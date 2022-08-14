旅遊／西班牙、葡萄牙 海陸美食飽口福

在葡萄牙的塞哥維亞吃了一頓烤乳豬。（圖皆由作者提供）

今年5月跟團去了西班牙和葡萄牙。南歐出美食 ，探尋美食是此行的目的之一。

油條驚艷 火腿噴香

火腿是西班牙最知名的美食，但我首先要報告的是西班牙的油條「吉拿棒」。西班牙不但有油條，而且普遍程度尤如油條在中國之普及。不同的是西班牙油條比較細，僅食指粗，滿身是八條棱角形，是密實的發酵體，不像中國油條是中空的。兩者口感類似，最大的不同是西班牙人在油條上灑糖粉，還將油條蘸巧克力醬吃，也可作為配咖啡 的點心。

西班牙油條。（圖皆由作者提供）

此外，我們在一家店發現一種和中國油條一樣粗的西班牙油條，在異鄉吃到這樣的食物，一定會令中國遊子睹物生情。

生火腿片，在美國有些歐州品牌的超市也有買，薄薄幾片卻價格不菲。可是在西班牙，火腿似乎不是高檔食物，我們住宿的所有西班牙酒店，自助早餐中都有生火腿片。當地幾乎每個餐館都有一個供火腿批片的架子，吃法是用長薄刀將架上的整隻火腿一片片批下來。功夫好的師傅，批下的火腿片薄如蟬翼，半透明，而且厚薄均勻。

批火腿的刀架。（圖皆由作者提供）

我每天早餐，幾乎都會用烤得微焦噴香的方麵包夾生火腿片和炒蛋，百吃不厭，鼻聞之香，口感之鮮，是美國超市裡人工調製的火腿所無法企及的。這也是這次西葡行的最大收穫了。

西班牙到處可見專門賣火腿的店，不同種類，價格相差懸殊，據說最貴的黑毛豬1公斤要價4000歐元（約4090美元）。西班牙人對火腿熱愛的程度，大大超過了中國人對金華火腿的喜歡。

火腿專賣店。（圖皆由作者提供）

葡式蛋撻 冷熱可口

葡萄牙的第一美食當然是蛋撻了。葡式蛋撻在中國家喻戶曉，真正的葡式蛋撻嘗起來究竟如何？據說葡式蛋撻起源於修道院，修女們巧手發明點心，販賣以貼補經費。後來修道院規定修女要專注傳道，她們於是將蛋撻製作方法傳於一家烘焙店，店名貝倫，1837年開張，此後靠蛋撻揚名。

我們也去光顧湊熱鬧。店前面有四、五個門面，門口排著十幾個人的隊伍；入內發現店面很深，一間間不規則地相連，裡頭坐滿食客。從這房間不規則相連的結構，即可看出它隨著生意發達而步步擴展。

1837年開張的貝倫糕餅店靠葡式蛋撻揚名，店面廣闊，門口排著十幾個人的隊伍。（圖皆由作者提供）

我們找空位坐下，點了蛋撻和咖啡。蛋撻來了，奶香撲鼻，比美國賣的小了一圈，托底特別薄，還分層，如四張豆腐皮；蛋撻肯定烘烤較久，蛋凍上也有黑色熱點。咬上一口，哇！底是脆的，凍是嫩的，兩種口感交融，激起一種無法言傳的口感享受 。

這家店的蛋撻果然名不虛傳。1.2歐元（約1.22美元）一個。我們不過癮，又點了兩個。出店後我想，是否因為蛋撻剛出爐才好吃，冷的會怎麼樣？下午我們去步行街，又在另一家店買了兩個玻璃櫃內的冷蛋撻。儘管香味少了點，口感一樣鮮美。冷熱都可口，由此也證明美味葡式蛋撻的普及程度。

西葡海鮮飯 不符盛名

西葡兩國都是海洋國家，兩國都有出名的海鮮飯。葡式海鮮飯如上海人常常吃的泡飯，帶點湯水，調料主要是番茄醬，飯內雜以蝦、蛤蜊等小海鮮，口味偏鹹，不出彩。西班牙式海鮮飯是乾飯，是米和海鮮加湯水佐料，炒至乾熟，再出鍋裝盆。我有一次在中美洲吃的西式海鮮飯，飯有點夾生，據說這是特色，使飯粒有彈性而上口。這次的西式海鮮飯，儘管沒有夾生，但也無彈性可言。

西班牙海鮮炒飯。（圖皆由作者提供）

老實說，這兩個海鮮飯都是盛名之下，其實不符。說它們難以下口，也不見得那麼差勁；要說美味可口，那真是違心的恭維。

這次出行倒是有幾次就餐給我不小的驚喜。一次是在西班牙，團裡安排在落住的酒店吃晚餐，白灼蝦和主菜鮮魚都非常可口，蝦肉嫩而甜。廣東人講食物好吃，會說「很甜」，當然並不是蜜糖的甜。這蝦的甜是淡淡的，每每嘗到這個滋味，心頭會掠過一絲幸福感。

乳豬多汁 生蠔鮮嫩

在葡萄牙的塞哥維亞，我們吃了一頓烤乳豬，豬皮薄而脆，裡肉鮮美而多汁，大家都讚不絕口。特別的是，當天大廚親自分切豬肉，手裡拿著一個圓的瓷菜盤子，他動作利索，「啪啪」十幾下，乳豬就被分成十份。他分完後將瓷盤往地下一摔，這彷彿是一個信號，我們馬上響起一陣掌聲。我不明白大廚這樣揮瓷盤切豬肉，究竟是傳統儀式，還是擺噱頭的表演。

在葡萄牙的塞哥維亞吃了一頓烤乳豬，大廚現場用瓷盤分切乳豬。（圖皆由作者提供）

還有一次，導遊安排我們去西班牙馬拉加海灘邊的大排檔獵奇，命名為「沙丁魚行動」。那是個簡陋的大草棚，沒有菜單，年輕的侍者不時托出幾盆菜，邊大聲吆喝菜名邊遊走於各個桌子，很有廣東飲茶的風味。

大排檔的生蠔。（圖皆由作者提供）

我先點了幾道海鮮，感覺都平平。最後見到了生蠔，觸動了我的神經。一盆四個，兩大兩小；說它大，其實和美國一些生蠔相比，個頭是嬌小的。但我卻十分欣賞，個頭大並非優點，試問大公雞和童子雞哪一個好吃？很多鼓鼓的大生蠔其實都是人工餵養，外觀吸引人，口味卻相反。生蠔更重要的是新鮮和嫩，擠一點檸檬汁，一嘗立見高低，我們吃了一盤又一盤。

在葡萄牙的塞哥維亞吃了一頓烤乳豬，大廚現場用瓷盤分切乳豬。（圖皆由作者提供）

還有一晚在酒店的包餐，主食是「豬臉頰肉」。一聽到吃臉頰肉，我有點受寵若驚的感覺。在中國文革後期流傳一個故事，柬埔寨的西哈努克親王是當時中國的幾個少數的友人之一。龍諾元帥造反，親王只能在中國避難，中國待他為上賓；一次，親王去無錫遊玩，當地政府請他吃了一頓清炒頭瓣。知道這是什麼頭瓣嗎？當地政府將幾十條太湖裡的花鰱魚，每條魚只取魚腮邊的豆瓣狀兩片肉入菜，一碗菜耗費幾十條魚。腮邊肉是活肉，所有動物的活肉是全身最鮮美的部分。你如果問我那天的豬臉頰肉好吃嗎？我的答覆是你自己想像吧。

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