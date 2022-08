美國現象／高學歷工人 成推動工會主力

星巴克和亞馬遜等公司裡,受過大學教育的工人在推動工會方面扮演關鍵角色。(路透)

過去15年來,許多受過大學教育 的年輕勞工,都面臨一個令人不安的現實:他們比前幾代人更難成為中產階級。更多受過大學教育的人在星巴克 和亞馬遜等公司從事一線工作,現在他們已成為努力推動工會的主力。

這樣的變化影響深遠,它推動了美國政治轉變,並讓企業員工動員起來,要求在工作中獲得更公平待遇,可能已形成近幾十年來最大的勞工運動推動力。

收入低於求學時預期

經濟大蕭條後,受過大學教育的工人階級收入通常低於他們求學時的預期;許多人必須忍受一次又一次的失業;他們也抱怨自己困在無法充分發揮技能的工作中。

在戶外用品零售商REI擔任銷售主管穆赫蘭(Tyler Mulholland),擁有教育學學士和碩士學位,時薪約23元,他說:「這不像期望中畢了業就賺六位數年薪;但至少不必在大半夜暴風雪時,還得顧慮搭優步回家是否超出生活預算?」

擁有電腦科學學位的希夫萊特(Clint Shiflett),2020年初失去了安裝衛星天線工作,他找了更便宜住處,靠失業保險金撐了幾個月,最後被阿拉巴馬州的亞馬遜倉庫聘用,他上夜班的時薪約17.5元。

有音樂教育學士學位和歌劇表演碩士學位的阿蘭娜(Liz Alanna)2010年代初一邊為音樂劇試鏡,一邊在星巴克工作。結婚生子後,她留在星巴克以保住醫療保險;「我認為我不該為了獲得醫療保險而必須做某項工作,」阿蘭娜說:「我應該可以做更適合自己的其他類型工作才對。」

經濟研究顯示,在經濟大蕭條後,許多受過大學教育的年輕工人因有共同核心信念,開始團結組織工會;他們認為,父母輩曾有過的經濟條件「上大學、努力工作、享受舒適生活」已然崩潰,工會是重振此經濟條件的一種方式。

大學生被認為「觸角特別敏銳的人」,特別有領導力。(路透)

組工會重振經濟條件

蓋洛普數據顯示,大學畢業生對工會的支持率從1990年代後期的55%,增加到最近幾年的70%左右;年輕的大學畢業生支持工會的比率更高。有組織勞工激增,工會選舉申請比一年前同期增加50%以上。

32歲的穆赫蘭說:「我認為工會確實是我唯一的選擇,它讓我和其他人有了更多選擇。」3月份,穆赫蘭的曼哈頓REI商店開始加入工會運動,他是領袖之一;希夫萊特和阿蘭娜也積極參與推動他們自己公司的工會運動。

專家說,受過大學教育的工人在推動工會方面扮演關鍵角色,因為他們更覺得自己有權這麼做。紐約城市大學研究生中心(Graduate Center of the City University of New York)勞動社會學家米爾克曼(Ruth Milkman)說:「我認為這是一種階級自信。他們有更廣泛的世界觀,認為人生不該只是餬口度日而已。」

雖然星巴克和亞馬遜等公司的其他員工也支持工會,有時還主動組建工會,但米爾克曼指出,受過大學教育的勞工是一群「觸角特別敏銳的人」,格外有領導力。

REI、星巴克和亞馬遜等公司吸引這些受大學教育的人從事非專業工作,並不令人意外。這些公司提供可觀工資和福利,甚至可與其他聘雇大學教育畢業者的行業相比。過去十年來,這些公司的員工需求也大幅增加。星巴克全球員工人數從2010年約13萬5000人,增加到去年近38萬5000人;亞馬遜員工人數從3萬5000人激增至160萬人。

懂勞動權利有助改善

勞工部 前首席經濟學家、柏克萊加大教授羅斯坦 (Jesse Rothstein) 2021年指出,應屆大學畢業生就業前景在2005年左右開始走弱,然後在大蕭條期間遭受重大打擊,10年後仍未完全恢復。許多經濟學家則認為,自動化和外包,讓受過大學教育工人從事某些「中等技能」工作機會減少。哈佛勞工經濟學家卡茨 (Lawrence Katz) 表示,雇用受過大學教育的人的行業整併,似乎也削弱了對這些工人的需求。

無論如何,大學畢業生的期望與其就業能力之間的差距,衍生出持續多年的政治發酵能量。一項針對占領華爾街運動參與者的研究發現,逾四分之三參與者是大學畢業生,比率約30%。報告還指出,許多人在過去五年中被解雇,「背負巨額債務」。

米爾克曼指出,即使面對雇主反對,受過大學教育的工人也能成功組織起來,原因很合理:他們通常知道自己在勞動法下的權利,覺得有權改變他們的工作場所。他們也相信,就算「此處不留人,自有留人處」。

「受更多教育有兩個作用:某種程度上,它讓你免受雇主恐嚇策略的影響,」米爾克曼說:「而且被解雇也不是什麼大不了的事;反正,還有別的爛工作可做。」