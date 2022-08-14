我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

醫藥／糖尿病別輕忽小傷口 小心敗血症險截肢

黃寅
醫師表示，糖尿病患者血糖控制不佳可能會造成神經退化、足部血流減少，腳部更可能因此變形。(本報資料照片)
醫師表示，糖尿病患者血糖控制不佳可能會造成神經退化、足部血流減少，腳部更可能因此變形。(本報資料照片)

一名58歲男性罹患糖尿病五年多，因自認身體沒有不適，所以未認真地控制血糖，更沒有定期追蹤。有次發現腳底出現一處小傷口，但因不會痛，也就沒有特別在意，直到某天高燒不退、全身倦怠到醫院急診，才發現腳部傷口早就深入骨髓，引發敗血症與酮酸中毒，經緊急住院一個多月，配合多次清瘡與抗生素治療，才終於控制住感染。

台灣衛福部台中醫院新陳代謝科醫師謝雅湄表示，許多糖尿病患者可能會因罹病後沒有出現不舒服的症狀，就不積極控制血糖，但臨床數據指出，血糖控制不佳可能會造成神經退化、足部血流減少，腳部更可能因此變形。

她說，糖尿病患者比起一般人更容易出現傷口，傷口癒合速度也更慢，如果是合併神經病變的患者，即使細菌已深入骨髓，也不一定能感受到疼痛，造成許多人傷口持續惡化，直到併發高燒、蜂窩性組織炎、敗血症等才知事態嚴重。

謝雅湄說，研究指出，糖尿病患約有四分之一的機率會發生足部潰瘍，由於傷口往往不大，又因神經病變感受不到疼痛，患者常不以為意，惡化到最後，許多人常因一點小傷口而要面臨截肢的風險。

她呼籲，糖尿病患者要特別注意足部照護，至少一年要到衛教中心檢查足部神經退化、血管或足部變形的問題；已經有足部變形、神經受損，或是過去曾有足部潰瘍問題的人，建議外出時要穿著淺色襪子搭配包鞋，每天更要勤加檢查足部是否有傷口。

她建議，足部若出現變形或傷口無法癒合的問題，需趕快檢查。

糖尿病 血糖

上一則

醫藥／安全潛水 2招平衡耳壓

下一則

醫藥／「糖心蛋」族群 染疫死亡率高3倍

延伸閱讀

口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆
不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明

不知罹患糖尿病 視網膜病變恐導致失明
聯邦醫療質量評分紐約仁德醫生名列前茅

聯邦醫療質量評分紐約仁德醫生名列前茅
醫藥／糖尿病亂停藥 只吃保健品險送命

醫藥／糖尿病亂停藥 只吃保健品險送命

熱門新聞

酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 （取材自ingimage）

養生／酪梨沒保存好 恐吃進自由基 冷藏前要做這一步

2022-08-07 02:22
通貨膨脹導致物價飆漲，中餐業者也面臨成本大增的問題。 （新華社）

封面故事／疫情重挫 中餐館年底倒一半？ 華人不這麼認為

2022-08-07 11:56
中餐外賣近年競爭激烈，加上人工成本飆漲，利潤越來越低。(本報檔案照)

封面故事／食材漲、外賣抽成高… 中餐店缺工成最大困擾

2022-08-07 16:19
艾許莉．威克森拍下白人警官為父親禱告的照片，網路瘋傳感動網友。(取自Ashlye Wilkerson臉書)。

美國現象／白人交警與非裔癌男 一段禱告和沒開出的罰單

2022-08-07 02:25
台灣恐怖電影「咒」上架Netflix後，由於咒語和佛母手勢沒有語言隔閡，也在外國網路社群中流行。圖為拍攝時導演柯孟融（左）與女主角蔡亘晏（右）討論手勢。（取材自豆瓣電影）

娛樂／台式恐怖片 「咒」遍全球

2022-08-07 02:04
舊金山知名中餐館「福祿壽」(Mandarin)，是美國正宗中國北方菜的起點。(本報檔案照)

封面故事／扭轉主流負面看法 中餐地位要提升

2022-08-07 14:25

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生