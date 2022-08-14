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日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

移民專頁／弄清移民類別 才能知道是否一起參加面試

耿婷律師主答

讀者問：

我用我的帳號為家人預約了移民簽證面試，結果系統提示「系統無法找到你輸入的檔案號碼」，請問這種情況該如何解決？我自己已經通過面試了，也拿到了簽證，用我的帳號可以為家人（隨行人員）預約嗎？還是要為我的家人重新註冊一個屬於他個人的帳戶來預約呢？

答：

你在問題裡並未解釋你申請的移民類型，所以我們無法判斷你的家人為何並未隨同你一起參加移民面談。通常情況下，移民局(USCIS)在批准大多數親屬移民（不含美國公民申請直系親屬）或職業類移民申請時，都會要求被移民申請人在申請表上列出所有隨行家屬的信息，並一起轉交到簽證中心。

簽證中心收到材料後，就會給移民申請人及其符合條件的家屬開設一個案件號。

在收到移民申請人及其家屬提交的相關簽證材料完後，會把案子轉交領事館安排問話；所以，移民申請人及其符合條件的家屬應該是共享一個案件號，而非每個申請人都會有一個案件號。

在案件轉交到美國海外領事館後，可以通過主申請人的帳號為隨行家屬預約面試時間。

如果你家屬和你本人都有獨立的案件號，那麼你有可能是以公民的直系親屬（配偶或21歲以下的子女）或難民的直系親屬（配偶或21歲以下的子女）的身分申請移民的，那麼每個申請人都會各自獨立的案件號，所以他們都需要獨立註冊帳號來完成預約面試事宜，而非作為你的隨行家屬通過你的帳號來預約面試。

如果你的情況不符合上述兩種情形，那麼有可能是申請期間某個環節出現問題，你最好諮詢一下移民律師重新審查你的申請步驟。

移民局 面試 簽證

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