美國現象／高學歷工人 成推動工會主力

星巴克和亞馬遜等公司裡，受過大學教育的工人在推動工會方面扮演關鍵角色。(路透)

過去15年來，許多受過大學教育 的年輕勞工，都面臨一個令人不安的現實：他們比前幾代人更難成為中產階級。更多受過大學教育的人在星巴克 和亞馬遜等公司從事一線工作，現在他們已成為努力推動工會的主力。

這樣的變化影響深遠，它推動了美國政治轉變，並讓企業員工動員起來，要求在工作中獲得更公平待遇，可能已形成近幾十年來最大的勞工運動推動力。

收入低於求學時預期

經濟大蕭條後，受過大學教育的工人階級收入通常低於他們求學時的預期；許多人必須忍受一次又一次的失業；他們也抱怨自己困在無法充分發揮技能的工作中。

在戶外用品零售商REI擔任銷售主管穆赫蘭（Tyler Mulholland），擁有教育學學士和碩士學位，時薪約23元，他說：「這不像期望中畢了業就賺六位數年薪；但至少不必在大半夜暴風雪時，還得顧慮搭優步回家是否超出生活預算？」

擁有電腦科學學位的希夫萊特（Clint Shiflett），2020年初失去了安裝衛星天線工作，他找了更便宜住處，靠失業保險金撐了幾個月，最後被阿拉巴馬州的亞馬遜倉庫聘用，他上夜班的時薪約17.5元。

有音樂教育學士學位和歌劇表演碩士學位的阿蘭娜（Liz Alanna）2010年代初一邊為音樂劇試鏡，一邊在星巴克工作。結婚生子後，她留在星巴克以保住醫療保險；「我認為我不該為了獲得醫療保險而必須做某項工作，」阿蘭娜說：「我應該可以做更適合自己的其他類型工作才對。」

經濟研究顯示，在經濟大蕭條後，許多受過大學教育的年輕工人因有共同核心信念，開始團結組織工會；他們認為，父母輩曾有過的經濟條件「上大學、努力工作、享受舒適生活」已然崩潰，工會是重振此經濟條件的一種方式。

大學生被認為「觸角特別敏銳的人」，特別有領導力。（路透）

組工會重振經濟條件

蓋洛普數據顯示，大學畢業生對工會的支持率從1990年代後期的55%，增加到最近幾年的70%左右；年輕的大學畢業生支持工會的比率更高。有組織勞工激增，工會選舉申請比一年前同期增加50%以上。

32歲的穆赫蘭說：「我認為工會確實是我唯一的選擇，它讓我和其他人有了更多選擇。」3月份，穆赫蘭的曼哈頓REI商店開始加入工會運動，他是領袖之一；希夫萊特和阿蘭娜也積極參與推動他們自己公司的工會運動。

專家說，受過大學教育的工人在推動工會方面扮演關鍵角色，因為他們更覺得自己有權這麼做。紐約城市大學研究生中心（Graduate Center of the City University of New York）勞動社會學家米爾克曼（Ruth Milkman）說：「我認為這是一種階級自信。他們有更廣泛的世界觀，認為人生不該只是餬口度日而已。」

雖然星巴克和亞馬遜等公司的其他員工也支持工會，有時還主動組建工會，但米爾克曼指出，受過大學教育的勞工是一群「觸角特別敏銳的人」，格外有領導力。

REI、星巴克和亞馬遜等公司吸引這些受大學教育的人從事非專業工作，並不令人意外。這些公司提供可觀工資和福利，甚至可與其他聘雇大學教育畢業者的行業相比。過去十年來，這些公司的員工需求也大幅增加。星巴克全球員工人數從2010年約13萬5000人，增加到去年近38萬5000人；亞馬遜員工人數從3萬5000人激增至160萬人。

懂勞動權利有助改善

勞工部 前首席經濟學家、柏克萊加大教授羅斯坦 (Jesse Rothstein) 2021年指出，應屆大學畢業生就業前景在2005年左右開始走弱，然後在大蕭條期間遭受重大打擊，10年後仍未完全恢復。許多經濟學家則認為，自動化和外包，讓受過大學教育工人從事某些「中等技能」工作機會減少。哈佛勞工經濟學家卡茨 (Lawrence Katz) 表示，雇用受過大學教育的人的行業整併，似乎也削弱了對這些工人的需求。

無論如何，大學畢業生的期望與其就業能力之間的差距，衍生出持續多年的政治發酵能量。一項針對占領華爾街運動參與者的研究發現，逾四分之三參與者是大學畢業生，比率約30%。報告還指出，許多人在過去五年中被解雇，「背負巨額債務」。

米爾克曼指出，即使面對雇主反對，受過大學教育的工人也能成功組織起來，原因很合理：他們通常知道自己在勞動法下的權利，覺得有權改變他們的工作場所。他們也相信，就算「此處不留人，自有留人處」。

「受更多教育有兩個作用：某種程度上，它讓你免受雇主恐嚇策略的影響，」米爾克曼說：「而且被解雇也不是什麼大不了的事；反正，還有別的爛工作可做。」