旅遊／駕車駛向賭城 覽沿途風光

拉斯維加斯市區，燦爛輝煌的燈火。（圖皆由作者提供）

賭城距離舊金山灣區500多英里，說近不近，說遠沒多遠，開車約八個多小時。雖然累一點，坐滿一部車要比搭飛機便宜不少，也省掉來往機場交通和登機等待的時間。

途經牧場市集 歇腳好去處

上午出發，101號公路向南，到了吉爾羅伊（Gilroy）轉上152公路向東，20分鐘後路邊的「水果之家」（Casa de Fruta）可提供休息和洗手，若有小孩或寵物，則是歇腳的好處所。繼續向東行駛，路邊的「聖路易儲水庫」水天一色，景色很美但是水位偏低，提醒大家要認真節水，以免日後遭受限水之危。

穆雷家庭農場。（圖皆由作者提供）

接上5號公路向南，一馬平川的公路兩邊都是農田地，綠油油的杏仁樹正在採收，據悉加上周邊地區的產量，居然是世界第一名，真是「加州 之光」！春天發芽的葡萄藤，正在欣欣向榮地伸展枝葉，看來今年的葡萄酒定會豐收。

「哈力士牧場」雖然牛的氣味很重，但是他們的牛肉的確不錯。原有經營的酒店、餐廳和雜貨店生意很好，而附設的洗手間相當乾淨，尤其有小朋友專用的便池，獨具一格，受人喜愛。近期又新開設烤肉店，以便服務匆匆趕路的旅客，口味純正價格合理，德政也。

20英里外Exit 46 Lost Hills是較具規模的市集，多家加油站和各家速食餐廳可供選擇。街尾向西5分鐘車程，有家Forever Young Restaurant是紀念60年代在附近車禍身亡的偶像詹姆斯狄恩（James Dean），門口有巨型頭像為標誌。

5號公路向南繼續，到58號公路往東，貝克斯菲爾德（Bakersfield）是有規模的牛仔城市，早年出產硼砂礦。出城外不遠有家穆雷家庭農場（Murray Family Farm）可以歇腳，除了一般雜貨外，鹹肉餃和水果派強調鄉土風味，物美價廉，相當精采。再向東可到另一大城巴斯托（Barstow），是交通樞紐，所有公路都匯聚於此，設有大型購物商場，小心女士們流連忘返。

外星人博物館。（圖皆由作者提供）

路過約書亞沙漠 會外星人

轉上15號公路，郊區已是「約書亞沙漠」邊緣，可看見許多約書亞樹，是遠古留存的樹種，樹形怪異，能在沙漠中存活。航空公司則利用高溫 乾燥的氣候，設置大規模的飛機退休場，各式的飛機已不合經濟效益，停滯於此待價而沽。到達貝克鎮（Baker）就是「死亡谷大沙漠」的入口，路邊的一隻大型溫度計顯示著華氏134度，是本地測得地表最高溫的世界記錄。

不遠處有個古怪的「外星人博物館」，原來此地鄰近「神祕的51區」，是美國政府研發機密飛行物和探索外星人的基地，若干無法解釋的事件曾在此地發生。好事者就此打造哄騙觀光客的搞笑場所，倒是吸引不少小朋友的興趣。

繼續前行有一公路餐廳，取名「Peggy Sue」，是50年代卡通人物；餐廳規模不大，但50、60年代的裝潢和典藏為數不少，是懷舊人士打卡聖地之一。轉角路邊有一簡陋的空地，立牌為「自由公園」，有紀念六四的字樣和坦克戰車模型，快速駛過未能仔細了解。直覺略顯粗燥，可添置些花草美化環境。

自由公園。（圖皆由作者提供）

一座新的造景出現在公路不遠處，名叫「七魔山」，是件現代藝術雕塑 。七座造型各異的巨石柱，被塗裝上極鮮艷明亮的螢光色彩，聳立在荒漠中，極為突出顯眼。據了解，藝術家想表達「希望各種對立事物能取得融合」的意義。

七魔山雕塑。（圖皆由作者提供）

黃昏時刻，駛近內華達州，迎面是一排排的太陽能集電板，並設置若干照明燈具；旁邊又架設為數不少風力發電機。遠眺拉斯維加斯市區燦爛輝煌的燈火，這片綠色能源的發電廠，多少也為浪費掉的能源，略盡一點心意。

太陽能發電廠。（圖皆由作者提供）

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