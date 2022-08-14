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醫藥／「糖心蛋」族群 染疫死亡率高3倍

謝承恩
疫情期間，糖尿病、心血管及肥胖者需要留意飲食及服藥狀況。(Getty Images)
疫情期間，糖尿病、心血管及肥胖者需要留意飲食及服藥狀況。(Getty Images)

新冠疫情期間，罹患「糖」尿病、「心」血管疾病、肥胖「蛋」型身材等三大族群，罹患重症的死亡率也較常人提高二至三倍。

醫師指出，疫情期間民眾回診服藥不穩定，加上運動機會變少，血糖控制不佳，造成惡性循環，提醒高風險患者除保持良好生活習慣，在施打新冠疫苗也切勿停藥，同時也要避免在發燒、感染等病情不穩定時接種。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋指出，慢性病會增加新冠肺炎的致命風險，排名第一為心血管疾病，其次為糖尿病、慢性呼吸道疾病及高血壓，這些人感染之後不只容易罹患重症，癒後效果也差。另外包含體BMI值超過24者為肥胖及體重過重者，也是高風險族群。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，罹患糖尿病者容易出現併發症，例如中風、腦梗塞、心梗塞、足部潰傷、洗腎、胰臟癌等機率，較一般人高。病患因疫情期間無法運動，不固定回診取藥、服藥，導致血糖及病情控制不佳，更雪上加霜。

他建議，糖尿病治療除了均衡營養、不過度飲食外，就能進一步穩定血糖，透過GLP-1腸泌素控制食欲，並養成運動習慣，就能將心血管疾病併發風險減少。但最根本的在疫情底下，不要暴食，多選擇低卡、低糖、低脂、低鹽及高纖飲食，每周運動150分鐘以上，且保持規律回診及服藥，才是自保上策。

目前多數慢性病等高風險長輩已接種新冠疫苗，但仍有少數民眾憂心「接種後死亡等不良反應」而舉足不前。謝宜璋表示，建議患者藥在病情穩定時接種，若有發燒、重症、開刀不久或發炎感染等狀況，可延後施打。

糖尿病 疫情 血糖

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