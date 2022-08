生活／聆聽林昭亮演奏 親炙大師風範感念愛樂至情

享譽國際的小提琴大師林昭亮攝於音樂會場。(陳孝生提供)

6月間,幾位朋友和我,出席了疫情 爆發以來的第一場實體音樂會。疫情並未完全平息,置身門窗密閉的公眾場所兩個小時不無風險,呼喚我們冒險前往的最大誘因,乃是蜚聲國際的小提琴大師林昭亮。

切維契斯長老教會內器宇軒昂的管風琴。(陳孝生提供)

戴著口罩的聽眾必須通過疫苗注射卡和身分核對,方能魚貫進入華府 市區邊緣的切維契斯長老教會(Chevy Chase Presbyterian Church)。這座竣工於1908年的百齡教堂,最引人注目的是聖壇後方的管風琴,一字排開的大小音管閃閃發光。演奏者踩下踏板,鼓風進入管道,同時按下琴鍵,與該鍵對應的音管之管塞便會打開,讓氣流通過而發出樂音。

音樂會的第一首曲子, 就是 Rachel Laurin 為管風琴、管絃樂團和定音鼓譜寫的協奏曲「Concerto in D for Organ, String Orchestra and Timpani」的第三樂章,由管風琴音樂家艾凡思(Julie Vidrick Evans)和阿波羅管弦樂團合作演奏,向聽眾表達歡迎之忱。

土耳其協奏曲澎湃

曲罷,指揮 Stephen Czarkowski 退下,樂團人數和樂手座椅經過一番調整,聽眾屏息靜待,終於以熱烈掌聲盼得林昭亮大師登場,演奏莫札特的「A大調第五號小提琴協奏曲」(Violin Concerto No. 5 in A Major)。

這是莫札特五首小提琴協奏曲中最膾炙人口的作品,又名「土耳其協奏曲」,創作時年僅19歲。

奧圖曼帝國在1453年消滅了東羅馬帝國,占據土耳其的君士坦丁堡(今伊斯坦堡),爾後與歐洲爭戰頻頻。1683到1699的大土耳其戰爭期間,兩度包圍維也納。奇怪的是,歐洲人對長期敵人土耳其的文化,竟然也因神秘感和其特殊風味而生思慕,18世紀歐洲不乏以土耳其做素材的文藝作品。莫札特本人即有三首作品和土耳其有關,另兩部是歌劇「後宮救美」(The Abduction from the Seraglio)與「土耳其迴旋曲」(Rondo Alla Turka)。

一如莫札特所有的協奏曲,A大調第五號小提琴協奏曲跌宕起伏,節奏快慢交替,氣韻或婉約或昂揚,聆聽者如行走山陰道上,景致變幻不止,心緒澎湃難息,是我最喜愛的小提琴協奏曲之一。

林昭亮不僅肩挑這首協奏曲裡小提琴的獨奏重責,也指揮管弦樂團做出呼應合鳴。他面對樂團,雙手起落,開啟管弦樂輕騎亮相,御風馳騁;隨後轉身拿起小提琴,朝向聽眾,待管弦樂歇,他獨奏的小提琴淒婉切入,娓娓傾訴,進入白居易在「琵琶行」中形容的境界: 「冰泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲漸歇。別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。」突然,琴音轉為高拔急促,邀得管弦樂再度響起,合力交融出一片激越奔騰的滔滔樂音,恰似「銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴」。

全神浸入樂曲悲歡

技巧上,林昭亮的獨奏淋漓盡致地掌握了這首協奏曲的峰迴路轉、柳暗花明。更可貴的是,從其面部表情可以看出,他已經全神浸入了樂曲的悲歡轉折中,滿溢的深情從指間流洩到琴弓琴弦上,帶著濃厚的詩歌張力,圓美地詮釋出音樂的精髓。

一曲既罷,如癡如醉的聽眾只恨樂曲太短,猶沉溺在裊裊樂音中。幸好,林昭亮還要挑大梁演奏一曲同樣動人的小提琴名曲Zigeunerweisen。它又名Gypsy Airs,意謂吉普賽樂曲,更為人熟知的中文名字是「流浪者之歌」。

西班牙作曲家薩拉沙特(Pablo de Sarasate, 1844-1908 )34歲譜寫此曲時,其實是從匈牙利音樂中汲取靈感,包括匈牙利作曲家李斯特的作品。然而,他對吉普賽人懷著莫札特對土耳其人的異族遐想,譜曲時賦予濃厚的吉普賽風味。吉普賽族在歐洲地位低下,予人貧窮、罪惡、道德敗壞等聯想;另一方面,他們流浪各地,不受禮教約束,放蕩不羈,能歌善舞和「今朝有酒今朝醉」的及時行樂人生觀,何嘗不讓歐洲主流暗地稱羨?薩拉沙特此曲,既有哀怨傷感的泣訴,又有狂野歡愉的奔放,低迴處令人黯然銷魂,高昂處則催人旋轉起舞。

林昭亮是一名嫻熟的舟子,駕馭著琴絃琴弓,穿梭於緩灘與湍流之間,無論悲喜、緩急,始終不失從容優雅。曲罷,台上台下,聽眾與樂團,皆起立鼓紅手掌表達滿心的悸動和對大師的崇敬。

根據節目單,林昭亮已經完成了音樂會由他演奏的曲目,回應聽眾熱情掌聲一再出場答謝後,依照一般慣例,他可以到後台休息。出人意料的是,他卻走到阿波羅管弦樂團的小提琴區最後面的一張椅子坐下,與樂團一起演奏壓軸曲--「貝多芬的C大調第一號交響樂 」。

林昭亮坐在樂團後區演奏貝多芬的C大調第一號交響樂。(陳孝生提供)

謙和風範全場動容

此時,他既不是指揮,也不是獨奏者,更非形同副指揮的第一小提琴手。顯然,愛樂如命的林昭亮覺得演奏兩首樂曲沒有過足癮頭,而要求再次參與演奏,但為了尊重該團的小提琴手們而坐在小提琴區的最後面。大師的謙和風範和對音樂的熾熱深情,令全場動容。非凡功力終究難掩光華,他的琴音為阿波羅管弦樂團平添不少風采。

貝多芬的九首交響樂裡,樂團最常演出的是第三號(英雄) 、第五號(命運) 、第六號(田園) 、第七號與第九號;可他的第一號交響樂也充滿了貝多芬風格的波瀾壯闊,大氣磅薄之美。我第一次在古典音樂台聽到這首交響樂,是在一個大雪紛飛的冬日,困在雪泥覆蓋的公路上,戰戰兢兢地駕車,如同龜行蜗步。貝多芬第一號交響樂聽入耳中,感到蓬勃欣榮的生命力迴盪車內,尤其是第四樂章,充滿屢仆屢起的奮勇,鼓舞著我莫懼雪地橫逆,放膽前行。

自從全球疫起,就沒有參加過實體音樂會,這個下午再度享受到現場聆聽音樂的愉悅酣暢,何況四首樂曲中,三首素為我所喜愛,特感心滿意足。更難能可貴的是,得以親炙林昭亮大師的謙謙君子風範和出神入化的樂曲詮釋。這美麗的下午完全免費,必須感謝三個主辦單位: 當寧家族基金會(Downing Family Foundation) ,贊助阿波羅管弦樂團。切維契斯長老教會免費提供場地。而管風琴音樂家艾凡思女士出掌的切維契斯音樂委員會(Chevy Chase Concerts Committee),每年舉辦音樂季,免費提供數場音樂會供民眾親近古典音樂,已堂堂進入第51屆。

林昭亮和仰慕他的樂迷合影。(陳孝生提供)

義助中美交響樂團

這些熱心推廣古典音樂不遺餘力的組織,不由令我深深懷念起郭浩民醫生、黃漢臣以及他們創立的中美交響樂團。

郭浩民在香港讀中學時就愛上大提琴。赴台念醫學院,認識同樣來自香港的機械系學生黃漢臣。黃當時是台北青年管絃樂團的首席小提琴手,兩人經常一起練琴。多年後,郭浩民移居華府,擔任小兒科醫師,竟然再度遇見黃漢臣。同樣是樂癡的這對老友,恢復一起練琴的日子,並隨著生兒育女,逐漸形成家庭樂團。1982年,兩人決定成立中美交響樂團,每年舉辦兩場公演,免費招待各界。龐大的開支,由兩人自行籌募經費。

中美交響樂團的團員不限華人,但每場音樂會挑大梁演出的主角音樂家(featured musician)必是極具音樂稟賦的華人新秀。新秀們後來成為樂壇名家的不在少數,包括聲樂家呂麗莉、田浩江、袁晨野,鋼琴家陳宏寬、陳毓襄、孔祥東,小提琴家林昭亮、胡乃元、呂思清,大提琴家王健等。

2002年,中美交響樂團慶祝成立20周年,彼時已揚名國際的林昭亮,特別飛來華府參加,免費演奏以表達回報之忱。

郭浩民醫師已去世多年,偶然想到他,總為他對音樂的大愛與至情感念不已。獨樂樂不如眾樂樂,因著酷愛古典音樂,而發心推廣,讓大眾皆能欣賞音樂之美,曲高而和不寡,郭浩民、黃漢臣、當寧家族基金會、切維契斯長老教會與切維契斯音樂委員會,不都是這樣令人肅然起敬的個人與組織嗎?