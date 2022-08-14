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醫藥短波／睡眠差 失智症恐惡化

顏世蓮

根據世界衛生組織(WHO)的報導，目前老人失智症是所有疾病中的第七大死因，也是所有老人殘疾和無法自理的主要原因之一。

老人失智症的明顯症狀之一，就是有睡眠障礙，所以有人認為失智症導致了失眠惡化；也有科學家認為慢性失眠才是逐漸引起失智症的原因。

多年來研究人員一直在思考是否睡眠不足會增加換失智症的機率，但是研究報告表明在五、六十歲的時候就開始睡眠不足的人，在老年時更可能得到失智症。

總結來說，根據睡眠科學會的研究，每天睡眠時間少於4小時或多於10小時，都可能會增加認知障礙風險。

英國有一項報導，對8000多名50歲以上的志願者，所做的長達25年的追蹤調查，發現30年後，那些每天睡少於6小時的人比睡滿7小時以上的人患失智症的機率要高出30%。

原來在睡眠的時候，大腦內的淋巴系統也就是「垃圾處理系統」，比其他任何時間都活躍。白天清醒狀態愈長，大腦產生的代謝廢物，如β澱粉樣蛋白也愈多，就需要依靠夜間深度睡眠期，運轉的這套淋巴系統來清除排毒。若是失眠、睡眠效率低所引起睡眠不足，會干擾大腦內的代謝廢物不能夠被有效地清除。於是增加了失智認知障礙的風險。

比如說年輕時常常因為選擇性的熬夜加班，或者是因緊張壓力而失眠的話，就會一點一滴累積澱粉樣蛋白，日後變成失智症。

失智 失眠 英國

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