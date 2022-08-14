城市傳真／馬里蘭州文藝復興節 一趟穿越中世紀末之旅

馬里蘭州的文藝復興節，早在1977年就已經開始，至今依然維持傳統。(語芸／攝影)

「一個人，有一個好點子，把它做出來，許多人看到了，大家一起來，把它做得更好，讓更多的人看到，於是成了傳統。」

每年到了夏末，金風送爽，是一年最美的季節，但同時也預示一年將盡，寒冬即將來臨，在冰封之前，人們抓住這份愜意與美好，盡情享受碩果僅存的戸外時光。各種慶典、大小市集，都在這段期間一一登場，文藝復興節(Renaissance Festival)就是其中之一，目前全美各州都有同樣的慶典活動。

★源於60年代 全美瘋傳

在美國，文藝復興節起源於60年代，一位加州戲劇老師(Phyllis Patterson)在自家後院，領著學生們排演義大利 即興喜劇(Commedia dell'arte)，課程辦得有聲有色，得到周遭的親友及學生家長的大力支持，不論是造型化妝，還是服裝道具，無不唯妙唯肖，貼近歷史原貌，連續辦了幾年，引發熱烈迴響，商機紛至沓來，使得節慶更具規模，並在全美各地瘋傳開來。

遊客把自己打扮成馬。(語芸／攝影)

馬里蘭州 的文藝復興節，早在1977年就已經開始，至今依然維持傳統，算起來已有45個年頭了，除了2020年因為新冠疫情停辦過一次外，40多年來未曾中斷過。由於歷史悠久，頗具規模，較之鄰近各州的更有看頭。馬州的文藝復興節長久以來，都在固定地點舉辦，每年8月底至10月底連續於周末以園遊會的形式進行，園內重現16世紀都鐸王朝的小鎮風情，工作人員均穿古裝，人物服裝造型、街頭造景十分考究逼真，讓人彷彿置身於中世紀末，有穿越進入古代之感，讓人忘了身在何處。

馬里蘭州的文藝復興節，人物造型服裝，無不唯妙唯肖。(語芸／攝影)

★英都鐸王朝 精采重現

同樣的文藝復興節，在全美其他各州都有，各自有各自的場景，模擬的時間大多同樣落在16世紀的中古後期。馬里蘭州每年都是以重現英國 都鐸王朝的小鎮為主軸，主要人物角色是選擇在英國史上最有戲的國王亨利八世(Henry VIII, 1491-1547)，他的王后安娜．博林(Anne Boleyn)、朝臣、王公貴族，以及升斗小民。

王后安娜．博林前一年才為亨利產下一女，而接下來懷孕卻不幸流產，雖然失望，但是亨利八世還是希望安娜會為他生一個兒子。1534年的這一天，國王和他的朝臣們來到歡樂小林村(Revel Grove)，慶祝秋收。就在這時，國王發現更加迷人的美人兒，而安娜與黨羽將會使出何種招數，企圖阻止這段感情的發展？這一切還真是頗令人費思量啊！

亨利八世是16世紀英國都鐸王朝的國王，最為人知的是他有六個妻子：首先他與長嫂凱瑟琳(Catherine of Aragon)成婚，生下女兒瑪莉(Mary Tudor)，又與女侍官安娜．博林私通。為了能與安娜．博林結婚，不惜與教皇決裂，建立英國聖公會。他與安娜．博林所生的女兒，就是後來英國史上赫赫有名，功勳卓著的女王伊莉莎白一世(Queen Elizabeth I)。亨利與安娜的婚姻並不長久，他就又看上了另一位女侍官珍．西摩(Jane Seymour)。珍．西摩後來為亨利生下唯一男性繼承人愛德華六世(Edward VI)。但那是後話，此刻的舞台是屬於亨利和安娜的。

武士格鬥十分有看頭。(語芸／攝影)

★武士們格鬥 最有看頭

在這個中世紀的小林村，商店林立，有鐵匠鋪、木匠鋪，有賣珠寶首飾、蠟燭香精、毛皮服飾及各樣手工藝品，除了工作人員穿古裝外，來往的遊客們也把自己打扮成中世紀的村民模樣，像是武士、修士、騎士、巫師、貴族、村婦等等，令人眼花撩亂，目不暇給。

小村裡有雜耍特技、小劇場表演、輕音樂劇，還有各式各樣的美食，如烤火鷄腿、牛肉串、炸魚薯條、香腸、堅果、蛋糕、冰淇淋，和慶典中最經典的油炸糕點(funnel cake)。至於飲料，酒精的與非酒精的都有。當然，慶典裡面少不了有遊戲，如擲斧頭、射箭、投飛標、整人落水(Drench a wench)、走迷宮等等，還有兒童專區。

在所有節目中，最有看頭的是武士「騎馬格鬥」，一定要預留時間觀賞，武士們相互廝殺，最終得出一位勝利者，劇情簡單卻十分有趣。隨著武士們一次一次的交鋒，觀眾情緒被帶動到最高點，觀眾聲嘶力竭地為武士們加油，武士們也報以竭力廝殺，直到最終淘汰出一位勝利者。觀眾的情緒跟著劇情起伏，最後在衆人高漲的情緒中，為這一日的穿越，畫下了完美句點，令人回味無窮。

記得剛來美國的時候，學校的語文老師曾經建議我們帶孩子們多參與這類的文化活動，如今在美國已經生活數十年，再度參加類似的活動，依然覺得十分新鮮有趣。

【溫馨小提醒】今年的入場門票只提供網路購票，個人或團體可以依據各自情況及日期，購買單日或多日不同票價的門票。另外，東岸其他各州的文藝復興節的相關資訊鏈接，整理如附表，謹供參考。

https://rennfest.com/