美國現象／數據中淘金 最年輕創業富豪

艾力克斯．王是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。(取自Alexandr Wang臉書)

現年25歲的艾力克斯．王（Alexandr Wang），是當今全球最年輕白手起家億萬富翁。自幼在美國核武器計畫陰影下長大的他，19歲自麻省理工學院輟學、創辦Scale AI 公司，主要業務是協助軍方和各大企業使用人工智能 ，從數據中「淘金」。

這家在舊金山成立六年的公司，已與美國空軍和陸軍簽署三份價值逾3億5000萬元合同。去年一筆對Scale公司的3.25億元融資，將Scale估值訂為73億元。艾力克斯．王身為Scale AI執行長，持有公司15%股份，估值10億元。

艾力克斯的父母是從事軍隊武器項目的物理學家。美國在二戰期間研製出第一顆原子彈的絕密地點：新墨西哥州 洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Lab），對艾力克斯來說並不陌生。

人工智能 釋放數據潛力

現在的他，以25歲的年輕資歷，協助空軍、陸軍、通用汽車（GM）和貨運代理公司Flexport等300多家機構，探究數據潛力，從大量原始訊息中「淘金」，在數以百萬計運輸文件或自動駕駛汽車原始鏡頭影像裡，分析出答案。以最近的俄羅斯轟炸烏克蘭的戰事為例，Scale AI分析衛星圖像，確定俄羅斯炸彈在烏克蘭造成的破壞程度，速度就比人類分析員快得多。

艾力克斯2018年即登上富比世30歲以下富豪（Forbes Under 30）榜單，他說：「每個行業都擁有大量數據，我們的目標是幫助它們釋放數據潛力，透過人工智能增強他們的業務。」

艾力克斯小時候就是數學天才，六年級時首度報名全國數學競賽，目的是獲得一張迪士尼世界免費門票。那次雖未贏得比賽，但自此開啟了他的魔法王國之旅。高中時期，艾力克斯就陸續接獲科技公司工作邀約，從新墨西哥州搬去灣區，在矽谷展開職業生涯。

17歲時，艾力克斯在問答網站Quora從事全職程式設計工作，在那裡遇到Lucy Guo。在結束財富管理平台Addepar和Quora的工作後，艾力克斯進入麻省理工學院（MIT）專攻機器學習領域，並完成頭一年的學業。

Scale AI公司協助軍方和各大企業使用人工智能，從數據中「淘金」。(取自Scale AI臉書)

創業關鍵 數據是新代碼

2016年那年夏天，19歲的艾力克斯剛讀完大一，曾繼續參加暑期實習面試並收到一些錄用通知。但經過一番思考後，艾力克斯決定拒絕所有邀約，並從MIT輟學。他接受了矽谷創投Y Combinator的新創投資，和當年22歲的Lucy Guo一起創辦了Scale AI。

「我告訴父母，這就是我暑假要做的事。但顯然，我再也沒有回學校。」艾力克斯說。

雖然沒有任何學位，但艾力克斯擁有一套對初創公司來說很有價值的獨特技能；「我認為，盡量多展示『自己知道如何建造東西』至關重要，」他解釋道，「公司是建立在發現某種低效率現象或找到更好方法的人才基礎上；我們要做的便是：推動實現新措施。」

2019年，艾力克斯曾向《富比世》分享他對風險容忍度的看法以及「數據就是新代碼」（data is the new code）的信念；對他來說，這正是他創建發展Scale公司的關鍵。

Scale公司認為，矽谷許多最具影響力公司背後，是對高品質數據訓練的需求，尤其各家公司核心業務都越來越依賴機器學習。Scale AI很快發現了這個大好機會，於是致力幫助企業智能化標記數據庫，無論是文本、影片或圖像。

專注圖像視覺 找到突破

艾力克斯承認，Scale AI早期有過一些失敗經歷；他表示，「當時圍繞著結構化數據改革有很多機會，團隊最初採取多頭並進、嘗試各種機會的策略，但都沒有出現太多進展。」最後，團隊決定專注於圖像、計算機視覺和其他類型傳感器數據；這個方向，最終成為Scale AI最大突破之一。

失敗不必然就是不好。從艾力克斯．王和Scale AI的例子可以看出，公司團隊面對失敗保持彈性作法，讓公司得以繼續前進。

另外，艾力克斯也讓人看到，帶著敢於冒險的心態和實現使命的決心，去構建出有意義的東西；這在軟體領域方面，尤其重要；最好的方式是「盡快開始」。畢竟，當艾力克斯從MIT輟學去創立Scale AI時，他腦子裡甚至尚未成熟構想出公司未來三年的樣貌。

艾力克斯所擁有的，是技術專長和創立公司的意願。儘管這是他的第一次；他像所有創始人一樣，仍會犯錯，但任何事情都有機會成本，重要的是迅速做出反應，一次次地糾正錯誤。畢竟，如果你不去試一試，又怎麼知道呢？