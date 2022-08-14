娛樂／2022上半年英美佳劇 你追了幾部？

「北愛少女」把社會與青春期的家庭問題融入一群人故事裡。（取材自豆瓣電影）

英國 衛報選出今年上半年最佳英美劇集，把它們加入片單，夠你看一個夏天加一個秋天。

1.「北愛少女」（Derry Girls）

IMDb評分：8.5 豆瓣評分：9.3

三季的「北愛少女」（又譯「德里女孩」）已完結，它花了一些時間撐起豐富的故事線。一季比一季更好，有口皆碑。

劇中角色眾多，絕大多數都是活生生的人，原型來自編劇麗莎麥基（Lisa McGee）十幾歲時在愛爾蘭度過的時光。劇中設定在90年代的愛爾蘭，「北愛少女」把歷史、社會、家庭和青春期的問題編進故事裡。全劇完結在她們高中畢業，投出人生第一票，然後各奔東西時。如果動亂時仍能瘋癲大笑著度過，沒有理由對未來太悲觀。

2.「紳士傑克」（Gentleman Jack）

IMDb評分：8.1 豆瓣評分：8.8

這部關於英國「第一位現代女同志」的影集，根據19世紀約克郡奇女子安妮李斯特（Anne Lister）數百萬字日記、信件和史實改編，讓我們知道她過了多麼奇崛的一生。

安妮李斯特公開宣布愛女人，堅持讓自己接受精英教育，從商參政，和伴侶安沃克把兩份家財合二為一，憑勇氣和頭腦逃脫了當時的女性一生福禍係於婚姻的困境。故事到後來並沒有一帆風順，李斯特活到49歲就死了，她的家現在是博物館。感謝這部劇，把日記裡那個魅力無窮、特立獨行、無論如何都打不垮的人，在螢幕上復活。

「紳士傑克」官方海報。（取材自豆瓣電影）

3. 「天后與草莓」（Hacks）

IMDb評分：8.2 豆瓣評分：9.2

珍斯瑪特（Jean Smart）今年71歲，她主演的「天后與草莓」（又譯「絕望寫手」）2021年播出第一季時就登上幾乎所有主流媒體的年度好劇榜單。第二季勢頭依舊，口碑高掛。黛博拉和愛娃組合丟了賭城駐場秀，踏上巴士巡演路以求東山再起。

兩人既是夥伴、也是角力的對手，漸漸地情同母女，她們在對方身上找到的靈感和慰藉一樣多。在娛樂圈的鬥獸場，女喜劇人是獨角獸，其他重要角色也都來自彩虹的譜系，以此抗衡「有毒的白人直男帝國」。

黛博拉和愛娃內憂外患，在年齡、性別和日漸保守的政治環境下，黛博拉只能破釜沉舟，自剖求煥然一新，她要求愛娃也如此，於是狠心解僱她，讓她單飛。必須如此，沒有挫折、妥協和分別，怎麼磨礪出這樣兩個擁有超強生命力、又超級好笑的女人。

「天后與草莓」官方海報。（取材自豆瓣電影）

4.「戀愛修課」（Heartstopper）

IMDb評分：8.7 豆瓣評分：8.9

很久沒有這樣暖洋洋擁抱著你的快樂電視劇了，Netflix影集「戀愛修課」（又譯「心跳漏一拍」）是一個高中生的浪漫故事，一洗痛苦迷亂青春片的頹喪。黑夜有黑夜的美，但誰不喜歡和煦春天的暖日。

該影集已被續訂兩季，甜蜜還能繼續。

「戀愛修課」官方海報。（取材自IMDb）

5.「肯伊威斯特三部曲」（Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy）

IMDb評分：8.0 豆瓣評分：9.4

從什麼時候開始，這位天才饒舌歌手/製作人的形象，從年輕、犀利、友善，變成了麻煩纏身、支持川普的「自大狂」？

「肯伊威斯特三部曲」長達270分鐘，拍攝時間跨越幾十年，中間橫亙著其母的死亡。或許肯伊威斯特的獨特、複雜與怪癖一直都在，喪母後，一切才開始失去平衡。從前的他清醒自知，會自嘲也懂反省；後來這一部分消失了（至少是從公眾的視野中），只有紀錄片掌鏡人兼摯友Kid Cudi和Chike Ozah的鏡頭中還有殘餘的部分，他們待肯伊威斯特以友誼和寬容，用敏銳目光回敬他的信任。

「肯伊威斯特三部曲」官方海報。（取材自IMDb）

6.「傳奇廚神茱莉亞」（Julia）

IMDb評分：8.4 豆瓣評分：8.7

職場女性、女性互助、家庭關係、媒體之爭、社會議題，全被打包進HBO茱莉亞柴爾德（Julia Child's）的美食節目（又譯「朱莉婭」）中。根據真人真事改編，主角是美國著名的廚師、作家和美食節目主持人。她哈哈大笑，熱愛烹飪和生活，把法餐帶進美國人的廚房。

有些女性主義者巴不得她失敗，他們不喜歡其「繼續把女性困在廚房」的努力，但她才不管那麼多，只做自己擅長的事，並把它做到最好，不需要任何人的好心指點和惡意指摘。說到底，讓萬千人好好地吃飯，能有什麼錯呢？

「傳奇廚神茱莉亞」官方海報。（取材自豆瓣電影）

7.「我的天才女友」（My Brilliant Friend）

IMDb評分：8.6 豆瓣評分：9.5

這部美、義合拍的HBO影集主角Lilla Cerullo和Elena Greco的友誼涵蓋女性一生中將面對的問題，原著作者埃琳娜費蘭特（Elena Ferrante）筆下的Elena思考、Lila實踐，有時相反。

她們不姑息自己，因為沒有現成的路，所以獨自走進荊棘。在原著小說中，兩人最終老去，能夠平靜地回看自己有過的生活。據此翻拍的電視劇有電影的質感，它對觀眾有要求，比閱讀時更甚。

必須每一幀都仔細看，讓皮膚暴露在那不勒斯的陽光中，吸進那裡塵土和海水的味道，才能體會到令人窒息的痛苦。雖然痛苦，卻仍然願意追隨每個人物直到生命的結尾——在激流中翻滾，直到被水吞沒的片片樹葉。

「我的天才女友」官方海報。（取材自豆瓣電影）

IMDb評分：7.3 豆瓣評分：7.4

該片記錄了俄羅斯 反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭人下毒入院治療、絕地反擊並死處逢生的故事。有一個細節，納瓦尼在返回俄羅斯的航班上看的是美國動畫「瑞克和莫蒂」（Rick and Morty）。

看這樣的作品，樂趣永遠在影片之外，比如將它置於俄烏衝突中來看，比如評論區的硝煙。

「納瓦尼」官方海報。（取材自豆瓣電影）

9. 「黑錢勝地」（Ozark）

IMDb評分：8.5 豆瓣評分：8.8

它幾乎是洗錢版「絕命毒師」（Breaking Bad）、「紙房子」（Money Heist）與「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）的綜合體，講述一對夫妻出逃芝加哥，在度假勝地為墨西哥大毒梟洗錢還債的故事。多線並進，乾淨利落地在第四季迎來大結局。

蘿拉琳妮（Laura Linney）扮演的老婆長了一張甜蜜單純的臉，卻富有心機。傑森貝特曼（Jason Bateman）扮演的老公，原型是文藝作品中層出不窮的老實中產階級男士，惹得一身腥，終於變成半人半鬼的怪物。夫妻兩個像毒血在奧扎克湖擴散，踩落多少人頭，才實現自己的美夢。

「黑錢勝地」官方海報。（取材自豆瓣電影）

10.「柏青哥」（Pachinko）

IMDb評分：8.4 豆瓣評分：8.4

該劇又譯「彈子球遊戲」，描述朝鮮四代移民家庭的故事。大時代裡的小人物，女人堅忍固執，男人脆弱多變。宗教和更好的異國他鄉，比不過反覆出現的各色鄉土食物，和一座象徵永恆紐帶的小鋼珠台遊戲廳。

和Apple TV的其他一些劇作一樣，「柏青哥」也有野心過大，想要包羅萬象卻貪多嚼不爛，把尖銳處用浪漫化的方式一筆帶過的毛病。這是一部淺嘗輒止卻並不貧瘠的歷史劇，西方人對它的讚譽會比東方人更多。

「柏青哥」官方海報。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）