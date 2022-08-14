每周一書／Youtuber網紅的成功法則

我沒有影片經驗，所以我想要最簡單的知識及方法！

網紅YouTube r的興起對品牌行銷來說是個絕佳的機會，因此網紅行銷（Influencer Marketing）是各大品牌近年來最常使用的行銷手法。

這是一本想要開始經營YouTube頻道，成為商業YouTuber s的獨資經營者和自由職業者所提供的基礎工具書。詳實介紹影片製作技巧及如何成為YouTuber網紅相關的主題及重要觀念。

有哪些內容呢？

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3. 影片製作集客心法：YouTuber設備、影片製作、影片成效、攝影技巧、OpenShot剪輯工具。

4. 網紅工作私房密笈：專屬頻道建置、頻道管理、影片行銷。

5. 直播主的搶錢術：播放清單、資訊卡、YouTube直播。

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7. 影片達人必學神器：影片加字幕、進階加字幕工具-ArcTime Pro軟體。

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