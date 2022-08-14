旅遊／迎著雨 喬州塔盧拉國家公園一天行腳

大洋洲瀑布。（圖皆由作者提供）

5月下旬決定「解放腳步」但仍戴口罩，到佛羅里達勞德岱堡打美國高齡乒乓球賽，打完再一路往北，走一遭還沒玩過的美東維州新河峽谷（New River Gorge National Park）及西維州雪蘭多（Shenandoah National park）兩座國家公園。因為長途開車，中間需要有休息站，就選了喬治亞州 的塔盧拉峽谷州立公園（Tallulah Gorge State Park），做為一天就可走完並歇歇腿的輕鬆行程。

美女哈哈瀑布洶湧澎湃，有60呎高。（圖皆由作者提供）

走吊橋 看峽谷、瀑布

清晨不到9時就抵達塔盧拉公園。去之前已打電話詢問，知道靠近河谷底端的吊橋及峽谷底和颶風 瀑布（Hurricane Falls），是三大經典去處，同時也知道來回1000出頭的台階對銀髮族具有極大的挑戰性。

幸好，小雨中北緣步道 往左的觀景台1、1A及2還不難走，能遠眺新娘紗瀑布若隱若現的雨中身影；遠方深處的吊橋及峽灣，在幾秒鐘風停雨歇時竟清晰可見，趕忙搶個到此一遊的鏡頭。站在觀景台俯視吊橋附近深處小而美的層瀑，心境一換，不能走去颶風瀑布、漫步孤影吊橋的遺憾隨風雨而逝；能隨遇而安，賞景心境也就不同。往北緣步道右邊，站在3號觀景台上往下眺望，風雨突然變大，谷深壁峭，石滑雨驟，讓我小心移步，即使扶著圍欄仍膽戰心驚。通往4號的小徑清幽，才暫時把砰跳的心情平復下來，然後來到雙向通車橫跨峽谷的4號水泥橋觀景台。

夢幻小屋經過滂沱大雨的洗禮，更顯得清逸可人了。（圖皆由作者提供）

邊緣步道在1999年被命名為海倫步道（Helen Dorch Longstreet trail），用以紀念海倫一輩子為環保，為這個峽谷公園爭取保持自然美景，也為當地人民的用水所做的努力。電力公司也被她的精神所感動，於1992年向喬治亞州租用3000畝地，創立塔盧拉峽谷州立公園，並讓水壩每周固定放水；尤其在乾季，仍讓峽谷的瀑布景觀呈現在遊客眼前，也讓下游灌溉用水不成問題。

小而美層瀑。（圖皆由作者提供）

雨中漫步到5號觀景台，能俯看南面的霍桑池及突兀的山岩，也能遙望同在北面的2、3號觀景台；俯視250呎下面的峽谷，雨中遠眺另有一番朦朧景緻。6號景觀要向南轉個彎走南邊步道，據說千層天梯及其他美景就在南緣6-10號觀景處，雨越下越大，我們沒能走成。

休息半個小時避雨後，雨絲仍綿密快意地潑灑下來。再出發時兩人穿上雨衣，各帶一把傘，都想試走一段看起來不怎麼具有挑戰性，但綠意盎然的階梯步道，試試久未登山的腳力。千層天梯可到颶風瀑布及谷底，就乾脆從1號觀景台順步往左拐，看看不太有人介紹、連觀景點都沒設置的地點，會是什麼樣的景色。

原來步道最左端靠近懸崖處，可以看到大洋洲瀑布狀似橫攤谷底，一如貝扇沖瀉而下，下有淺潭，承受它日夜奔馳的湍急力道。觀景台邊的森林裡，還可以看到一個極大的鐵框架，鐵架前有兩塊大水泥方塊，水泥方塊四邊還有不知是哪位畫家的大作，為它們的四面妝添了意境天成的隨筆勾勒。

回到遊客中心，向管理員詢問附近還有哪些景點值得一遊，碰到也是瀑布癡的管理員提及，附近的美女哈哈瀑布（Mennihaha falls）是她最喜歡的瀑布之一，只要走一小段山路就到了。兩人共同決定就讓老天爺淋個痛快，去試試運氣。

心中竊喜，雨終於暫停，但管理員忘了說前往目的地，得駛在僅容一車通行的山間小車路。剛下過雨泥濘滿地，窄小彎曲坑坑坎坎，讓我們沒敢分心觀景，車子一進入羊腸小道，緊伴溪水聲潺潺。

冒大雨 爬山尋疊瀑

冒著大雨登上蜿蜒崎嶇的山路，簡單易行的0.4英里變成了天路遙遙，得雙手並用的「爬」山路。 兩人只穿雨衣沒帶雨傘，沿著狹窄陡峭、泥濘與山水橫行的小路，雙手不斷換抓矮樹叢枝，不到半英里路花了45分鐘，才到達洶湧澎湃的60呎高疊瀑身旁。

回程仍沿小河邊那僅容一車通行的小徑，在正巧風停雨歇的一剎那，再次經過夢中湖邊美屋；經過滂沱大雨的洗禮後，它更顯得清逸可人了。

雨紗輕飄中賞瀑觀景，清秀俊逸的喬州兩座小公園，景觀和西部龐然大氣的大屏石峰相比，感觀大有不同，各有可取處。美東行腳，對彎彎綠水環繞，濃鬱青山綿延的山水，自當有一番令人驚艷之處。

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