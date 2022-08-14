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日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

移民專頁／申請延期未打指模 會影響再入境

耿婷律師主答

讀者問：

緊急求助一個問題。我媽疫情期間持旅遊簽證在美國，申請過簽證延期，沒有打指紋，後來回國後就取消了延期申請。她這個月打算過來，入境會有影響嗎？

答：

理論上來說，如果你母親的旅遊簽證延期申請是在她的入境有效期內遞交的，並且你母親的離境時間是在延期申請表格中要求的過期日之前，那她再次入境美國的時候不應被拒絕入境。

但是，如果移民局通知你母親要去為延期申請打指模，而她故意沒有去，這有可能被解讀為延期申請人沒有真實的想要延期的意圖，從而影響當事人再次入境。

如果你母親回國時間沒有超過一年便再次入境的話，入境時可能會受到更詳盡的盤查，並有可能會因為之前遞交了延期申請而沒有去打指模的事情而被拒絕入境，甚至被吊銷B-1/B-2簽證。

不管怎樣，你母親應帶上之前申請延期的I-539收據和拒信（只要是沒等到結果自動離境，最後都會收到拒信）。

被移民官盤問時，應該合理解釋當時為什麼要申請延期、為什麼沒能去打指模、以及為什麼沒有等到批准就提前離境。如果所有問題都有合理解釋的話，還是很有可能順利入關的。

簽證 移民局 疫情

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