封面故事／駕著房車旅行去 要省錢 控制3大支出

開著房車在公路上旅行，可看到壯麗的冰山和河川。(Getty Images)

許多人進入房車旅行是因為他們認為這將是節省旅行費用的好方法，但他們最終花費的說不定比想像的要多得多。因此，首先最好了解你需要的情況，來制定合理的計畫避免超出期望。一般來說，房車旅行涉及三項主要支出：房車露營地、汽油和食品及雜貨費用。

營地費用

營地費用是每晚30到80美元之間，具體取決於露營地的位置、空間的大小和提供的設備。根據我的經驗，帶電和水的房車站點的平均成本約為每晚65美元。也有豪華房車度假村，如迪士尼的荒野堡，每天花費200美元或更多。

行駛在路上的房車。(作者提供)

當然，這只是我在旅途中所經歷的。價格受多種因素影響，包括：

位置：對於房車而言，位置就是一切。靠近熱門地點和目的地的房車公園的收費往往高於距離較遠的房車公園。

房車空間大，可以隨心所欲帶上自己愛用的生活用品，讓旅途更舒適。 (Getty Images)

便利設施：僅提供平坦表面來停放你的裝備的準系統露營地的成本遠低於配備完整連接、社區設施、游泳池、熱水浴缸等設施的露營地。

停留時間：對於一些(但不是全部)房車停車場，你停留的時間越長，你的房車停車費率就越低。例如，住一星期可能比住兩晚更划算。

星期幾：與酒店一樣，一些房車公園在周末收取高價。

季節：房車公園可能會根據一年中的時間對露營地進行不同的定價。旺季通常比淡季便宜。

當然，有一些方法可以在房車旅行時省錢。以下是一些提示：

1、通過一些研究，你也許可以找到免費的好住宿地點。

有些人在美國西北部各地找到了免費露營地，那裡土地寬闊，許多免費露營地坐落在美麗的風景之上。如果你能在上路之前找出所有很棒的免費露營地，你就可以省錢並享受更多樂趣。

請注意，在東北部很難找到免費的露營地(Boondock)。事實上，東北地區沒有多少免費停車區域。許多城鎮禁止房車在公共區域睡覺。在費城和紐約等大城市附近尤其如此。

實際上，在那裡停車的費用與租公寓一樣多。因此，請多考慮一下你可以在哪裡停放你的房車。

房車旅行方便攜帶寵物，但要先了解營地規定。（Getty Images）

2、成為露營地會員可省錢。

有人希望他們一開始就知道成為露營地成員會省錢。特別是他們不必經常搬家，這些露營地設有游泳池、熱水浴缸和兒童遊樂區。這樣你就可以花更少的錢在一個好的過夜住宿上，更像是從沃爾瑪停車場切換到度假村。

此類露營折扣計畫的示例包括：KOA露營折扣計畫(Camping Discount Program)是一項可更新的年度計畫，任何客人都可以參加。每年只需33美元，你就可以在500多個KOA地點享受每日註冊率10%*的折扣。在參與活動的KOA露營地，KOA獎勵周末免費露營之夜。

營地費用是房車旅行的主要開銷之一，具體取決於露營地的位置、空間的大小和提供的設備。(Getty Images)

另一個是好山姆(Good Sam)，每年29美元，好山姆的RV俱樂部是最便宜的折扣計畫之一。會員在Pilot Flying加油站 的2100個合作夥伴露營地以及汽油和柴油車上可節省10%。

除了這兩家零售商和其他好山姆合作夥伴的商品折扣外，會員還可以在Camping World和 Gander RV & Outdoors節省15%的丙烷費用。

3、淡季出行。

房車旅行通常包括在你開車經過的城市觀光。這意味著要為公園通行證、導遊和各個景點的一日通行證支付額外費用。但是，你可以通過淡季旅行來省錢，例如，公園和旅遊景點在非旅遊季節通常更便宜。

4、使用免費露營地作短暫停留。

Boondocking停靠站可能相對令人厭煩。但是對於短途旅行，你應該考慮不要使用那些有很多便利設施的露營地，以便節省一些現金。利用免費的露營地(例如可能沒有電和水的州立公園)進行短期住宿來省錢。雖然你必須使用自己的水，它們可以讓你在短期內省錢停留。

5、盡早預訂露營地。

你要做的最後一件事是計畫一次令人難以置信的公路旅行，卻發現可用的露營地租金都比你想像的要貴。你還希望避免無法租用露營地而不得不開車去另一個城市。提前預訂還可以幫助你鎖定較低的價格，讓你有時間貨比三家租用露營地。

6、在長期露營地擔任看守人。

作為護林員露營可能是享受房車生活的最愉快的方式之一。對於包括在內的每個人來說，這都是一個雙贏的機會，主要重點是確保露營者擁有愉快的體驗。營地管理幾乎總是取決於你確認工作的設施和位置。其中包括檢查露營者預訂、進行新預訂、簡單的服務和維護，以及執行公園的規章制度，以及就周邊地區的景點維護。

7、在旅途中賺錢。

房車營地有多種選擇，可依行程安排。（作者提供）

有時許多人沒有意識到在旅行中也可以賺錢。這些人不認為他們可以在全職旅行時謀生，所以他們在這樣做之前會計畫和儲蓄很多年。但旅行一段時間後，這些人在旅行中發現了很多賺錢的機會，例如：使用電信與辦公室和客戶聯繫，發布YouTube、tik tok、銷售旅行物品和想法等等。

規畫房車路線時，要考慮的其他事項包括沿途的景點、廉價加油站、避免壅堵和收費公路區域。你可以使用房車旅行計畫工具來找到省錢的最佳路線。

特別提醒，不要停在任何隨便的停車場來省錢。許多停車場不允許房車停車，而且這些停車場沒有水、電或髒水的連接。你會沒有乾淨的水和電，也無處傾倒你的髒水。也不要停在偏遠的荒野，你需要把你的房車停在一個安全的地方，以避免偷竊和搶劫。

汽油和保險

據CNN報導，前幾個月，汽油價格上漲，目前的平均汽油價格為4.78美元(在撰寫本文時)。在阿拉斯加和夏威夷，平均價格超過5.50美元。南部的價格遠低於全國平均水平，喬治亞州的平均價格最低──每加侖4.47 美元──緊隨其後的是密西西比州，為4.52美元。在開車的人中，露營車(RV)車主受到的影響最大，加滿車一般要花90美元。許多研究房車的人都非常關心油耗，並尋找外觀獨特的露營車。

房車旅行要採購大量的食品及雜貨。(作者提供)

隨著時間的推移，這些人中的許多人發現空間不足令人窒息。考慮長期房車旅行的老年人需要考慮舒適的房車，而不是最符合空氣動力學和燃油效率的房車。許多全職房車旅行愛好者都知道乘坐房車旅行時舒適的價值。

營地旁的河流。(作者提供)

一些幫助你省錢的技巧包括：加油前貨比三家，考慮用現金支付一些加油站對使用信用卡的客戶收取額外費用，以及加入各種石油公司的節油計畫。

至於房車保險，這取決於它是全時房車保險還是短期保險。當你計畫將你的房車用作主要住所或一年中有六個月居住在你的房車中時，你可以購買一份全時房車保險。全職保險就像家庭保險──它為你承保個人責任、傷害、財產損失以及房車停放時可能發生的其他損失。短期房車保險通常帶有基本保護，類似於汽車保險單。通過與你的汽車保險相結合，你可以獲得更好的費率折扣。我目前的房車保險每年花費324美元。

帶有淋浴和洗衣房的營地。(作者提供)

食品和雜貨

你可以通過自己做飯和在便宜的超市購物來省錢。如果附近有沃爾瑪或阿爾迪，在那裡購物會為你節省一大筆錢。你可以使用Google搜索最近的Walmart或Aldi商店。這可以幫助你保持食物預算 。

其他節省食品和雜貨費用的方法包括：

首先，走到你的儲藏室看看。裡面有什麼？你放棄了哪些自我穩定的食物？讓我們看看你的冰箱內部。什麼樣的雨天用品被埋在霜下？你的冰箱怎麼樣──裡面有什麼？你可能需要拉出一些東西來查看後面的內容，但請執行此操作。值得你花時間。關鍵是要注意你已經擁有的東西。無論何時，你手頭上已經擁有的東西都應該首先出現在你的腦海中：計畫膳食，即將去雜貨店購物，以及考慮出去吃飯。如果你是一個細緻的人，你可以嘗試創建一個食物清單。在某處──在你的手機、電腦或一張紙上──記錄你所有可用的東西。不過，這需要做很多工作，所以一個不錯的選擇是每周給你的儲藏室、冰箱和冰櫃拍照一次。請記住：提前計畫，購買當季農產品以節省食物費用，考慮冷凍、罐裝或乾燥，並在銷售期間儲藏食品。

最後的想法

根據nomadsinnature.com博客，房車旅行每月的生活預算平均從低至1600美元到高達5000美元不等。在計算中，這意味著住在房車裡平均費用約為每年1萬7000至4萬美元。

確實，成本範圍差異很大，但這些成本取決於許多不同的因素，包括你的生活方式、停留時間、旅行次數以及平均食品成本。儘管如此，通過良好的計畫和謹慎的支出，你可以在預算範圍內享受美妙的房車。歸根結柢，唯一真正知道如何平衡成本和舒適以度過最佳旅行的人就是你自己。