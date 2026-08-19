時報廣場魅力新體驗 花44元可模擬翱翔曼哈頓

民眾體驗最新沉浸式展演「時代之旅」，提供多項虛擬敘事體驗，並展出5顆歷史悠久的跨年水晶球及「時報廣場天空步道」。（歐新社）

被譽為「世界十字路口」的紐約市時報廣場 （Time Square），如今也正處於商業開發的十字路口。開發商Jamestown新近推出的一項雄心勃勃計畫，預計可為這座「領結」形狀建築群南端帶來期待已久的魅力；遊客只要花44元，不僅能登上大樓頂層360度露天觀景台的「時報廣場天空步道」（Times Square Skywalk），還能享受室內的「時代之旅」（Times Travel）套裝行程，深入探索這片霓虹燈區的歷史，其中包括一趟模擬1930年代乘坐飛船翱翔曼哈頓 上空的體驗。

紐約郵報報導，這座具標誌性且閒置多時的舊辦公大樓，在Jamestown耗資五億元、歷經五年的改建後，日前向大眾開放「時報廣場一號」的完整「沉浸式」觀光體驗。

商業擁護者表示，此次開幕將緩解那些為討小費而身穿卡通角色服裝者所造成的困擾，其中多數人都在大樓底部的行人廣場換裝。

儘管沒有辦公空間，這座以跨年水晶球降落儀式聞名的建築，對由西42街至西47街間的百老匯與第七大道交會處所形成的「領結」區大眾觀感十分重要，辦公租戶與商家都期盼這處新景點能吸引高消費遊客，並提升該區形象。

時報廣場街頭這些卡通人物扮裝者，並未破壞附近的辦公室行情。全球最大商業不動產服務與投資公司世邦魏理仕（CBRE）研究總監斯拉特里（Michael Slattery）表示，「領結區」以及西50街以南、第八大道以東這片區域，1400萬平方英尺辦公室的空置率僅11.7%，而西中城整體空置率則為20%。

斯拉特里說，時報廣場確實存在形象上的挑戰，街道景觀與觀光客活動是部分租戶會考量的因素；但其他地區在同等價位的供應有限，使得該區成為一個合理且日益具吸引力的選擇。

自從一項耗資數十億元的整頓計畫，將1970與1980年代一些骯髒、治安敗壞的街區，轉變為璀璨耀眼、充滿「迪士尼風」的新辦公大樓與重建劇院聚集地以來，「領結區」以及第七大道與第八大道之間的西42街已相形失色。

「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）主席哈里斯（Tom Harris）稱讚「時報廣場一號」的開幕是個好預兆，將讓每天造訪時報廣場的數十萬人，全年都能感受到跨年夜與水晶球降落的熱鬧氛圍，也是遊客創造嶄新時報廣場回憶的好地方；每種新體驗，都為這個本就充滿娛樂、享受紐約市魅力的街區，增添了另一層興奮感。