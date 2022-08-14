封面故事／駕著房車旅行去 上路前 正確打包很重要

房車旅行可以按照自己的節奏探索戶外，甚至可以輕鬆的改變行程，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。(Getty Images)

這兩年變化不斷的疫情 ，讓我們居家隔離， 無法輕易外出，令人感到無聊。很多人也因而悶悶不樂情緒低落，大家都想要尋求外出旅遊機會。

在過去，搭乘郵輪出遊曾是十分浪漫的旅行方式。但在新冠疫情爆發後，郵輪成為不受歡迎的「瘟神」，乘飛機旅行也是變化起伏。尤其近年美國機票價格飆升，價格比去年上漲了33%。航班也經常會被取消，面對航班飛行的變化以及擔心可能遇到潛在感染者，很多人因此避免坐飛機旅行。

那麼自駕旅行怎麼樣？由於氣候不確定和洪水 或乾旱問題(例如最近的黃石國家公園洪水災害)，許多景點可能無法供應住宿。你因而面臨一個困境，不知何去何從，如何採取下一步？因此房車旅行似乎是相較理想的方法。

這種旅行方式不僅能夠讓人外出旅遊，探索戶外，而且能減少與人接觸太近因而感染病毒的風險。同時，它可以提供靈活性，當意外事件發生時，讓你可以輕鬆更改行程。因此最近幾年房車旅行風氣達到高峰。不論是所謂的奢華房車旅行，或是需要自帶紮營設備的形式，都有許多人在參與這項戶外活動。

按自己節奏 輕鬆去旅行

相比其他旅行方式，房車是一種獨特的旅行方式，因為你可以按照自己的節奏，制定行程，甚至可以輕鬆的改變行程。這是吸引許多旅行者愛上這種獨特的方式旅遊的原因之一，但是真的理由完全取決於你。

房車旅行是探索美國這個國家廣闊多樣的地域和不同的種族生態的最好旅行方法。不論是遊覽大城市、國家公園，或兩者兼而有之，它都是一種不錯的方式。使用房車你能夠野外露營、烤肉、觀看篝火，與大自然重新聯繫，也可以參觀現代摩天大樓、博物館和品嘗各城市地區的正宗美食。

但是，如果你沒有房車旅行經驗，那麼可能會摸不著頭腦，這不像收拾行李然後搭上飛機那麼容易。也不像跳上汽車、啟動引擎駕駛那麼簡單。因為你基本上是在用輪子駕駛一個房子在高速公路上或鄉間小路上，然後住在一個偏遠地區，所以你需要注意的事項和準備的用品也大不同。

旅行打包的壓力可能會讓人頭疼。一般來說，如果你忘記帶需要的外套或打火機、手電筒，可以不厭其煩地去商店購買。然而，在房車旅行中，事情並不總是那麼簡單。比如有時候，你會發現自己身處一個偏僻的地方，沒有便利店、加油站或雜貨店的營地裡，卻發現沒有帶房車特用的衛生紙，那就很懊惱。因此，確保從一開始就正確打包攜帶必要物品是很重要的。但請記住：隨身攜帶每件物品都是要在高速公路上拖曳的額外重量，所以做好打包的準備時，小心不要超重。

如何正確打包必要物品？我建議從早上起床那一刻起，想一想你今天要做什麼。例如，當你早上醒來的第一件事，你可能想要一杯熱咖啡 和早餐，那你要確保你的房車有咖啡機(或咖啡壺)、盤子和餐具。

腦海畫行程 決定帶什麼

如果你打算洗碗，請務必帶上洗碗海綿、一些洗潔精和一些乾淨的洗碗巾。如果你能夠讓一天的行程在腦海中一步一步地濾過，那就很容易知道需要打包哪些用品。你可以用這種方法來決定你是否需要什麼東西。

如果你打算去享受戶外活動，那你需要考慮帶上一把折疊椅和泳裝。接下來是應該考慮當你要入睡時，你需要最喜歡的枕頭嗎？你喜歡躺在舒適的床墊上嗎？你是否很難在沒有聲音或音樂的情況下入睡？你應該將這些喜歡的物品加入必備品清單中，以便有一個舒適的旅行。當然最終要考慮營地情況，決定你需要準備多少東西。