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一個多世紀普立茲獲獎作品 10月起將巡迴全美展出

編譯尤寶琪／即時報導
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帕西瓦．艾佛列特(左)和芭芭拉．金索沃（右）等作家將參加普立茲獎和美國圖書館協會...
帕西瓦．艾佛列特(左)和芭芭拉．金索沃（右）等作家將參加普立茲獎和美國圖書館協會聯合舉辦的20城巡迴展覽。(美聯社)

芭芭拉．金索沃(Barbara Kingsolver)、帕西瓦．艾佛列特(Percival Everett)和丹尼爾．克勞斯(Daniel Kraus)等作家以及其他普立茲獎(Pulitzer Prize)得主、藝術家和記者，將參與由普立茲獎和美國圖書館協會(American Library Association)聯合舉辦的20城巡迴展覽。

「Pulitzer on the Road: Prize — Winning Works That Inform, Empower & Inspire」將於10月在芝加哥公共圖書館(Chicago Public Library)和達拉斯公共圖書館(Dallas Public Library)拉開序幕，並持續展出至2028年5月，途經賓州雷丁(Reading)到加州聖荷西(San Jose)等地的公共圖書館。

本次展覽將重點介紹過去一個多世紀以來的普立茲獎獲獎作品，其中包括了五角大廈文件和水門事件等突破性的新聞報道、美聯社(Associated Press)的經典「硫磺島升旗」(Raising the Flag on Iwo Jima)照片、希薇亞．普拉斯(Sylvia Plath)和羅伯．佛洛斯特(Robert Frost)的詩、亞瑟米勒(Arthur Miller)與林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的戲劇，以及托妮．莫里森(Toni Morrison)和約翰．史坦貝克(John Steinbeck)的小說。

金索沃、艾佛列特和克勞斯這三位普立茲獎得主，以及作曲家蓋布理艾拉．弗蘭克(Gabriela Frank)和攝影記者喬恩．切裡(Jon Cherry)等人將會現身出席這場活動。

普立茲獎評委會主席米勒(Marjorie Miller)在20日(周四)聲明中指出：「普立茲巡迴展旨在將普立茲獎獲獎新聞作品和故事帶到全國各地，展示自1917年該獎項設立以來所表彰的傑出作品。」

精華 FAQ

  • 本次活動由普立茲獎與美國圖書館協會聯合舉辦，目的是把得獎作品帶到全美各地的公共圖書館，讓更多民眾能近距離接觸這些重要內容。

  • 展覽將於10月正式展開，首站分別在芝加哥公共圖書館與達拉斯公共圖書館亮相，之後一路巡迴20個城市，直到2028年5月結束。

  • 展覽將回顧超過1個世紀的獲獎成果，包含五角大廈文件、水門事件報導、經典照片，以及詩歌、戲劇與小說等多種文類的重要作品。

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