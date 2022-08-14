我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

醫藥／胸悶、頭暈、盜汗 注意心肌梗塞前兆

胡蓬生
醫師表示老婦高齡87歲，心血管疾病風險隨時存在。（圖：台灣苑裡李綜合醫院提供）
醫師表示老婦高齡87歲，心血管疾病風險隨時存在。（圖：台灣苑裡李綜合醫院提供）

一名87歲老婦日前在家中出現胸悶、頭暈現象，外籍看護警覺性高，立即將老婦送至醫院急診，醫師發現她的心肌酵素上升且心電圖出現變化，研判是心肌梗塞，後來老婦又出現明顯盜汗及胸悶，院方立即將她轉至大醫院進行心導管治療，術後恢復良好。

台灣苗栗縣苑裡李綜合醫院心臟內科醫師陳彥舟說，老婦是典型的心肌梗塞患者，雖然不像一些急性患者會突然昏迷倒地失去意識，但以老人家87歲高齡，風險隨時存在，這次幸好看護警覺性相當高，立即將阿嬤送醫才化解危機，老人家經血管攝影顯示心臟的左主幹冠狀動脈及左前降支顯著狹窄，分別在這兩處各放一支支架維持冠狀動脈血流通暢，術後阿嬤恢復良好並已順利出院。

陳彥舟表示，心肌梗塞是危險性極高的疾病，極有可能在就醫前就猝死，但其實多數患者在發病前就有跡可循，像持續性的胸悶、胸痛、有壓迫感，且沒有獲得改善，這就是個明顯警訊，應該要立刻就醫諮詢，通常在心肌梗塞確診當下緊急施行心導管手術治療，可避免心肌損壞範圍擴大，保留較多完整的心臟功能。

此外，醫師建議，有三高或其他危險因子者應定期健康檢查。

手術 三高 攝影

上一則

醫藥／飆高溫少外出 多喝水慎防熱衰竭

下一則

醫藥／安全潛水 2招平衡耳壓

延伸閱讀

酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命
「心痛」不可輕忽 小心成為心肌梗塞前兆

「心痛」不可輕忽 小心成為心肌梗塞前兆
我們的心臟

我們的心臟
心臟無力喘不過氣 瓣膜修補手術救命

心臟無力喘不過氣 瓣膜修補手術救命

熱門新聞

酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 （取材自ingimage）

養生／酪梨沒保存好 恐吃進自由基 冷藏前要做這一步

2022-08-07 02:22
通貨膨脹導致物價飆漲，中餐業者也面臨成本大增的問題。 （新華社）

封面故事／疫情重挫 中餐館年底倒一半？ 華人不這麼認為

2022-08-07 11:56
中餐外賣近年競爭激烈，加上人工成本飆漲，利潤越來越低。(本報檔案照)

封面故事／食材漲、外賣抽成高… 中餐店缺工成最大困擾

2022-08-07 16:19
艾許莉．威克森拍下白人警官為父親禱告的照片，網路瘋傳感動網友。(取自Ashlye Wilkerson臉書)。

美國現象／白人交警與非裔癌男 一段禱告和沒開出的罰單

2022-08-07 02:25
台灣恐怖電影「咒」上架Netflix後，由於咒語和佛母手勢沒有語言隔閡，也在外國網路社群中流行。圖為拍攝時導演柯孟融（左）與女主角蔡亘晏（右）討論手勢。（取材自豆瓣電影）

娛樂／台式恐怖片 「咒」遍全球

2022-08-07 02:04
舊金山知名中餐館「福祿壽」(Mandarin)，是美國正宗中國北方菜的起點。(本報檔案照)

封面故事／扭轉主流負面看法 中餐地位要提升

2022-08-07 14:25

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生