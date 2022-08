美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

艾力克斯.王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

現年25歲的艾力克斯.王(Alexandr Wang),是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。自幼在美國核武器計畫陰影下長大的他,19歲自麻省理工學院輟學、創辦Scale AI 公司,主要業務是協助軍方和各大企業使用人工智能 ,從數據中「淘金」。

這家在舊金山成立六年的公司,已與美國空軍和陸軍簽署三份價值逾3億5000萬元合同。去年一筆對Scale公司的3.25億元融資,將Scale估值訂為73億元。艾力克斯.王身為Scale AI執行長,持有公司15%股份,估值10億元。

艾力克斯的父母是從事軍隊武器項目的物理學家。美國在二戰期間研製出第一顆原子彈的絕密地點:新墨西哥州 洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Lab),對艾力克斯來說並不陌生。

人工智能 釋放數據潛力

現在的他,以25歲的年輕資歷,協助空軍、陸軍、通用汽車(GM)和貨運代理公司Flexport等300多家機構,探究數據潛力,從大量原始訊息中「淘金」,在數以百萬計運輸文件或自動駕駛汽車原始鏡頭影像裡,分析出答案。以最近的俄羅斯轟炸烏克蘭的戰事為例,Scale AI分析衛星圖像,確定俄羅斯炸彈在烏克蘭造成的破壞程度,速度就比人類分析員快得多。

艾力克斯2018年即登上富比世30歲以下富豪(Forbes Under 30)榜單,他說:「每個行業都擁有大量數據,我們的目標是幫助它們釋放數據潛力,透過人工智能增強他們的業務。」

艾力克斯小時候就是數學天才,六年級時首度報名全國數學競賽,目的是獲得一張迪士尼世界免費門票。那次雖未贏得比賽,但自此開啟了他的魔法王國之旅。高中時期,艾力克斯就陸續接獲科技公司工作邀約,從新墨西哥州搬去灣區,在矽谷展開職業生涯。

17歲時,艾力克斯在問答網站Quora從事全職程式設計工作,在那裡遇到Lucy Guo。在結束財富管理平台Addepar和Quora的工作後,艾力克斯進入麻省理工學院(MIT)專攻機器學習領域,並完成頭一年的學業。

Scale AI公司協助軍方和各大企業使用人工智能,從數據中「淘金」。(取自Scale AI臉書)

創業關鍵 數據是新代碼

2016年那年夏天,19歲的艾力克斯剛讀完大一,曾繼續參加暑期實習面試並收到一些錄用通知。但經過一番思考後,艾力克斯決定拒絕所有邀約,並從MIT輟學。他接受了矽谷創投Y Combinator的新創投資,和當年22歲的Lucy Guo一起創辦了Scale AI。

「我告訴父母,這就是我暑假要做的事。但顯然,我再也沒有回學校。」艾力克斯說。

雖然沒有任何學位,但艾力克斯擁有一套對初創公司來說很有價值的獨特技能;「我認為,盡量多展示『自己知道如何建造東西』至關重要,」他解釋道,「公司是建立在發現某種低效率現象或找到更好方法的人才基礎上;我們要做的便是:推動實現新措施。」

2019年,艾力克斯曾向《富比世》分享他對風險容忍度的看法以及「數據就是新代碼」(data is the new code)的信念;對他來說,這正是他創建發展Scale公司的關鍵。

Scale公司認為,矽谷許多最具影響力公司背後,是對高品質數據訓練的需求,尤其各家公司核心業務都越來越依賴機器學習。Scale AI很快發現了這個大好機會,於是致力幫助企業智能化標記數據庫,無論是文本、影片或圖像。

專注圖像視覺 找到突破

艾力克斯承認,Scale AI早期有過一些失敗經歷;他表示,「當時圍繞著結構化數據改革有很多機會,團隊最初採取多頭並進、嘗試各種機會的策略,但都沒有出現太多進展。」最後,團隊決定專注於圖像、計算機視覺和其他類型傳感器數據;這個方向,最終成為Scale AI最大突破之一。

失敗不必然就是不好。從艾力克斯.王和Scale AI的例子可以看出,公司團隊面對失敗保持彈性作法,讓公司得以繼續前進。

另外,艾力克斯也讓人看到,帶著敢於冒險的心態和實現使命的決心,去構建出有意義的東西;這在軟體領域方面,尤其重要;最好的方式是「盡快開始」。畢竟,當艾力克斯從MIT輟學去創立Scale AI時,他腦子裡甚至尚未成熟構想出公司未來三年的樣貌。

艾力克斯所擁有的,是技術專長和創立公司的意願。儘管這是他的第一次;他像所有創始人一樣,仍會犯錯,但任何事情都有機會成本,重要的是迅速做出反應,一次次地糾正錯誤。畢竟,如果你不去試一試,又怎麼知道呢?