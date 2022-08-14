醫藥／胸悶、頭暈、盜汗 注意心肌梗塞前兆

醫師表示老婦高齡87歲，心血管疾病風險隨時存在。（圖：台灣苑裡李綜合醫院提供）

一名87歲老婦日前在家中出現胸悶、頭暈現象，外籍看護警覺性高，立即將老婦送至醫院急診，醫師發現她的心肌酵素上升且心電圖出現變化，研判是心肌梗塞，後來老婦又出現明顯盜汗及胸悶，院方立即將她轉至大醫院進行心導管治療，術後恢復良好。

台灣苗栗縣苑裡李綜合醫院心臟內科醫師陳彥舟說，老婦是典型的心肌梗塞患者，雖然不像一些急性患者會突然昏迷倒地失去意識，但以老人家87歲高齡，風險隨時存在，這次幸好看護警覺性相當高，立即將阿嬤送醫才化解危機，老人家經血管攝影 顯示心臟的左主幹冠狀動脈及左前降支顯著狹窄，分別在這兩處各放一支支架維持冠狀動脈血流通暢，術後阿嬤恢復良好並已順利出院。

陳彥舟表示，心肌梗塞是危險性極高的疾病，極有可能在就醫前就猝死，但其實多數患者在發病前就有跡可循，像持續性的胸悶、胸痛、有壓迫感，且沒有獲得改善，這就是個明顯警訊，應該要立刻就醫諮詢，通常在心肌梗塞確診當下緊急施行心導管手術 治療，可避免心肌損壞範圍擴大，保留較多完整的心臟功能。

此外，醫師建議，有三高 或其他危險因子者應定期健康檢查。