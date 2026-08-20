Levi、UNIQLO…服裝品牌提供縫補服務 抓住重視環保Z世代

縫紉示意圖。（美聯社）

鼓勵顧客修補舊衣服而不是購買新衣服，看似是一種適得其反的銷售策略。但隨著服飾品牌努力吸引既想省錢又想保護環境的年輕消費者，店內維修和縫紉工坊正逐漸成為其必不可少的零售服務。

雖然奢侈時尚品牌和像是Patagonia等一些精選專賣店，幾十年來一直都有提供產品維修服務，但這項服務直到如今才真正流行起來。牛仔褲巨頭Levi Strauss & Co.、休閒服飾連鎖店UNIQLO (優衣庫)和平價零售商 Primark等服裝公司，也都希望透過針線活來贏得Z世代消費者的青睞。

Levi's發現，許多Z世代年輕人雖然熱衷於逛二手店，也崇尚可持續發展，但卻缺乏相應的縫紉技能，因此決定為高中生開設了一門手工縫紉課程。員工們會用90分鐘的時間指導青少年學習縫鈕扣、縫邊、補洞和修補撕裂處四項技能。

這家總部位於舊金山的公司，正在全美推廣其「延長使用壽命」計劃，這項計劃，建立在Levi's在全球數百家門市提供的維修和客製化服務之上。

修補衣物從一種經濟必需品和傳統手工藝演變為一種拓展客戶群的方式，並非一朝一夕。整個時尚產業面臨著越來越大的壓力，也因此需要減少對環境污染和氣候變遷的影響。

根據艾倫麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)的數據，服裝產量在2000年至2015年間幾乎翻了一番，而每件服裝的平均穿著次數卻下降了約36%。這家永續發展非營利組織估計，只有不到1%的廢棄服裝材料被回收製成新服裝。

但出生於1997年至2012年之間的Z世代的出現改變了這一切。他們在快時尚和電子商務的伴隨下成長，隨後又經歷了受新冠疫情和疫情後通貨膨脹影響的求學時期和青年時期。

根據獨立市場調查公司GlobalData與二手服裝交易平台ThredUp聯合發布的報告，無論是由於預算有限還是對物質主義的摒棄，Z世代都推動了美國二手服裝市場遠超越零售服裝銷售的成長。

GlobalData零售分析師桑德斯(Neil Saunders)表示，對於生產新服裝的公司而言，修補服務和課程能夠滿足「消費者目前更深層的需求和行為」。他補充道：「這能提升品牌形象。」

專注於日常必備服飾的UNIQLO就提供一系列包括修補、刺繡、創意改造等售後服務。

這些服務在日本UNIQLO約2500家門市中的75家提供，被視為產品生命周期的自然延伸。UNIQLO美國全球企業責任總監謝因(Jean-Emmanuel Shein)表示，該計畫也加強了UNIQLO與顧客之間的聯繫。