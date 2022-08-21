每周一書／兒子使用說明書

兒子使用說明書

日本 暢銷作家黑川伊保子繼《老婆使用說明書》、《老公使用說明書》兩書大賣之後，又推出系列新作《兒子使用說明書》。

你是否覺得兒子像一堵牆壁一樣難以理解？怎麼跟他講，總是講不聽？但是，你以為他心不在焉，他卻會記得你今天笑了幾次……。洞悉「男性腦」的腦科學專家傳授教有技巧地與兒子相處的方法，讓讀者秒懂男孩心事！

黑川伊保子是腦科學．人工智慧 （AI ）研究者。1959年生於日本長野縣。奈良女子大學物理系畢業後，在電腦製造公司從事AI開發。2003年起，擔任「感性研究」股份有限公司總裁，成功將語言感知能力數據化，針對大塚製藥「SoyJoy」等眾多商品名稱進行感性分析。此外，發現男女的大腦對於「瞬間的使用方式」各不同，該研究成果轉而變成寫作基礎，以暢銷書《老婆使用說明書》、《老公使用說明書》、《女兒使用說明書》發表。其他著作：《母腦》、《英雄之書》、《打造戀愛腦》、《成熟腦》、《家族腦》等。

有些母親認為，身為女性要理解身為男性的兒子，相當困難。因為男性的大腦與女性的大腦，生來就擁有不同的特質，需要不同的栽培方式。但也有部分母親沒有這困擾。

本書內容提到：

•男孩子一旦鎖定「狩獵目標」，就看不見眼前的人事物──因此，首先，容許兒子一輩子都會「心不在焉」和「視而不見」。

•男孩的大腦經常需要「中場休息」來整理內外兩種刺激，而產生旁人看來的「發呆」行為——請媽媽務必給予需要的空間與時間，避免過度催促。

•與其對玩得正開心的兒子說：「要回家了，趕快下來」──不如以拜託的方式說：「現在再不回家的話，媽媽就沒有時間煮咖哩了，怎麼辦？」

作者也提到關於教養男孩的祕密：

•兒子討人喜歡的模樣之所以會令人疼入心，是因為男孩子的自我身分認同的發展，遠比女孩子起步得晚。

•「早睡男孩」與「熬夜男孩」的身高相差大約七公分。

•如果家裡不只有一個兒子，可以為每個孩子都賦予一個神聖的任務。

最後再來一點溫馨的：

兒子15歲那年，我心底深處藏著的這份傷感意外地滿溢了出來。「當時要是能多陪在你身旁就好了」，我一邊哭一邊說道，兒子接著說：「是啊，小時候總是等著媽媽回來呢」，然後溫柔地擁抱我。

兒子接著又說：「如果要重來一次，我還是覺得去上班的媽媽比較好；讓我可以感受到外面世界的氛圍，最重要的是盡力而為的媽媽很可愛喔」──我想把這句話送給全天下與我一樣惆悵的媽媽。

與孩子接觸、共處的時間即使減少了，還是能夠集中意識提高關係的親密度。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）