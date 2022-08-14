我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

每周一書／Youtuber網紅的成功法則

YouTube很受歡迎，我應該從哪裡開始？

我沒有影片經驗，所以我想要最簡單的知識及方法！

網紅YouTuber的興起對品牌行銷來說是個絕佳的機會，因此網紅行銷（Influencer Marketing）是各大品牌近年來最常使用的行銷手法。

這是一本想要開始經營YouTube頻道，成為商業YouTubers的獨資經營者和自由職業者所提供的基礎工具書。詳實介紹影片製作技巧及如何成為YouTuber網紅相關的主題及重要觀念。

有哪些內容呢？

1. 視覺化影音社群行銷：YouTube社群平台簡介、上傳影片、壓縮影片、YouTube工作室。

2. 網紅淘金術：網紅行銷、理財潛規則、廣告分潤、Premium會員收益、影片首映、超級留言、超級貼圖、非官方獲利管道。

3. 影片製作集客心法：YouTuber設備、影片製作、影片成效、攝影技巧、OpenShot剪輯工具。

4. 網紅工作私房密笈：專屬頻道建置、頻道管理、影片行銷。

5. 直播主的搶錢術：播放清單、資訊卡、YouTube直播。

6. 流量暴衝的贏家攻略：頻道數據分析、社群連結操作、YouTube SEO優化技巧。

7. 影片達人必學神器：影片加字幕、進階加字幕工具-ArcTime Pro軟體。

8. 老鳥鐵了心都要懂得最夯網路行銷與YouTuber專業術語。

YouTube YouTuber 社群

上一則

大仁說財經／看經濟 復甦與否像一團謎

下一則

醫藥短波／睡眠差 失智症恐惡化

延伸閱讀

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
美國味全 揪知名網紅送餐挺前線兒童醫護

美國味全 揪知名網紅送餐挺前線兒童醫護
網紅想當芭比 砸6萬英鎊整形 老公也整成肯尼

網紅想當芭比 砸6萬英鎊整形 老公也整成肯尼

中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上

中國網紅「吃播」大白鯊 百萬粉絲帳號遭封 恐判10年以上

熱門新聞

酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 （取材自ingimage）

養生／酪梨沒保存好 恐吃進自由基 冷藏前要做這一步

2022-08-07 02:22
通貨膨脹導致物價飆漲，中餐業者也面臨成本大增的問題。 （新華社）

封面故事／疫情重挫 中餐館年底倒一半？ 華人不這麼認為

2022-08-07 11:56
中餐外賣近年競爭激烈，加上人工成本飆漲，利潤越來越低。(本報檔案照)

封面故事／食材漲、外賣抽成高… 中餐店缺工成最大困擾

2022-08-07 16:19
艾許莉．威克森拍下白人警官為父親禱告的照片，網路瘋傳感動網友。(取自Ashlye Wilkerson臉書)。

美國現象／白人交警與非裔癌男 一段禱告和沒開出的罰單

2022-08-07 02:25
台灣恐怖電影「咒」上架Netflix後，由於咒語和佛母手勢沒有語言隔閡，也在外國網路社群中流行。圖為拍攝時導演柯孟融（左）與女主角蔡亘晏（右）討論手勢。（取材自豆瓣電影）

娛樂／台式恐怖片 「咒」遍全球

2022-08-07 02:04
舊金山知名中餐館「福祿壽」(Mandarin)，是美國正宗中國北方菜的起點。(本報檔案照)

封面故事／扭轉主流負面看法 中餐地位要提升

2022-08-07 14:25

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生