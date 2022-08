地產投資／租客保護法 房東寧空房

紐約等城市的租客保護法引起不同看法,圖為曼哈頓中城第二大道附近的公寓樓。(本報資料照)

疫情期間,在遠距工作潮流之下,許多工作紛紛出走高生活成本的大都市,美國幾大主要租房市場一度崩盤。然而疫情已逾兩年,在通膨加持之下,租金 大幅反彈。全美各地幾乎都面臨租金大幅上漲的情況,某些特別熱門的地區甚至有高達30%以上的平均租金漲幅。

以美國媒體Hustle針對上千租戶以及房東 做的調查顯示,全國平均租金漲幅就超過14%,在某些特定熱門區域,例如邁阿密(Miami, FL)、奧斯汀(Austin, TX)等甚至多達25%以上。

指標的地產調查報告也顯示,比較去年同期的租金數字,全國市場大約有13.7%的漲幅,尤其陽光地帶(sun belt)表現亮眼;其中以奧蘭多(Orlando, FL)的漲幅達到24%最高,同在佛州的邁阿密(Miami, FL)與坦帕(Tampa, FL)也都有超過20%的漲幅。(註1)

通膨變相推高房價

房東們大多數認為,他們調漲房租是為了因應通膨成長的勞工維修成本,以及反映市場;主要是由於薪資上漲、缺工潮而帶來的購買能力上升,使得租客 口袋裡的錢變多、變相推高了租房市場。

然而在一片「漲」聲中,也有一批房東們無法隨著市場調整租金,也就是租金管制(rent regulated)的房產單位地主們。全美國有租金管制的地區(加州、紐約、新澤西、馬里蘭、華盛頓DC以及俄勒岡州),大約有一半的房產落入租金管制的範疇,因此這些房產都多少受到租金漲幅的限制,因而無法隨著「市場價」做調整。

除了租金漲幅的限制,各州都還有各種不同程度的「租客保護」,這些租客保護方案似乎在疫情前一年的2019年達到頂峰;例如在2019年,紐約州跟加州都各自通過了「租客保護法」(Tenant Protection Act),俄勒岡州更是直接進行全州範圍的租金管制以及「正當理由驅逐」(good cause eviction) (註2、3)。

這些租客保護法案當然都立意良善,想要保護租客利益,以免沒錢沒勢的租客被惡房東任意漲租金、惡意驅趕。許多立意良善的法案往往有許多「沒有意料到的效果」(unintended effect),好心往往沒有促成好事,至少在租金管制的案例上確實如此,怎麼說呢?

租金管制逼出黑市

眾所周知,經濟學家們可說是百家爭鳴,甚少能夠在一個議題上達成共識,然而經濟學家們卻難得地在租金管制議題上達到高度共識;有高達93%的經濟學家們認為租金管制是非常不好的政策,因為長遠來說,它會造成租房的供給品質與數量都下降(註4),因此根本達不到保護租客的效果。

其實道理非常簡單,如果今天政府突然宣布所有麵包價格不能高於一美元,那麼隔天就會看到市場上大家都不賣麵包了,就算有麵包也會是成本遠低於一元的劣質麵包;而且政府還要增加管制成本去執行這個命令,然後有錢想要買美味高價麵包的人有錢也買不到。

在這種情況下,反而容易催生黑市,例如租房市場上出現檯面下的「喝茶費」(key money)、或者其他扭曲的市場現象,這其實就是錯誤租金管制政策的後果。

修繕支出也受限

此外,2019年租客保護法的負面後果,已逐漸發生了。以筆者所在的紐約來說,由於租金管制嚴厲,在2019年以後,甚至對修繕支出的部分攤在未來漲租當中,都有漲幅以及數字的限制,導致對於房東來說,根本沒有動機去做任何維修。

例如裝一台新電梯,替換掉老舊電梯需要花費30萬美元,但由於法規限制,只能在未來15年當中回收最高一個單位1萬5000元,因此換算下來只能在未來漲租當中逐年去收回大約25萬美元;那麼房東除要先從口袋掏錢去做更新,面臨有可能無法完全回收的風險之外,還要自行吸收這15年物價上漲的壓力。

提議徵空房稅

又例如在今天的勞工以及物料成本大增的情況下,要完整翻新一個天花板塌陷漏水的老舊公寓,可能需要7~12萬美元才能做到;但法規卻只允許在未來15年攤分最高1萬5000美元的維修費用,那麼房東根本不可能好好去做翻新修復。但是如果只是粉刷一下出租,又容易被租客抱怨、進而收不到房租,因此許多房東們寧願把老舊的單位空置而不願意出租,更甚者有一些看到這樣的經濟模式根本不符合投資收益,因此低價賣掉給不那麼了解的外行投資客,就此止損認賠殺出。

就因為這些現象,導致有許多閒置的空房,但房東們卻不願意出租,導致紐約市租房市場還是一屋難求,完全沒達到保護租客的效果。也有租客團體認為房東們是刻意囤貨,期望未來法規改變之後奇貨可居,但這也許只適用於有充足現金流的大型投資戶而非一般小房東。也因此有立法者提議課徵「空房稅」。

註1.Yardi Matrix June 2022 Monthly Report.

註2.即使租約到期,房東也不能驅趕房客,必須要有「正當理由」才能夠驅趕。

註3.諷刺的是,即使有如此高度管制,但波特蘭的租金相比兩年前仍然有高達40%的漲幅。

註4.Krugman, Paul (2000-06-07). “Opinion | Reckonings; A Rent Affair”. The New York Times. ISSN 0362-4331.Archived from the original on 2017-03-24. Retrieved 2019-10-21.

(作者為紐約執業律師、法路通律師樓合夥人。)