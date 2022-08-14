醫藥短波／新藥水 白內障免動刀

根據「世界衛生組織」(WHO)的數據，全世界有6520萬人患有白內障，而且是長者最常見的失明及視力障礙的原因。

白內障是隨著年紀增長，在眼內漸漸形成的水晶體蛋白混濁狀態，會影響視力的能見度，使眼前物體模糊不清。這種狀況主要是因為晶狀體中蛋白質 積累而減少了光線對視網膜的傳導。

目前治療白內障唯一的方法，就是動手術 ；將混濁的水晶體摘除，再植入人工水晶體，即可恢復清晰的視力。

早在2015年，英國安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University)教授所領導的一個國際科學團隊，就發表了一種治療白內障的藥水，而且進入了第三期的動物臨床試驗。

最近在探討和視覺眼科雜誌上又發表了一項新研究，使用一種叫做「羊甾醇」(lanosterol) 的化合物來治療白內障。根據紐約羅切斯特大學(University of Rochester)醫學 中心臨床眼科的研究團體，發現在動物實驗中，接受治療的白內障患者竟然改善了61%的眼睛晶狀體的不透明度。而另一項研究顯示白內障的不透明度改善了將近46%。

主要因為這種含有「半甾醇」(lanosterol)的眼藥水，是膽固醇的氧化衍生物，能夠調節膽固醇的新陳代謝和傳布，也能夠延緩且逐漸化解晶狀體的混濁情況。

看來不久的將來，治療白內障可能不需要開刀動手術而被藥物治療取代。