (AMT)，以確保最富有的美國人和企業無法避免繳納其公平份額的稅款，這將籌集3130億美元稅收。

公司有資格針對AMT申請淨經營虧損和稅收抵免，並且有資格針對以前年度支付的AMT，抵免超過公司調整後財務報表收入的15%的部分。此外，某些外國支持的公司將適用1億美元的門檻。

該法案還包含為此目的計算「財務報表收入」的規則。目前企業稅率為21%，但數十家企業巨頭能夠有效地規避稅收，大約超過200家的大公司利用稅收漏洞來避免支付該稅率，實際上支付的稅率低於15%。

2、填補「附帶權益」(Carried Interest)的稅收漏洞。

根據現行的「附帶權益」規則，在滿足三年持有期後，支付給某些投資實體的管理人員的薪酬，按有利的長期資本收益率而不是高稅率的普通收入稅率徵稅。一般來說，這些經理必須滿足五年的持有期才有資格獲得長期資本收益。

擴大節能可抵退稅

3、節能抵退稅，擴大和／或擴展商用的廣泛能源抵退稅。

鼓勵消費者通過投資可再生能源，對於2033年之前投入使用的電動汽車，新電動汽車(EV)的購買者將有資格獲得 7500美元的抵免額，而2022年之後銷售電動汽車的製造商限制將被取消。此外，購買二手電動車可獲得高達4000美元的抵免額。

最後，屋主的住宅能源財產抵稅將逐步減少直至2033年殆盡。

4、賦予聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)對藥品價格進行談判的權力，設定紅藍卡參保人自付費用2000元的上限，延長《可負擔健保法》(歐記健保)抵退稅補助三年時間。

5、通過在未來十年內投資800億美元用於國稅局的執法，國會預算辦公室估計可為國庫追回2030億美元稅收。

稅務撥款用於服務

根據最近的民意調查，近四分之三的美國人認為國稅局應該對大公司和百萬富翁進行更多的稅務審計。國稅局今後十年支撥款中，有31.8億美元用於納稅人服務，456億美元用於必要開支，諸如確定和徵收稅款、提供法律和訴訟支持、進行刑事調查(包括調查技術)、提供數字資產監控和合規活動、執行稅法和其他金融犯罪有關的刑事法規、購買和租用乘用車和提供其他服務。

這些撥款可一直用到2031年9月30日，並且不會使用這些資金來增加任何「應稅收入低於40萬美元」納稅人的稅收。該法案還為國稅局提供了1500萬美元的資金，用於準備並向國會提交一份關於開發和運行免費報稅(free direct e-file tax return system)的成本報告。

目前該法案遵循拜登總統的承諾；當然，在這項擬議的立法正式簽署之前，可能會經歷一些曲折。

何謂「替代最低稅」？

替代性最低稅(AMT) 是在常規稅之外單獨徵收的一種稅。在稅法中，某些稅收福利可以顯著降低納稅人的應繳稅金。而替代性最低稅(AMT) 設定使用了這些福利的限制，適用於具有高收入的納稅人。它有助於確認高收入納稅人需繳納的最低金額的稅款。(編者)