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料理功夫／萵苣莖葉2吃

許怡靜
涼拌萵苣筍和豆干榨菜
涼拌萵苣筍和豆干榨菜

在朋友家的後院採摘菜蔬，看到從小最喜歡吃的所謂「菜心」的原形原狀，原來是植物的莖部，也有人稱之「萵苣筍」。而葉子也是萵苣一種，是可以炒來吃的。

萵苣莖葉
萵苣莖葉

涼拌萵苣筍和豆乾榨菜

材料：萵苣筍、豆乾、榨菜、紅蘿蔔。

調味料：鹽、香醋、香油、辣油、適量蒜末。

作法：

1.萵苣筍用刀削皮，再切細絲。

2.胡蘿蔔刨皮切絲，豆乾、榨菜洗淨切絲。

3.燒一鍋滾水，將材料放入，馬上撈起，淋上調味料，拌勻即可。

小叮嚀：

若口味清淡者，榨菜可事先泡水去鹹味。

將萵苣筍、豆干、榨菜絲等食材，用滾水汆燙即撈出。
將萵苣筍、豆干、榨菜絲等食材，用滾水汆燙即撈出。

蒜炒萵苣

清炒萵苣
清炒萵苣

材料：

萵苣一把、適量蒜末。

調味料：

鹽、少許白醋。

作法：

1.起油鍋，放入蒜末爆香。

2.萵苣切小段入鍋，略炒即可熄火，再撒上盬和白醋拌勻，就可盛出。

小叮嚀：

加入白醋是選項，主要是少許白醋，不但增添風味，也可以防止氧化變黑。

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