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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

料理功夫／爽脆開胃小菜2碟

劉若華
酸辣豬耳
酸辣豬耳

某日在一家華資超市的滷味櫥窗前見有兩片滷豬耳尚未售出，很久沒吃這一味了，見工作人員正準備善後下班，我索性買下那兩片滷豬耳，隔日復熱後再加點工拌製了這道酸辣豬耳，濃厚的風味引致味覺的躍動！

酸辣豬耳

材料：

滷豬耳2片、白醋1又1/2大匙、醬油膏1大匙、辣油2茶匙、蒜苗1/3根、蒜2瓣、辣椒1條。

作法：

1.將滷豬耳微波復熱後切條；蒜苗切絲；蒜切細末；辣椒切斜片，全部置於一容器內。

2.戴上手套，將所有材料抓拌均勻即可盛盤。

小叮嚀：

各品牌的醬油膏鹹度不同，實際用量請自行斟酌。

涼拌彩蔬海帶

涼拌彩蔬海帶
涼拌彩蔬海帶

此道涼拌菜風味鮮亮，天熱時吃特別爽口開胃！

材料：

小黃瓜2條、胡蘿蔔60公克、小型紅椒1/2顆、鹽少許、蒜5瓣、糖1大匙、鹽適量、鰹魚粉少許、白醋4大匙、麻油2大匙、蔥2根、海帶絲290公克、白醋1大匙。

作法：

1.將小黃瓜去籽囊後切絲；胡蘿蔔削皮後切絲；紅椒去蒂頭去籽後切絲，以上置於一容器內備用；蒜切細末；蔥切絲；海帶絲先泡水5分鐘，再沖洗數次。

2.戴上手套，以少許鹽輕輕、短暫的抓醃小黃瓜絲、胡蘿蔔絲和紅椒絲，再以飲用水略微沖洗，瀝乾。

3.將蒜末、糖、鹽、鰹魚粉、白醋、麻油和蔥絲加入蔬菜絲的容器內。

4.準備一小鍋水煮滾，放入海帶絲並淋入1大匙的白醋，煮8分鐘，撈出泡冰水5分鐘，瀝乾後剪段，置於蔬菜絲的容器內。

5.再次戴上手套，將全部材料輕輕抓拌均勻，加蓋，移入冰箱數小時至入味。

小叮嚀：

1.小黃瓜的籽囊含水量高，切除籽囊口感會更脆；如不在乎口感，保留籽囊亦可。

2.以鹽抓拌三項蔬菜絲是為了去澀味和保持色澤，但是為了保持脆度，因此稍微抓醃、淺漬即可，無需抓醃至軟。

3.煮海帶絲時淋入白醋可以去除腥味。

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