封面故事／駕著房車旅行去 想行程 規畫路線看天氣

房車旅途中常見的露營地。(作者提供)

房車旅行與其他公路旅行非常相似。秋季、春季和夏季是理想房車旅行的天氣。在開始房車旅行之前，最好搜索一下你理想目的地的天氣，然後決定你的旅行。但是，你還需要考慮營地是否有空位，最好盡早預訂營地。

如何計畫旅行路線？

有時用特製的房車旅行導向如RV trip wizard來規畫房車旅行路線，會比谷歌 (google GPS)和佳明定位系統(Garmin GPS)有用。因為谷歌和佳明定位系統沒有考慮到房車的高度可能會導致房車無法通過低間隙的公路橋或者隧道。

我的房車高11.3英尺，RV trip wizard就根據我的房車的高度決定房車行車安全路線。房車旅行嚮導能夠避免低間隙的公路橋、隧道、陡坡和擺渡渡口(ferry)。

房車旅行嚮導能夠使用強大的路線規畫器決定房車行車安全路線，還能按你指定過濾器來(例如避開收費公路)估算燃料成本，規畫最合適的路線。

如果你沒有任何主意如何規畫房車旅行路線，可先選定一些想參觀的景點，然後決定相對應的路線連接這些景點來規畫房車旅行路線。

是否需要特殊許可證才能駕駛？

除非你駕駛的是大型房車，否則多半不需要特殊駕駛許可證。

要買房車保險 嗎？

多數需要房車保險。這是額外的一層保護，來保護你不會有其他意外法律問題。

房車油耗是多少？

平均房車每加侖應行駛8-12英里。如果是柴油房車，它應該能達到8-14 mpg的速度。這些數字很低，因此應該經常注意加滿油箱來幫助你避免嚴重的頭痛。特別是如果你不熟悉駕駛房車的話。

如何找到合適營地？

你可以使用多個不同的搜索站和App找到營地和費用。我使用的幾個搜索站是RV Trip Wizard、Good Sam、KOA、Google來查找RV特製的營地，boondocking州立公園 和國家公園營地。

不要停在任何隨便的停車場。許多停車場不允許房車停車，而且這些停車場沒有水、電或髒水的連接。你沒有乾淨的水和電，也無處傾倒你的髒水。也不要停在偏遠的荒野，你需要把你的房車停在一個安全的地方，以避免偷竊和搶劫。

大多數為房車特別設置的營地都有電源、飲用水、污水、Wi-Fi和電視連接。而根據營地等級的不同，有些可能還會有燒烤區、浴室、洗衣房、淋浴和游泳池。

但是，多數州立公園和國家公園營地可能只限於供應電力和水。

有些房車地點，適合觀賞日出和等待落日。(Getty Images)

到達營地需做些什麼？

第一件事是在營地登記註冊，然後在停車後檢查你房車的水平，確保房車是平衡的。否則你需要放置水平塊，使房車不會東倒西歪或頭高腳低。

接下來需要連接營地電力、飲用水、髒水管道，在房車前窗上蓋上一張蓋布和拉下所有百葉窗，以保護隱私。同時確保在駕駛過程中沒有物品移位或損壞。

怎麼處理廢水？

大多數房車都配有廢水的下水道軟管。但是它通常會太短。所以你需要購買一個足夠長的下水道軟管連接上。

你還需要一個看起來像甜甜圈的管道連接器。這個橡膠連接器可以密封你的下水道軟管和排污口連接之間的連接口，這樣就能夠控制住臭味散播。

有些營地還要求你的下水道軟管軟下面放一個支架(也稱為slinky！)在地面上。這種履帶式裝置可將軟管抬離地面幾英寸，不使用時可輕鬆折疊起來。

我建議你使用不同顏色的軟管，例如用白色的軟管為飲用水的軟管，黑色軟管是用於髒水的。不僅如此，而且確保將軟管貯存在不同的儲存區域，以保持衛生。

我建議你最好準備一些一次性手套來處理髒水，以免弄髒你的手。同時我建議在消除廢水後，使用灰水或清水(使用不同的軟管以避免污染)沖洗掉廢水軟管的殘留物。這可能會花費一些時間，但請不要跳過這一步，因為這將幫助你避免未來廢水軟管的頭痛。

離開營地前的檢查？

首先切斷全部連接營地電力和水源(白水、灰水和黑水)管道，取下在房車窗上蓋布和拉開所有百葉窗。

關閉房車外部的遮陽篷和滑出處，關閉房車內部的通風口，穩定所有可移動的物品，如鍋碗瓢盆，確保在駕駛過程中物品不會移位或損壞。確保冰箱、抽屜已正確鎖好，且房車門已鎖好。

最後全面檢查房車室內、室外和營地，確保沒有忘記必須做的項目；重要的是拿上包裝好的垃圾，放入營地的垃圾箱 。

在哪裡停車做短暫休息？

美國高速公路沿線通常多半設有停車場做短暫的臨時休息，但你需要確定你的房車是停在停放卡車、拖車的區域，因為你的房車是歸類為卡車項目，因此它們需要遵循與卡車相同的規則。

如果你有緊急情況，需要停下來時，你需要讓房車停在行駛公路同一方向的右側距離路緣超過12英寸的地方，以保安全。

什麼是旱地露營？

旱地露營(dry camping)又名boondocking，是在陸地上一個沒有標記的地方露營。但這不是你可以隨心所欲地做的事。而且有些地方這是非法的，所以你需要提前調查以確保合法。

什麼是「333」規則？

這是房車旅行根據經驗建立的規則。遵守這個簡單的法則，可以讓您的旅行更輕鬆安全。

首先，將你的旅行限制在一天之內不駕駛超過300英里。

第二，不遲於下午3點到達營地。

最後，最好在目的地停留至少3天，這樣你就不會太趕太累。

開車時，乘客在房車裡走動是否合法？

房車停在設施齊備的營地，能保障安全並獲得便捷的服務。(Getty Images)

可以理解房車乘客在其他人駕駛時，會想要使用房車的便利設施。然而，這並不一定合法。

不同州的安全帶法律將決定你是否可以在駕駛時在房車四處走動。一些州的安全帶法律比其他州嚴格，所以，你需要注意。

停在社區街道上的房車裡睡覺是否合法？

這會因城市和州而異。在某些情況下，睡在附近街道上的房車裡是合法的。但一些城市的法律規定在車裡過夜是違法的，因為這些城市可能有業主協會(Homeowners Association)限制，禁止在其社區過夜停放房車。

要了解過夜RV街邊停車是否合法，首先要檢查的也是最明顯的事情是路牌，如果周圍沒有任何標誌說「禁止過夜停車」，那麼你可能就可以這樣做。

另一個查看過夜房車街邊停車是否合法的地方是該市的政府網站。利用谷歌查看「過夜停車(某城市)」或「過夜房車停車(城市)」是否合法。

做研究並尊重規則和社區，不要隨意傾倒垃圾或廢水。除經批准的傾倒站或垃圾容器外，切勿在任何地方亂扔或傾倒廢水。