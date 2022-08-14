醫藥／糖尿病別輕忽小傷口 小心敗血症險截肢

醫師表示，糖尿病患者血糖控制不佳可能會造成神經退化、足部血流減少，腳部更可能因此變形。(本報資料照片)

一名58歲男性罹患糖尿病 五年多，因自認身體沒有不適，所以未認真地控制血糖 ，更沒有定期追蹤。有次發現腳底出現一處小傷口，但因不會痛，也就沒有特別在意，直到某天高燒不退、全身倦怠到醫院急診，才發現腳部傷口早就深入骨髓，引發敗血症與酮酸中毒，經緊急住院一個多月，配合多次清瘡與抗生素治療，才終於控制住感染。

台灣衛福部台中醫院新陳代謝科醫師謝雅湄表示，許多糖尿病患者可能會因罹病後沒有出現不舒服的症狀，就不積極控制血糖，但臨床數據指出，血糖控制不佳可能會造成神經退化、足部血流減少，腳部更可能因此變形。

她說，糖尿病患者比起一般人更容易出現傷口，傷口癒合速度也更慢，如果是合併神經病變的患者，即使細菌已深入骨髓，也不一定能感受到疼痛，造成許多人傷口持續惡化，直到併發高燒、蜂窩性組織炎、敗血症等才知事態嚴重。

謝雅湄說，研究指出，糖尿病患約有四分之一的機率會發生足部潰瘍，由於傷口往往不大，又因神經病變感受不到疼痛，患者常不以為意，惡化到最後，許多人常因一點小傷口而要面臨截肢的風險。

她呼籲，糖尿病患者要特別注意足部照護，至少一年要到衛教中心檢查足部神經退化、血管或足部變形的問題；已經有足部變形、神經受損，或是過去曾有足部潰瘍問題的人，建議外出時要穿著淺色襪子搭配包鞋，每天更要勤加檢查足部是否有傷口。

她建議，足部若出現變形或傷口無法癒合的問題，需趕快檢查。