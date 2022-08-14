封面故事／駕著房車旅行去 遊古城 走趟薩凡納城

威爾克斯的房子是遊客必看的，自1943年以來，它是一家由家族擁有和經營的餐廳。遊客在等座位。(作者提供)

40年前，我剛到美國留學的時候，非常憧憬房車旅遊。嚮往那種無拘無束，風餐露宿四處為家的旅行生活。但是當學生時，學業忙也沒有閒錢來考慮投資房車，只好放棄這個夢。後來結婚生子，加上工作繁忙，也就把這個夢想推到腦後。這兩年來疫情 嚴重，足不出戶，悶在家裡，悶得透不過氣來；總想出去走走，接觸大自然。所幸有伴侶能與我一同做這個房車旅行，終於得以實現我的夢想。

雖然現在的我年紀已至古來稀，身體和精力都大不如前。但我發現只要有計畫、有準備，這個房車旅行還是可以成行的，因此想把我個人的房車旅行經驗與讀者們分享。

我們的房車旅行計畫，第一站喬治亞州 的薩凡納(Savannah)。

我們一直想參觀薩凡納，因為聽說這是一個美麗又歷史悠久的城市，以保存完好的建築和充滿活力的歷史而聞名全國。薩凡納是喬治亞州最古老城市，由詹姆斯．愛德華．奧格利霍普(James Edward Oglethorpe)將軍和120名在安妮船上航行者於1733年創立。在內戰期間，聯盟的謝爾曼將軍曾經把它作為聖誕禮物送給林肯總統。

我們住在薩凡納橡樹房車度假村(Savannah Oaks RV Resort)，距離薩凡納歷史區約有半小時車程。我們的營地是107號。

環境乾淨 費用合理

從這張地圖上可以看出，這營地每個房車距離非常靠近；除此之外，這是一個不錯的營地。環境乾淨，費用合理，每晚36美元。

兩邊街道有大橡樹覆蓋的瓊斯街是美國最漂亮的街道之一。(作者提供)

薩凡納也被稱為美國第一個規畫城市，整齊的廣場和郁鬱蔥蔥的綠色植物被安置在一個網格的系統上，有寬闊的街道和24個規畫的廣場。今天，這些美麗的廣場只剩下22個。

福賽斯公園(Forsyth Park)標誌性的噴泉，是你必須參觀的。公園的大噴泉是薩凡納最知名的地標之一，也是拍照的最佳地點。公園內設有咖啡館、遊客資訊中心、兩個紀念館、一個盲人香園和兩個適合所有年齡段兒童的遊樂場。信不信由你，這個美麗的噴泉竟然是從目錄中訂購的，紐約、巴黎和秘魯也有類似的噴泉。

另一個美麗的噴泉在東北方向的東拉斐特廣場，在廣場北邊是一座美麗的聖約翰大教堂。這個教堂被認為是羅馬天主教會的教堂，它於1800年代後期完成。1898年2月6日，一場毀滅性的大火摧毀了整個大教堂，但外面是兩個尖頂。在大火之後又過了14年，室內的大量裝飾和藝術品才完成。

我們在薩凡納看到掛在許多樹上的西班牙苔蘚。(作者提供)

我們在薩凡納最興奮的是看到了掛在許多樹上的西班牙苔蘚。事實上，西班牙苔蘚真的根本不是苔蘚，甚至不是西班牙的。它實際上是一種鳳梨科植物，是菠蘿科的多年生草本植物。它原產於北美，生活在樹枝和樹幹中，它們從陽光和空氣中獲取生存所需的一切，即使在嚴重乾旱時也能生存。

瓊斯街 漂亮街道

街道兩邊有大橡樹覆蓋的瓊斯街是美國最漂亮的街道之一。18世紀的住宅巨大的橡樹和磚砌的街道使這裡成為典型的南方魅力地點。

威爾克斯的房子是遊客必看的。自1943年以來，它是一家由家族擁有和經營的餐廳。它以其家常的南方美食 而聞名。在任何一天，你都可以吃到家庭式大餐包括：炸雞、香腸、燉牛肉、肉餅、捲心菜、豌豆、通心粉和奶酪黃油豆、黑眼豌豆、大頭菜、南瓜、米飯和肉汁、土豆泥、蜜餞山藥、採摘甜菜、紅豆米飯、羽衣甘藍、秋葵和西紅柿、糙米、土豆沙拉、蘋果沙拉、通心粉沙拉、英式豌豆和麵條、烤豆和涼拌捲心菜。

薩凡納也被稱為美國鬧鬼最厲害的城市，但你可能不會猜到，這個城市最好的啤酒聚會場所就是鬧鬼最多的地方。

在它成為今天繁華的啤酒廠之前，月亮河釀造公司(Moon River Brewing Company)是一個旅館，它於1821年建於Bay Street。2014年，月亮河被評為薩凡納排名第一的鬧鬼地點。幽靈導遊和月亮河的工作人員和客人多年來一直在報告幽靈的出現。

海盜屋 古老建築

它還有一個海盜屋，建於1753年左右，位於早期農業項目受託人花園的場地上。據說該建築本身是該州最古老的建築之一。它成了一個小酒館和寄宿房，接待航海海盜，而羅伯特斯史蒂文森寫金銀島這本書時住在這裡。

如果你想全面了解薩凡納的概況，一個好的方法是乘坐「隨上隨下」電車，每日都有這類「隨上隨下」的電車，讓你在遊覽小鎮的同時輕鬆聆聽薩凡納的歷史。

美麗的聖約翰大教堂，有兩個尖頂。(作者提供)

我們乘坐Old Savannah隨上隨下電車遊覽薩凡納，如果提早到達登記點，能夠免費停在停車場。我們坐在電車上就聽完了整個薩凡納歷史，也了解了薩凡納的街道和景點。然後我們可以選擇在哪些景點下車遊玩，以更深入地了解薩凡納。

司機知識淵博，詳細介紹了許多有趣的地方。在各個站點，還有身著古裝的人物登上了電車，發表了關於內戰時期的演講。

另一個有趣的景點是弗洛倫斯‧馬庫斯(Florence Marcus)雕像，也被稱為薩凡納揮舞的女孩。

這座雕像是為紀念她而豎立的。弗洛倫斯站在薩凡納河邊，向每一艘過往的船隻揮手，這是她保持了44年的習慣。她會在白天用手帕或毛巾，在夜間用提燈每一艘過往的船隻揮手。當船長發現她時，他們通常會吹三聲喇叭以示意。傳說在她執勤的四個十年中，沒有一艘船錯過了這座雕像。

威爾克斯的房子是遊客必看的。自1943年以來，它是一家由家族擁有和經營的餐廳。(作者提供)

嘗美食 搭電車遊覽

如果有讀者打算駕駛房車去遊覽薩凡納，我有三點建議：

1、不要試圖駕駛你的房車穿過城市街道，因為薩凡納街道狹窄。把你的房車留在薩凡納城市外，搭乘優步(uber、Lyft)、接駁車或駕駛小汽車進城，附近的許多營地都提供前往薩凡納市中心的班車服務。

2、先乘坐「隨上隨下」電車遊覽城市，然後再選擇你想詳細地看到的景點做深入了解。

3、一定要品嘗當地的食物，真的太好吃了。