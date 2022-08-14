娛樂／軍事影集「終極名單」 太寫實成箭靶

「終極名單」的軍事內容過於寫實，讓許多觀眾誤以為是真實事件改編。圖為劇照。（取材自IMDb）

亞馬遜Prime影音（Amazon Prime Video）7月上映的驚悚軍事影集「終極名單」（The Terminal List）根據海軍退伍軍人撰寫的小說 改編，小說與劇情究竟有幾分為真人真事讓觀眾好奇。儘管導演 與原著作者事後澄清內容為虛構，卻被砲轟為右翼陰謀。原著作者對於如潮水般襲來的影集負評回應，「我們不是改編電影 討罵，而是為了退伍軍人努力，讓這群人看見有人代為訴說他們的故事」。

「終極名單」由賓州出身的非裔電影導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）執導，根據海軍前海豹部隊成員卡爾（Jack Carr）撰寫的同名懸疑驚悚小說「傑克卡爾」（Jack Carr）改編而成，敘述海豹部隊少校詹姆斯里斯（James Reece）在一場機密任務中，目睹所屬小隊步入陷阱，幾乎全軍覆沒。

此次任務失敗讓里斯的記憶出現問題，隨後得知軍方未經他所屬的小隊所有隊員同意，逕自在他們身上進行新藥人體試驗，更牽扯出龐大的官官相護與官商勾結陰謀。

克里斯普瑞特（Chris Pratt）飾演的里斯為了揪出暗殺他的妻子和寶貝女兒且意圖殺他滅口的幕後黑手，在女兒手繪的全家福畫紙背後，列出一個個涉案人士名單，並一一「客製」謀殺手法予以殲滅。

「終極名單」電影海報。（取材自IMDb）

軍人客串 誤為真人真事

「終極名單」劇組為求逼真，找來退役軍官、小說原著卡爾當顧問，並徵召現役軍職人員客串演出，讓許多觀眾誤以為劇情改編自真人真事。

推特使用者@GFunkyTheAnimal寫道，「我猜這是根據真實故事改編。」另一位網友@MichaelVShaw1則寫道，「我猜不透『終極名單』是在討論創傷後壓力症候群（posttraumatic stress disorder），亦或是軍方真實的黑箱事件。」新聞網站「每日野獸」（Daily Beast）形容， 「終極名單」是精神失常的右翼報復幻想。

時尚雜誌Variety則指「終極名單」是專為毫無魅力的克里斯普瑞特打造的「軍事虛榮專案」（Military Vanity Project）。

「終極名單」在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）的腐爛度為39%，觀眾評分在累積超過3100則評論後達到95%的紅番茄新鮮度。

亞馬遜製作公司負責人Jennifer Salke（左）和克里斯普瑞特（右）6月在洛杉磯的 DGA劇院參加「終極名單」首映會。（Getty Images）

原著澄清 情節虛構

「終極名單」的小說原著卡爾澄清，里斯的故事和影集「終極名單」情節純屬虛構。

「娛樂周刊」（Entertainment weekly）表示，「終極名單」如此逼真主要是因為作者具有豐富軍事背景，影集也有許多現役與退伍軍人提供意見並參與演出。

卡爾接受華盛頓郵報直播平台「華盛頓郵報直播」（Washington Post Live）訪問時表示，打從一開始，對詹姆斯里斯和安東尼法奎而言最重要的是，如果一名退伍老兵坐下來，打開電視欣賞這部影集，他們至少會說，『你們知道嗎？這群人有做過功課』。」

「終極名單」在亞馬遜Prime影音線上平台推出以來，獲得「高度還原軍中真實情況」的評價。然而，批評者也不遺餘力的砲轟，影評網站RogerEbert.com形容，「終極名單」是「沙文主義（jingoism）的極致，且絕對是最糟糕的」。

原著卡爾堅決捍衛小說及其改編電影，認為觀眾或讀者對於劇情的仇恨或負面情緒，都是當今美國社會政治情況分裂的結果。

「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）報導，卡爾接受「福斯新聞」（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）訪問時表示，「我們不是為了被罵而做這件事，我們是為了曾經派駐伊拉克和阿富汗為國奉獻血汗的士兵、水手、飛行員和陸戰隊員做這些事。」

卡爾說：「我們期望軍職人員有朝一日能愜意地坐在沙發上，欣賞這系列影集，並說『這些人有做功課，他們努力做了一些特別的事，並製作了一部能與他們產生共鳴的影集。』」

會有續集嗎？

卡爾這系列小說除了第一本「傑克卡爾」已經改編成「終極名單」，另外還有四本。

卡爾曾站上「紐約時報」暢銷書排行榜（The New York Times Best Sellers）龍頭寶座，卡爾高產時期曾創下一年出一本續集的紀錄。

據「廣播時報」（Radio Times）報導，如果導演安東尼法奎有工作空檔，且「終極名單」劇組也積極配合，或許能夠承襲小說的出版速度。

雖然目前還沒有任何關於「終極名單」是否續拍第二季的風聲，遑論預告片，但根據第一季的製作邏輯，第二季劇情或許能從卡爾的第二部小說「真實信徒」（True Believer，暫譯）中找到蛛絲馬跡。

「終極名單」主角卡爾返美檢查後才驚覺大腦長了腫瘤。（取材自IMDb）

影迷最關注的議題不外乎里斯大腦裡的腫瘤，以及他到底在想什麼，整起事件的幕後黑手與策畫執行動機。正如小說所述般諷刺，「里斯可能是美國最後的希望，但很遺憾的，他也是美國當局頭號緝拿的國內恐怖分子。」

克里斯普瑞特已經表明有意願回歸第二季演出，在劇中飾演調查報導記者凱蒂布拉內克（Katie Buranek）的40歲華裔女星吳恬敏（Constance Wu）也有意回歸。

另外，飾演聯邦調查局（FBI）探員利德爾（Tony Liddle）和麥克威爾森（Mac Wilson）的JD帕爾多（JD Pardo）以及克莉絲緹娜維達爾（Christina Vidal）也可能回歸。帕爾多去年參演「玩命關頭9」（Fast & Furious 9: The Fast Saga），圈粉不少。

至於最吊人胃口的第一季最後，里斯與愛德華茲最後談話結束後，畫面切換回沙灘視角，雖然槍聲響徹雲霄，一旁也傳出敲鐘聲響，但並沒有看見喋血畫面。

里斯究竟有沒有鐵了心殺了自己的兄弟愛德華茲（Ben Edwards），這也攸關影星新秀男星泰勒基奇（Taylor Kitsch）能否回歸劇組與演員行列，泰勒基奇因為主演影集「勝利之光」（Friday Night Lights）而行情看漲。