料理功夫／叉燒肉炒美國芹菜

叉燒肉炒美國芹菜

每次買一把美國芹菜好久都吃不完，用這種煮法很快就會用完，價錢也比中國芹菜實惠。

材料：

叉燒肉、美國芹菜3根、美極鮮味露（Maggi seasoning）3大匙、玉米油3大匙。

作法：

1.叉燒肉切小條狀，芹菜對切後再斜切，備用。

芹菜對切後再斜切

2.炒鍋放入3大匙玉米油、3大匙maggi醬油，蓋上鍋蓋後加熱，燒開後加入芹菜和叉燒肉快炒一分鐘就能起鍋。

加入芹菜和叉燒肉快炒一分鐘

小叮嚀：

此道菜的美味關鍵，是讓油和鮮味露先燒開，再放入芹菜和肉類。如果沒有芹菜，也可以用高麗菜和叉燒肉一起炒。

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