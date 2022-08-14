社會傳真／「校園警匪槍戰」歷險記 槍聲隆隆驚心動魄

防暴警察在直升機掩護下，強攻「堡壘」搶救人質。（圖皆為作者所提供）

7月28日清早，我家附近的加州 羅斯密(Rosemead)高中校園內爆炸聲四起，煙霧瀰漫，警車、救護車、消防車、直升機蜂擁而至，防暴警察 荷槍實彈在直升機掩護下衝鋒陷陣，冒著生命危險，強攻「堡壘」搶救人質。這場「校園警匪槍戰」是我來美32年，頭一次見識到槍聲隆隆的激戰場面，還真有點驚心動魄。當「人質」被送上直升機時，我才鬆了一口氣，也才回過神來；原來這是加州洛杉磯郡警察局調動大批警力，在這所高中校園舉行的「解救人質」的實戰演習。

★解救人質 實戰演習

說實在的，美國各地的社會治安，在疫情之後更加敗壞，每天的新聞裡，幾乎都有槍殺、搶劫的報導，令人驚駭與不安。今年以來，美國已發生300多起大規模槍擊 案，造成人民生命和財產重大損失。在這種環境和氣氛下，警方也千方百計維持社會治安，確保民眾能平靜生活。警方舉行「解救人質」實戰演習，也邀請市民代表到現場觀摩。

是日一大早，我戴好口罩和防護眼鏡，驅車前往羅斯密高中校園，只見附近馬路已經封路，停滿了警車、救護車和消防車。拒馬攔住了去路，一名女警前來與我打招呼，並讓我在一木夾板紙上，寫上自己的名字及電話號碼，並指引我進入「槍擊案現場」。我與一些參觀者站在一排教室走廊內，被一長條黃色警戒線所阻隔。

警車、 救護車、消防車蜂湧而至，警方擺出大陣仗。（圖皆為作者所提供）

★槍聲大作 警車包圍

突然，槍聲大作，七、八名學生從對面教室奪門逃出，在校園四處竄逃。

在這緊張時刻，警車從四面八方呼嘯而至，頭戴鋼盔、全副武裝的員警已迅速包圍了教室對面的高中校園，立馬進入戰鬥狀態。荷槍實彈的員警大聲吆喝指揮逃出來的學生立即就地蹲下；學生們驚魂未定，一個個雙手抱著頭蹲在地上。

防爆員警兵分兩路，一隊人馬團團圍住「槍手」劫持「人質」的據點，撒下天羅地網，尋找時機準備攻堅；另一隊人馬則將已逃出虎口的學生，從槍林彈雨、煙霧騰騰中護送出槍擊現場。學生們彎著腰，膽戰心驚地跟著員警快速撤離至安全地帶，並接受員警問話。

經槍擊案現場判斷，兩名槍手是亡命之徒；一名槍手劫持了一名學生，在西區教室與警方對峙；還有一名槍手占據東區教室負隅頑抗。警方採取攻堅戰，速戰速決。直升機在空中盤旋，還不時低空偵察，與地面員警連同作戰，震懾力極強。但槍匪卻熟視無睹，作垂死掙扎。

東區教室內的槍手，不時伸出槍管，向外亂射一通；一名員警不幸被流彈擊中，當場倒地。救護人員迅捷衝上去搶救傷員，包紮傷口，並把傷員抬出槍擊現場。槍擊現場警匪對峙，緊張情勢一下子升高許多。

此時，警方下達對槍手東區據點發動攻堅。說時遲，那時快，警方果斷發射煙霧彈，警方狙擊手已在煙霧中占領有利地形；一陣轟響，狙擊手衝破霧層，將槍匪當場擊斃，贏得槍戰的先機。

目睹此情此景，我一直處於緊繃的心情，不由得鬆一口氣。我看到警方狙擊手的勇敢與威武，見識了他們身懷十八般武藝，不愧為人民衛士，對這些出生入死的警察，我肅然起敬。

但這起「校園槍擊案」尚未結束，還有更難啃的「骨頭」在後頭。

再看，西區教室槍手劫持一名男學生，並威脅警方如有風吹草動，立即槍殺人質，並同歸於盡。

警方採取攻堅戰，速戰速決。（圖皆為作者所提供）

★派出專家 柔性喊話

面對如此殘暴的槍手，警方謹慎攻防，既要確保人質安全無害，又要擒獲嫌犯。

警方此時派出心理專家穿著防彈背心抵達槍擊案現場，手持電喇叭，對槍手柔性喊話，規勸他趕快放下武器投降。這一串串「和解煙彈」送出後，現場陷入一片寂靜之中。「是好？是壞？」、「槍手能放棄武力對峙嗎？」、「人質能平安從教室裡走出來嗎？」這一連串的問題不斷在我腦海中打轉。

正當我憋著氣，靜觀槍手作何反應之際，警方出乎意料地發出一顆信號彈，畫破寧靜的時空，又以迅雷不及掩耳之勢發動攻堅。頃刻，煙霧彈像長了眼睛似的，把西區教室劫匪據點扎扎實實「罩」了起來，煙霧瀰漫，伸手不見五指。警方狙擊手已各就各位，在煙霧彈掩護下打響殲滅戰。只見煙霧中有人背著傷員從教室中三步並二步地奔跑出來，警方直升機低空接應，從雲梯上把傷員接走，飛離槍戰現場。據攻堅現場報告，人質已負傷救回，但狡猾的劫匪卻趁「大霧」之際脫逃，警匪大戰勢必作「第三回合」較量。

此刻，槍手已轉移至西區另一棟教室作據點，企圖繼續抵抗。人質活著回來，員警士氣大振。警方一鼓作氣，乘勝追擊。警方還運用聲東擊西之戰術，令劫匪無法判斷警力布局，難以用槍抵擋。員警從屋頂，地面左右兩側，四面包抄，槍手成了「甕中之鱉」。眼見員警大陣仗圍堵，劫匪已走投無路，最後只得乖乖繳械投降。

這場「校園警匪槍戰」落幕了，我緊張的心才慢慢平靜下來。經歷這場「逼真」的「校園警匪槍戰」，我思緒萬千。我感到警方這種真槍實彈的演習，讓我大有收穫。

警方狙擊手占領有利地形攻堅。（圖皆為作者所提供）

★親眼目睹 屬頭一遭

以前，對這類「警匪大戰」，我只有從美國主流電視台現場直播節目（TV live broadcast）中看到，而親眼目睹尚屬頭一遭。警方舉行舉行警匪實戰演習，首先，讓市民對一些槍擊案的深入瞭解，能增強對治安狀況的感性認識；再則，也能宣導市民發生重大槍擊案件的基本應對辦法，及保護自己、盡快脫離危險境地的具體做法。

再說，警方這類實彈演習，對員警本身而言，也是一種對匪賊實戰的提升。舉辦各類實戰演習，能培養員警應對各種突發事件的能力，能磨練出更多「硬骨頭員警」；在「警匪大戰」演習中，也常常暴露員警的「短處」，及追捕嫌疑犯過程中的「漏洞」和「盲點」，以便以後執法避免失誤。

醫護人員搶救傷員，把傷員抬離槍擊現場。（圖皆為作者所提供）

說實在的，美國有些地方的警員執法不力，當刑事案件發生時，員警姍姍來遲，甚至對刑事案件放「馬後砲」，視民眾生命與安全而不顧。有個別老警在民眾眼裡簡直就是「窩囊貨」，近日剛發生的德州校園槍擊案就是一個典型案例。

當德州校園槍擊案發生後，警長即率警力抵達現場，卻遲遲不敢行動，「呆」在那裡白白「耗」掉了1小時14分8秒，才見一個支援警隊開進教學樓把槍手擊斃。但為時已晚，兇手已造成21名師生遭槍殺的大血案，震驚全美，乃至白宮。

如警方趕抵槍擊案現象，像「實戰演習」那樣，立馬採取狙擊行動制伏槍手，不就能保住21條師生的性命了嗎，這也是人民衛士的責任所在啊。

看來，警方定期舉行「槍擊案演習」很有必要，希望持之以恆，用實際行動來扭轉美國社會治安的「殘局」，還美國民眾一個平和安靜的生活環境。